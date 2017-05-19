Даша Шульц. «Балерина»

Даше Шульц 20 лет, а она выпускает уже второй альбом «Балерина». Он, по мнению повзрослевшей певицы, переехавшей в Москву из Петербурга, показывает ее другую, темную, сторону. В записи «Балерины» приняли участие известные музыканты: Дмитрий Павлов («Мегаполис», Therr Maitz, «Обе две»), Дмитрий Червяков («Мегаполис»), Павел Вовк («Мумий Тролль», Optimystica Orchestra) и Дмитрий Емельянов (Земфира, «Обе две»).

Сегодня, 19 мая, вместе с «Балериной», которая уже доступна в сети, выходит клип на «Море» — дуэт Даши Шульц и лидера Therr Maitz Антона Беляева. Его вы можете увидеть первыми и прямо сейчас:

Даша Шульц о переменах в жизни, «Балерине», знакомстве с Антоном Беляевым и кавер-версиях

У меня кардинально поменялась жизнь в последнее время. Я отчислилась из университета, переехала в Москву и поступила в новый университет. Теперь я учусь клинической психологии, как всегда и хотела. Но главная причина переезда — это музыка. Она для меня стоит на первом месте. Музыканты, с которыми я играю, живут в Москве. Совмещать нашу музыкальную жизнь было невозможно. А теперь я могу учиться, работать и заниматься музыкой ничему не в ущерб.

После первого альбома «Moloko» многие слушатели ошибочно подумали, что я — миленькая маленькая девочка: любовь, мыльные пузыри, плюшевые мишки… Но я не такая. Мне кажется, что на «Балерине» показана другая сторона Даши Шульц. Не такая светлая.

Мой новый песенный период начался с «Балерины». Я стала играть на синтезаторе — все новые песни на нем написаны. «Балерина» пришла самой первой и определила и звук, и концепцию, и вообще весь альбом, задав определенную систему координат. В тот момент, когда мы нашли наш новый подход, нашу технологию, у нас достаточно легко и быстро стали рождаться песни.

Я — не миленькая маленькая девочка.

Когда я пишу песни, мне не запоминается процесс, это какие-то очень сильные эмоции. У меня так часто бывает, что я пишу в каком-то трансе и только потом понимаю, что вот я что-то написала. Это происходит от каких-то событий в моей жизни. Ссора, встреча с новым человеком. Увиденная фотография или фильм. Или просто я в окно посмотрела, о чем-то задумалась. Я даже не очень понимаю, сколько времени прошло.

С Антоном Беляевым я познакомилась в студии Игоря Матвиенко, где он записывал свой альбом. Потом я была спецгостем на его концерте в «Крокус Сити Холле». Я не предлагала ему записать дуэт. Даже не знаю, как это получилось. Скорее всего, это была идея Олега Нестерова, и все как-то закрутилось. Песня «Море» была написана не для дуэта, но голос Антона Беляева туда прекрасно вписался. Я очень уважаю то, что делает Антон. У меня есть в плеере музыка Therr Maitz, и я ходила на пару его концертов как зритель и безудержно танцевала.

Кавер-версий я больше не записываю. Иногда что-то играю для себя или разрабатываю вокал на чужих песнях — например, пою «Wuthering Heights» Кейт Буш. Но это максимум. В последнее время мне чужая музыка не нравится. Не лезет в меня. Может быть, это связано с тем, что мы записывали альбом. Моя голова была полностью занята собственной музыкой.