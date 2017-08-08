Дайджест нашей музыки: июль

1. Moa Pillar«Hymns»

«Гимны» Федора Переверзева подхватывают эстафету его предыдущей пластинки «Humanity» — да так ловко, что кажутся скорее развернутым послесловием к ней, нежели самостоятельной работой. Размашистое и драматичное бас-техно, будто бы поднимающееся по сияющей космическим золотом лестнице прямиком в зенит, — так звучал альбом «Humanity», так звучит и «Hymns» с поправкой на длину; новая пластинка короче на четверть часа. Может, именно этой четверти «Hymns» и не хватает, чтобы развернуться во всю ширь, а может, дело в том, что здесь Переверзев обкатывает, в общем-то, примерно тот же набор приемов, но только там, где на «Humanity» разворачивался сокрушительный эпос, «Hymns» мотает по уже вполне знакомому кругу. Мотает здорово, стремительно и мощно, с искрами из глаз, ветром в ушах и сердцем, взлетающим куда-то к горлу, — но от земли мы все же на этой пластинке не оторвемся.

<a href="http://moapillar.bandcamp.com/album/hymns">Hymns by Moa Pillar</a>