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Дайджест нашей музыки: апрель

Константин Ступин, Иван Дорн, Хаски, The Hatters, OID и еще 8 альбомов, которые надо послушать

текст: Сергей Мезенов
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    1. Иван Дорн«OTD»

    Ракета имени Ивана Дорна нацелилась на мировые танцполы. На своей первой англоязычной пластинке украинский певец, прикинув расстояние, которое нужно преодолеть, сбрасывает весь возможный балласт — остается только самое необходимое, несущая конструкция и движок. Дорн альбома «Randorn», Дорн плавных движений и стильно-многослойных аранжировок, здесь обостряется и обнажается, становится схематичнее и подвижнее. «OTD» — в первую очередь, альбом про ритм или даже про groove: это основной инструмент Ивана Дорна, которым он здесь играет, от мелодий тут остаются только самые необходимые ошметки, какие-то ритмичные кричалки в припевах, повторяемые по кругу отдельные фразы. Но с ритмом музыкант управляется мастерски: «OTD» — это четырнадцать случаев футуристической дискотеки с прямым подключением к сети. Для танцпола в любом уголке планеты — самое то.

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