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Gayana. «Work»

Московская группа, увлеченная 80-ми, сняла клип о том, как опасно тратить жизнь на работу

текст: Александр Великанов
Detailed_picture© Gayana
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Группа певицы и автора песен Гаяны Бойцовой больше всего любит 1980-е — время, когда поп-музыка была большой, вычурной и сложной. Персональные кумиры Gayana, от Чаки Хан до Принса, благосклонно посмотрели бы новый клип на гитарный боевик «Work», в котором рассказывается о том, как опасно чрезмерно увлекаться работой. С наступающим!

Гаяна Бойцова

Можешь ли ты представить себе очень несчастного человека с шикарным домом, дорогой машиной и огромным счетом в банке? Вполне...

А можешь ли ты представить себе СЧАСТЛИВОГО человека без любви, близких людей, без мечты, без надежды, без веры и смысла жизни? Думаю, нет... Как ни странно, первый список требует больших человеческих сил и вложений, а во втором все абсолютно бесплатно.

Что выберешь ты? Предлагаю посмотреть короткий музыкальный фильм о человеке, который выбрал материальный мир и сильно ошибся.

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе <...> ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:19—21).

17 марта Gayana презентует клип «Work» и сингл «Living Water» в клубе «Москва»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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