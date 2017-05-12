Мишель Гуревич: «Я рада, что это в прошлом»

Печальные и ироничные романсы Мишель Гуревич, ранее известной как Chinawoman, в России, Турции, Греции и Франции принимают за свои — за выросшие из национальной школы мелодраматической песни. 13 мая канадская певица из Берлина, чья мама — русская балерина, а бабушка — дантист из Одессы, впервые выступит в Москве под собственным именем. Денис Бояринов обсудил с Мишель Гуревич смену имени, национальные корни и темные истории из ее прошлого.

— Почему у вас в скайпе грузинский псевдоним?

— Я как-то привыкла использовать личности других национальностей для общения в сети. В скайпе я зарегистрирована под грузинским именем и с портретом бородатого мужчины. Он уже давно со мной — лет десять. Во мне нет грузинской крови, хотя моя мама иногда замечала, что я говорю как грузин (смеется). Как и мое бывшее сценическое имя — Chinawoman, это скорее случайность. Что еще меня связывает с Грузией? Я дважды была там с концертами. Я люблю грузинскую кухню.

Michelle Gurevich — «Woman Is Still a Woman»

— Как вы решились на то, чтобы отказаться от псевдонима Chinawoman, под которым выпустили три альбома? Это смелый шаг и рискованный.

— Да уж. Я очень долго его обдумывала — несколько лет. Имя Chinawoman я придумала как шутку. Я была тогда моложе и ко многим вещам в жизни относилась несерьезно. Я никогда не задумывалась о том, что мне придется жить с этим псевдонимом долго. Связать с ним карьеру. Однажды я осознала, что это плохой выбор. В прошлом году я решила выступать под своим именем, несмотря на то что многие люди привыкли к Chinawoman. Хотя смена имени — это геморрой, который в моем случае еще не закончился.

Michelle Gurevich — «Russian Ballerina»

— Я наткнулся на статью в интернете, автор которой на вашем примере утверждал, что у белого артиста не может быть псевдонима, оскорбляющего людей другой расы. Мне показалось это перегибом борьбы за политкорректность. Ведь это всего лишь имя. Песни же вообще не об этом.

— Именно об этом я долго думала. И в конце концов я согласилась с позицией, высказанной этим журналистом. Если псевдоним оскорбляет людей, то он уменьшает мою потенциальную аудиторию. То, что этот псевдоним звучит оскорбительно, трудно понять, особенно живя в стране, где английский язык — не национальный и невелик процент азиатского населения. В Северной Америке, например, слово «chinawoman» сильно задевает людей, а в России, наверное, не очень.

— Ваш новый альбом называется «New Decadance», а что вы имеете в виду под старым декадансом?

— Я никогда до конца не уверена в том, что я имею в виду (смеется). Я хотела сказать, что я в своих песнях использую элементы из музыки прошлого — из классической эстрады, шансона, романса, назовите как хотите. Я беру из них эту особенную сентиментальность и облекаю ее в новую форму.

Michelle Gurevich — «To Be with Others»

— Эту сентиментальность мгновенно считывает русский слушатель. У нас ее соотносят с вашими русскими корнями. Но при этом ваши песни популярны не только в России, но и, например, в Турции.

— Да, а в Турции меня спрашивают, не турчанка ли я по крови. Им тоже кажется, что эта сентиментальность — нечто национальное. Я, безусловно, испытала на себе большое влияние русской музыки. Но песни такого рода, песни-драмы, встречаются в культуре многих стран — Греции, Турции, Франции. Это то, что нас объединяет.

— Кого из старых исполнителей вы могли бы порекомендовать — кого вы сейчас слушаете?

— Турецких певцов будете слушать? Например, потрясающий Зеки Мюрен — мой неизменный источник вдохновения. Я его слушаю постоянно. Очень мелодраматичный.

— Одна из ваших новых песен называется «Русский романс». Какая за ней стоит история? Вы пишете песни по мотивам событий из жизни или они — плод вашей фантазии?

— У меня не настолько богатое воображение (смеется). Все мои песни основаны на событиях из моей жизни. Не все — буквально и впрямую. Но чувства, которые в них заложены, совершенно неподдельные. В этой песне я пою: «Ты спрашиваешь, что случилось? Я отвечу лишь: “Русский романс”». Я хочу сказать, что иногда лучше не рассказывать всю историю (смеется).

