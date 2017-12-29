Владимир Шаинский. Недетские песни

Владимир Яковлевич Шаинский — это Петр Ильич Чайковский детской песни, возникшей в Советском Союзе — социальном государстве, не жалевшем на денег на содержание и воспитание новых поколений своих граждан. Владимир Шаинский был ведущим архитектором этого большого стиля, который ушел вместе с породившим его государством, и автором десятков знаменитых мелодий, которые до сих пор на слуху и будут жить дальше. В конце 1960-х композитор, воспитанный любимым учеником Шостаковича Карой Караевым и прошедший через джазовый оркестр Леонида Утесова, состоялся во взрослой эстраде, став одним из хитмейкеров, ее освеживших: его песни исполняли тогдашние звезды — Аида Ведищева, Вадим Мулерман, Анна Герман, Эдуард Хиль и Владимир Макаров. Но с назначением в 1970-м главой Гостелерадио Виктора Лапина, развернувшего борьбу за идеологическую чистоту советского телевидения и антисемитскую кампанию на эстраде, Владимир Шаинский сосредоточился на детской песне, в которой было больше свободы и возможностей.

В детскую песню композитор принес вольный дух оттепельной поп-музыки, тянувшейся к западным тенденциям, и высокую профессиональную выучку. Лучшие песни Владимира Шаинского — это джазовые мини-симфонии с мгновенно ложащимися на слух мотивами и тщательно выписанными оркестровыми партитурами, да еще и записанные на всю финансовую мощь Советского Союза. Как и всякий советский композитор начиная с Прокофьева и Шостаковича, Владимир Шаинский написал немало проходных работ на заказ «партии и общества», но его музыка живо говорит, что автору были милее бунтари против любой системы — Антошки, которые не идут копать картошку, и Сереженьки, которые готовы сказаться больными, чтобы не вылезать из кровати. В сердцевине кажущихся наивными песенок Шаинского, как и в симфониях Чайковского, прячется трагедия, закутанная в сахарную шубу мелодии: в них пульсирует тоска по сказке, которая никогда не станет былью, и детству, которое никогда не вернется.





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