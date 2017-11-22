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«Наадя». «Спутник»

Московская арт-поп-группа выпустила альбом о сломанных отношениях и представляет новый клип

текст: Александр Великанов
Detailed_picture© Наадя
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Московская группа «Наадя», в которой поет Надежда Грицкевич, только что выпустила альбом «Осколки» — 9 драматических электропоп-песен о сломанных отношениях и их последствиях. «Спутник» — это второй клип, снятый для «Осколков», который группа представляет к московскому концерту-презентации альбома.

Надежда Грицкевич

Я старалась сделать посыл песен своего последнего альбома максимально прозрачным. Часто нам, в особенности женщинам, уже с детства устанавливают рамки, говорят, показывают, дают понять, какой ты быть должна, а какой не должна. «Спутник» лично для меня — о том, что рано или поздно наступает момент, когда ты понимаешь, что пора найти свой собственный путь. И — найти в себе смелость идти по нему.

Ксения Гуцу, режиссер

Некоторые люди связаны размышлениями над природой чувственного. Позволить уловить то, что между, то, что скрыто. Сделать очевидным то, что не произносится вслух, сохраняя тонкую материю визуального. Благодаря таким людям появилось это видео! Спасибо всем, кто принимал участие в его создании. Это было по-настоящему важно и волнующе.

Презентация альбома «Осколки» пройдет 23 ноября в клубе «Москва».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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