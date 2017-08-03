Лиза Хегай. «Без тебя»

Певица Лиза Хегай, дочь военного и концертмейстера, провела детство в Ташкенте и Джамбуле, жила в Лондоне и Цюрихе, слушала Portishead и Бьорк, мечтала учиться в Московской консерватории. Одним словом, побывала в очень разных мирах. Наверное, поэтому и ее дебютный альбом «Много прекрасного», над которым работали саунд-продюсеры Александр Андреев («ГДР»), Александр Васильев (Redukt) и Сергей Андронов, звучал слишком разнородно, чтобы оставить сильное впечатление. Как будто слушаешь эклектичный плейлист одной очень романтичной и много путешествующей особы: чуть-чуть бристольского трип-хопа, потом ноктюрны Шопена, а в конце — певица Ёлка. Впрочем, такого русскоязычного инди-попа, сделанного с оглядкой на европейскую моду, у нас явная нехватка, поэтому мы с нетерпением ждем новых песен певицы, а пока предлагаем посмотреть только что появившийся клип на лучшую песню с «Много прекрасного»:

Лиза Хегай о себе

Любовь и музыка — я с этим живу всю жизнь. В пять лет дали мне скрипку и сказали: «Вот тебе, девочка, играй». В таком возрасте сложно понять, зачем это, но я благодарна маме. Не представляю себя в отрасли, которая не соприкасается с музыкой. Сначала я не помню, как все было... То есть помню, конечно, но это довольно уныло: семь лет музыкальной школы, затем четыре года в музыкальном училище. На четвертом курсе у меня появилась еще одна мечта: учиться в Московской консерватории. Занималась как сумасшедшая! Скрипка, ноты, очки, мозоли, кровь, слезы, пот. Запиралась в классе, никто и не знал, где я, что я. Приехала в Москву и… в консерваторию так и не поступила. Помню фразу «у вас инструмент как копилка, развалится вот-вот, куда вы приехали». А скрипка у меня от деда, старая-престарая, вся в трещинах, но родная мне. В ней такой звук, нигде такого звука больше нет! Ну я и вышла оттуда.

О песне

Я боюсь терять родных, любимых людей. Об этой тонкой ниточке и написана «Без тебя». Я верю в то, что нужно говорить родным каждый день все известные нам фразы о любви, верю в их важность и нужность. Беречь тех, кто рядом.

О режиссере

Наташа Сухова, режиссер клипа, встретилась на моем пути не случайно. Ну, бывает: вроде чужие, но родные. По духу, по настроению, по восприятию. Я ей очень благодарна. Говорит: привет, хочу снять тебя на поле, когда будет много снега. Тебе нужно только приехать и быть в пальто. В первую зиму у меня не получилось, наступила следующая зима, снова звонок с такой же просьбой — про пальто.

Наталья Сухова, режиссер, о видео «Без тебя»

В голове возник образ одинокой героини, блуждающей вроде бы по реальному, но стерильному, пустому миру (отсюда идея снимать зимой), параллельно находящейся в замкнутом темном пространстве. Чем дальше, тем больше реальность вокруг героини ставится под сомнение. Сама песня подсказывала дальнейший сюжет: шумы, помехи — и на мгновение можно уловить мужской образ. При встрече они исчезают вместе…