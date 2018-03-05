Что слушать в марте

1. Борис Гребенщиков«Время N»

Какое время имеется в виду в заголовке этой пластинки, мы уже знаем из выпущенного заранее заглавного трека. Борис Борисович вышел из нирваны своего дзенского отстранения на максимально прямой и злой разговор о сегодняшнем дне еще на предыдущей пластинке «Соль», и «Время N» продолжает тот горький курс. По «Времени N», кажется, в будущем и правда можно будет изучать российские 2017—2018-й и все витавшие в воздухе настроения: так точно и безжалостно фиксирует их Борис Борисович в своих новых злых песнях, вспарываемых периодически столь же злым гитарным электричеством. Уже по названиям ясно, что этот поезд в огне, — о чем поется в песнях «Темный как ночь», «На ржавом ветру» и «Песни нелюбимых», понятно как-то сразу, еще до того, как услышишь из них хоть слово. Это тоже диагноз сегодняшнему дню — что точнее и отчаяннее всех о нем говорит именно Гребенщиков; но фокус и в том, что Борис Борисович не столько репортер, сколько поэт и философ. Так что примерно на середине «Время N» переламывается пополам — поставив сегодняшнему дню диагноз, БГ уходит дальше искать ответа. И находит: «Взять это небо, как нож, и вырезать нас из сети», — поет он в заключительном номере «Крестовый поход птиц», и сразу вслед за этим вступают скрипки. Поединок реальности и поэта заканчивается со счетом 1:1. Выиграть нельзя, говорит нам Борис Борисович на этом альбоме. Но можно не проиграть.

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