Michelle Gurevich — «Russian Romance»

— В вашей автобиографии на сайте написано, что ваши песни звучат на яхтах русских миллиардеров. Вы были на яхте русского миллиардера или эту историю тоже лучше не рассказывать?

— (Смеется.) Ну, это не буквально. Это просто образ. Мне рассказывали о том, что мои песни слышали на яхтах русских миллиардеров... или миллионеров. Но сама я на них не была. Биографии должны немного развлекать людей, вы же понимаете.

— Еще одна темная история из вашего прошлого, упомянутая вами в интервью одному петербургскому журналу. На вопрос, какой самый странный поступок в жизни вы совершили, вы ответили: притворялась, что убила человека на лестничной клетке.

— Боже мой, неужели я могла такое рассказать (смеется)! Имелась в виду безумная детская игра, в которую я играла, когда мне было… Сколько же мне было? Лет 11. Моя подружка изображала труп, и мы до смерти напугали нашей игрой одну старую леди. Не думаю, что этим можно гордиться. Я рада, что это в прошлом (смеется).

Биографии должны немного развлекать людей.

— Вам доводилось делать что-нибудь безумное, например, в прошлом году?

— О, это очень трудный вопрос. (Размышляет некоторое время.) Мне кажется, я не делаю уже ничего безумного. Как вы могли убедиться, я теперь более обеспокоена тем, что чувствуют другие люди по поводу моих поступков, — я не хочу больше, чтобы у пожилых леди случался сердечный приступ.

— То есть вы больше не проводите русских вечеринок наподобие тех, что вы устраивали, когда жили в Торонто?

— Я устраивала русские вечеринки в Торонто? Похоже, вы знаете обо мне больше, чем я сама (смеется). Да, раз в год я проводила вечеринки в русском стиле у себя дома. Поскольку это очень забавляло моих нерусских друзей. Вообще-то это было забавно. Возможно, это стоит повторить в Берлине. Спасибо за идею. Но вы бы в этой русской вечеринке не увидели ничего безумного. Набор клише: селедка, водка, клипы Аллы Пугачевой на проекторе. Я — одетая во что-то яркое и блестящее — изображаю хостесс. Возможно, это не самая интересная и сложная часть русской культуры, но и ее я тоже люблю.

— В Москве помнят о ваших русских корнях — о папе, инженере из Ленинграда, и маме, балерине Мариинского театра. А кто ваша русская бабушка?

— К несчастью, она умерла в прошлом году, но я была с ней очень близка. Она была дантистом в Одессе. Вырывала людям зубы. Она их вырывала и мне, когда я была маленькой. Во сне. У бабушки была очень живая натура, она очень любила общение и танцы. У нее была большая жажда жизни.

Приятно осознавать, что в твоей команде был Леонард Коэн.

— Простите, что напомнил об этой потере, и хотел спросить еще об одной — о Леонарде Коэне, чьи песни для вас, полагаю, много значили.

— Я сегодняшнее утро начала с песен Коэна. Слушая его последний альбом и смотря последние интервью, поражаешься, насколько он в них тих, спокоен, уверен и благостен. Такое впечатление, что он был готов уйти из жизни, осознавая, что все уже сделал — и сделал правильно. Не знаю, насколько такое впечатление справедливо. Возможно, внутри он сильно переживал. Но все же он долгое время практиковал буддизм, занимался медитациями — наверное, ему удалось достичь мира в душе. Его последние песни просто блестящие. Писать о смерти с таким чувством юмора... Для меня он все еще жив — я часто думаю о нем.

— Известно, что Леонард Коэн долгое время боролся со страхом сцены.

— Да, я читала, что он по две бутылки вина выпивал, чтобы на сцену выйти.

— Вы боитесь выходить на сцену или для вас каждый концерт — праздник?

— Если бы! Я определенно не из тех людей, которым комфортно на сцене или которые на сцене и живут. Поначалу я тоже выпивала перед концертом. Чтобы не бояться. Иногда выпивала слишком много. Постепенно я стала сокращать количество допинга и скоро уже буду без него обходиться. Стараюсь становиться лучше. Но приятно осознавать, что ты не одинок, что в твоей команде был Леонард Коэн (смеется).

— Кстати, про допинг. У вас есть песня «Drugs Saved My Life», но она ведь не про наркотики — или все же…

— Ну... это, безусловно, поэтизированная история, основанная на реальных событиях. Довольно откровенная и точная. Но, как мы уже обсуждали, иногда лучше не рассказывать историю целиком.