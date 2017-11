В это сложно поверить, но Джон Лури выпускает новый альбом — впервые за почти двадцать лет. Джон Лури — рок-звезда от американского джазового авангарда 1980-х, лидер группы The Lounge Lizards, исполнитель главных ролей и композитор в фильмах Джима Джармуша, интереснейший художник (к слову, картинка «Превед, медвед», ставшая мемом рунета, называется «Bear Surprise» и принадлежит именно ему). И вот несколько дней назад он объявил: «Coming soon. Marvin Pontiac — The Asylum Tapes. It's unbelievable. Really unbelievable».

В 1998 году Джон Лури придумал проект The Legendary Marvin Pontiac — якобы ему удалось найти записи уникального музыканта, сына малийского мужчины и еврейской женщины, который боялся фотографироваться, писал ни на что не похожие песни, верил, что его похищали инопланетяне, был помещен в психиатрическую лечебницу, бежал оттуда и погиб под автобусом в июне 1977 года. И вот спустя почти двадцать лет легендарный Марвин Понтиак возвращается — вместе с Джоном Лури. Со знаменитым музыкантом первым связался Евгений Коган.

— Я правильно понимаю, что семнадцать лет назад вы решили оставить музыку из-за болезни?

— Я бы не стал называть это собственным решением — это то же самое, что сказать про кого-то, кто соскользнул с края крыши, будто он принял решение упасть. Нездоровилось мне уже много лет, но в 2002-м из-за тяжелой формы болезни Лайма у меня появились серьезные неврологические симптомы. Так что — да, последняя запись The Lounge Lizards была сделана в 1999 году, и с тех пор музыкой я не занимался — до сегодняшнего дня.

— Зато все это время вы занимались рисованием. Знаете ли вы, что один из ваших рисунков приобрел в России культовый статус?

— На самом деле я рисовал всегда, но относился к этому занятию, скорее, как к хобби. Когда я заболел, я на много лет оказался запертым в своей квартире. Поэтому начал заниматься рисованием и рисовал все время — во всяком случае, когда чувствовал себя достаточно хорошо для этого. По поводу «Bear Surprise» я знаю — это, конечно, было какое-то безумие.

— Чем вы еще занимались кроме рисования?

— В течение долгого времени я только рисовал и лечился. Потом, когда мне стало немного легче, я начал играть на гитаре и гармонике — и работать над песнями для нового альбома Марвина Понтиака.

— Почему для своего возвращения вы выбрали именно этот проект?

— История Марвина Понтиака такова: когда его содержали в психиатрической лечебнице, кто-то смог переправить ему туда четырехканальный магнитофон. Песни, которые сейчас будут изданы, — это то, что он смог записать, будучи запертым в больнице. Мне кажется, это очень хорошая параллель с тем, что происходит в моей жизни.

— В 1998 году, когда вы записывали альбом «The Legendary Marvin Pontiac», вы создали вокруг него мистификацию. Зачем вы все это придумали?

— Знаешь, с момента первой записи я стал немного лучше петь. Но во время работы над «The Legendary Marvin Pontiac» мне как-то приходилось справляться с тем, что есть, поэтому я придумал такого персонажа, Марвина Понтиака, — как будто надел на себя маску.

— Для того альбома вы собрали блистательных музыкантов. Кто принимает участие в записи нового альбома Марвина Понтиака?

— Никто, я все сделал сам. Со сведением и прочими техническими делами мне помогали Питер Дилетт и Джеймс Йост, но никаких музыкантов не было.

— Когда альбом выйдет?

— Он может появиться буквально со дня на день, мы лишь должны довести до ума некоторые технические детали. В общем, очень скоро.

— У вас есть какие-либо иные музыкальные планы? Может быть, воссоединение The Lounge Lizards, сольные проекты? Возможно, концерты?

— Нет, прямо сейчас — никаких планов. Я возвращаюсь к рисованию. Целыми днями. Ежедневно.





