Чик Кориа: «Это чтобы жене показать»

15 мая в Москве выступил знаменитый джазовый пианист Чик Кориа, являющийся рекордсменом по количеству полученных «Грэмми». Вместе с басистом Эдди Гомесом и ударником Брайаном Блейдом они поставили яркую точку в гастрольном туре трио, сыграв под занавес знаменитую композицию «Spain», — аудитория зала имени Чайковского подпела музыкантам хором. После концерта 75-летний Чик Кориа рассказал Евгению Коноплеву о том, как живется джазовому классику во времена YouTube.

— В последний раз вы выступали в Москве в 2012 году. Многое произошло с тех пор — в нашей стране, в вашей стране, в мире. Вы почувствовали изменения во время нынешнего визита или, по вашим ощущениям, это все та же Россия?

— В этом мире неизбежна одна вещь — изменения. Все меняется — и, по-моему, меняется все быстрее и быстрее. Но это тема для социолога, а не для музыканта. Что же до меня, то мой инструмент познания культуры и мира — это аудитория, которую я вижу перед собой. Это живые люди, они пришли, и вот они здесь. Сегодняшний концерт был очень теплый, аудитория была очень восприимчивая, и я получил огромное удовольствие. Вот это и будет то, что я запомню для себя как ответ на вопрос: «Как вам нынешняя Москва?»

Очень много сошлось для меня в сегодняшнем концерте. У нашего трио были очень успешные, прекрасные гастроли, и сегодняшний вечер стал их завершением. Концерты во время этого тура были все лучше и лучше, группа становилась все более и более единой. Сегодня мы поставили точку. И мой концерт в Санкт-Петербурге уже будет сольным — фортепианным.

Я не разделяю культуру России на «старую» и «новую».

— Много лет назад вы участвовали в концерте, сборы от которого пошли на ремонт и восстановление Большого зала консерватории, легендарной московской площадки. И вы вписали свое имя в историю этого зала.

— О, мне нравится эта идея! Этот зал имеет огромное значение для меня — это место, где был записан величайший концерт Владимира Горовица, когда он уже в годах приезжал сюда, ему было 83 года. Я смотрел его много раз на DVD, потому что я большой фанат этого пианиста.

— Для вас Россия — это страна Рахманинова или Игоря Бутмана и других джазовых музыкантов, которых вы упоминали в интервью?

— Россия для меня — это все вместе. Невозможно отбросить историю России, потому что эта история дала такие сокровища культуры — в музыке, в балете, во всех направлениях. А вот с 50—60-х годов прошлого века здесь возник такой большой интерес к джазу. Сначала подпольный, а теперь свободный. Вы знаете, мне сегодня одну вещь показали... пластинку. И я очень горжусь тем фактом, что после выхода в 1972 году моего альбома «Return to Forever» он уже через несколько лет был выпущен на фирме грамзаписи «Мелодия» и стал то ли первой, то ли одной из первых джазовых пластинок, изданных в России официально.

В общем, я не разделяю культуру России на «старую» и «новую». Для меня это все один поток.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/240140'>Return to Forever</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/1045'>Chick Corea</a> на Яндекс.Музыке

— Музыканты сходятся во мнении, что ваша техника игры запредельна. А значит, вы готовы к исполнению сложнейшей музыки. Часто ли вы ощущаете, что, хотя вам и хотелось бы показать что-то совершенно новое и сложное, публика может быть просто не в состоянии воспринять эти вещи?

— Я думаю, что это вопрос баланса. Ведь можно сделать так, чтобы аудитории было комфортно в моем зале, в моем пространстве. Я считаю — и мой опыт убеждает меня в этом, — что если аудитория чувствует себя комфортно, я могу показывать ей вещи разной сложности. Если вы заметили, во время сегодняшнего концерта были некоторые части, когда звучала очень и очень тонкая музыка, и слушатели были к ней очень и очень восприимчивы.

Мне нравится, когда аудитория понимает посыл и идею. Поэтому я стараюсь создать атмосферу, в которой слушатель сможет понимать самые разные идеи и я смогу показывать что-то, чего люди никогда не слышали, и комбинировать это с вещами, с которыми они уже знакомы... и так продолжать качественный диалог.

— А как вы ощущаете «новую аудиторию»? Сложно ли джазовому музыканту доносить свою музыку в век YouTube?

— Да, вокруг столько всего разного, и мир такой разный. Каждые пять лет общество и культура кардинально меняются... Но я считаю, что искать способы общения, взаимодействовать с публикой — это все-таки ответственность артиста.

© Ольга Карпова

— И у вас, надо сказать, весьма живо получается искать новые способы общения. Сегодня аудиторию очень повеселили и ваша съемка со сцены на мобильный телефон, и селфи, которое вы с музыкантами сделали во время финальных аплодисментов.

— Ну, это просто мне на память. И жене показать. Но еще я думаю, что это позволяет и зрителям чувствовать себя чуть более расслабленно, не так формально. Не люблю слишком формальные концерты.

— Вы видели много периодов развития музыки. У вас нет ощущения, что сегодня она в целом теряет свое значение? Некоторые люди считают, что сегодня и рок-звездой, и рэпером быть менее престижно, чем пару десятилетий назад. Что намного круче податься в инвестбанкиры или в IT-предприниматели.

— Это кто так считает? Я так не считаю. Вы знаете, люди настолько индивидуальны — в каждой семье, городе, культуре, возрастной группе... Человечество такое разное. Так что невозможно сказать, что «они» думают «вот это». Они думают разные вещи. И для меня путь к настоящей коммуникации, к настоящей командной работе, к настоящему созиданию лежит именно через признание людей как индивидуальностей. Да ведь в одной семье может быть и пять, и десять человек — и каждый будет непохожим на другого. Так что не надо обобщать. Я думаю, что только так и можно искать истину и строить отношения.

— Не могу не задать вопрос вам как обладателю 22 статуэток «Грэмми». Сколько их должно быть, чтобы вы сказали: «Все, мне достаточно»?

— (Смеется.) Это не от меня зависит! Не я же выбираю. Это групповая работа. Мы записываем диск, и потом эксперты «Грэмми» за него голосуют. И каждый раз это новый альбом и новая музыка. Награды придают уверенности, но и подталкивают вперед, потому что обязывают каждый раз выдавать что-то еще лучше. У меня просто нет права записывать и выпускать все время одну и ту же музыку.





Редакция благодарит устроителей московского концерта, компанию «Рам Мьюзик», за организацию интервью.