Певцы инволюции

Depeche Mode — это группа, первое впечатление от встречи с которой может быть обманчивым. Как вспоминал фотограф Антон Корбейн, на свою первую съемку с Depeche Mode он шел с неохотой, поскольку полагал, что этот бойзбенд из Бэзилдона, ворвавшийся в хит-парады с танцевальным гимном «I Just Can't Get Enough», — пустышки-однодневки. На дворе был 1981 год. Depeche Mode только выпустили дебютный альбом «Speak and Spell», большинство незамысловатых песен которого было написано Винсом Кларком. 19-летний Дейв Гэхан, не избавившийся от юношеской пухлости, выглядел румяным школьником — в розовой рубашке, голубом галстуке и синих подтяжках. Может быть, поэтому Антон Корбейн выстроил кадр так, что вокалист Depeche Mode, стоявший на первом плане, был в расфокусе и черт его лица было не разобрать. Первое впечатление иногда бывает стойким. Голландский фотограф, который любил другую музыку — постпанк и Joy Division, отказывался снимать Depeche Mode до 1986 года, а после стал бессменным автором клипов и обложек пластинок — архитектором строгого визуального образа группы, оформившим и последний альбом «Spirit», и посвященный ему тур.

В 2017-м уже никому не придет в голову считать Depeche Mode пустышками-однодневками или «группой причесок», как их когда-то называли, но и сюрпризов от них не ожидают. Начав вместе с пестрой волной новых романтиков, группа с возрастом ушла от пузырящегося молодежным гедонизмом синти-попа к высокоградусному электронному блюзу, и это своевременное взросление сделало Depeche Mode одними из немногих британских звезд новой волны, перешагнувших 1980-е и укрепивших свое влияние в 1990-е. Несмотря на солидный стаж и длинный послужной список, Depeche Mode еще не вошли в режим коллектива, пробавляющегося исполнением старых хитов (которых у них немалое количество). Их новый альбом «Spirit», заряженный разочарованием от результатов последних президентских выборов в США, — самая острая запись в истории группы. На нем Depeche Mode печально констатируют деградацию человечества, вооруженного новыми технологиями. Дейв Гэхан, Мартин Гор и Энди Флетчер еще могут удивить.

Московский концерт Depeche Mode не обошелся без нескольких неожиданных моментов. Группа начала с фонограммы битловской «Revolution», ставшей увертюрой к открывающей «Spirit» песне-манифесту «Going Backwards», в которой прямо говорится, что все меняется только к худшему. Подсластив пилюлю хиппистской балладой с фирменной червоточинкой «So Much Love», группа выдала хет-трик из своих самых мрачных песен — «Barrel of a Gun», «A Pain That I'm Used To» и «Corrupt». Затем чуть ослабила надрыв блоком лирики и зашла на новый круг нуарных боевиков, пропитанных тревогой и меланхолией. Холодный и плотный концертный звук Depeche Mode, тяготеющий к индастриал-року, был подчеркнут минималистским и афористичным видеорядом Антона Корбейна, в котором доминировал черный цвет. Общий критический настрой, заданный Depeche Mode в новом альбоме и концертной программе, придавал иную трактовку песням, изученным вдоль и поперек. Например, «Enjoy the Silence», иллюстрированная кадрами с кроликами, овцами и другими безмолвными домашними животными, могла быть истолкована как ядовитая сатира в адрес людей, хранящих молчание и изолирующихся от внешних событий в своем маленьком мире. Интересно, что в этот момент подумали и почувствовали Владислав Сурков и Алексей Навальный, находившиеся в зрительном зале.

Неожиданно провокационное прочтение в рамках Global Spirit Tour получила другая классическая песня Depeche Mode — «Walking in My Shoes», исполненная в бисовой части выступления. Буквально визуализировав метафору, Антон Корбейн снял к ней короткометражку о мужчине-травести, который ходит на работу в ночной клуб на высоченных шпильках. В России, где действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, это элегантное видео стало фактически пощечиной общественному вкусу, который склоняется к пещерному консерватизму. Показалось, что оно немного смутило преданную аудиторию Depeche Mode, но еще большее недоумение у нее вызвала следующая песня — почтительная кавер-версия «Heroes» Дэвида Боуи, посвященная памяти персонального героя Дейва Гэхана и Мартина Гора.

В 2017-м мало кто из музыкантов способен взойти на трибуну и геройски высоко поднять флаг, поставив диагноз современности, — тем более траурный черный. Удивительно, что именно бойзбенду из Бэзилдона выпало стать носителем мятежного духа, который жил в рок-музыке со времен The Beatles и Дэвида Боуи.





25 февраля 2018 года Depeche Mode выступят в СК «Олимпийский».