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Дайджест нашей музыки: июль

Летний урожай: бас-техно Moa Pillar, «сибирские Maroon 5», стихийный джаз Kubikmaggi, плохиш-рэп Pharaoh и еще 9 альбомов, которые стоит послушать

текст: Сергей Мезенов
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    1. Moa Pillar«Hymns»

    «Гимны» Федора Переверзева подхватывают эстафету его предыдущей пластинки «Humanity» — да так ловко, что кажутся скорее развернутым послесловием к ней, нежели самостоятельной работой. Размашистое и драматичное бас-техно, будто бы поднимающееся по сияющей космическим золотом лестнице прямиком в зенит, — так звучал альбом «Humanity», так звучит и «Hymns» с поправкой на длину; новая пластинка короче на четверть часа. Может, именно этой четверти «Hymns» и не хватает, чтобы развернуться во всю ширь, а может, дело в том, что здесь Переверзев обкатывает, в общем-то, примерно тот же набор приемов, но только там, где на «Humanity» разворачивался сокрушительный эпос, «Hymns» мотает по уже вполне знакомому кругу. Мотает здорово, стремительно и мощно, с искрами из глаз, ветром в ушах и сердцем, взлетающим куда-то к горлу, — но от земли мы все же на этой пластинке не оторвемся.

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