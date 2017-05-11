Дайджест нашей музыки: апрель

1. Иван Дорн«OTD»

Ракета имени Ивана Дорна нацелилась на мировые танцполы. На своей первой англоязычной пластинке украинский певец, прикинув расстояние, которое нужно преодолеть, сбрасывает весь возможный балласт — остается только самое необходимое, несущая конструкция и движок. Дорн альбома «Randorn», Дорн плавных движений и стильно-многослойных аранжировок, здесь обостряется и обнажается, становится схематичнее и подвижнее. «OTD» — в первую очередь, альбом про ритм или даже про groove: это основной инструмент Ивана Дорна, которым он здесь играет, от мелодий тут остаются только самые необходимые ошметки, какие-то ритмичные кричалки в припевах, повторяемые по кругу отдельные фразы. Но с ритмом музыкант управляется мастерски: «OTD» — это четырнадцать случаев футуристической дискотеки с прямым подключением к сети. Для танцпола в любом уголке планеты — самое то.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/4306431'>OTD</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/755171'>Иван Дорн</a> на Яндекс.Музыке