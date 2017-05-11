Дайджест нашей музыки: апрель

Ракета имени Ивана Дорна нацелилась на мировые танцполы. На своей первой англоязычной пластинке украинский певец, прикинув расстояние, которое нужно преодолеть, сбрасывает весь возможный балласт — остается только самое необходимое, несущая конструкция и движок. Дорн альбома «Randorn», Дорн плавных движений и стильно-многослойных аранжировок, здесь обостряется и обнажается, становится схематичнее и подвижнее. «OTD» — в первую очередь, альбом про ритм или даже про groove: это основной инструмент Ивана Дорна, которым он здесь играет, от мелодий тут остаются только самые необходимые ошметки, какие-то ритмичные кричалки в припевах, повторяемые по кругу отдельные фразы. Но с ритмом музыкант управляется мастерски: «OTD» — это четырнадцать случаев футуристической дискотеки с прямым подключением к сети. Для танцпола в любом уголке планеты — самое то.
1 из 13
закрыть
Комментарии
Новое в разделе «Современная музыка»Самое читаемое
Сегодня на сайте
Russia, гудбай
«Сначала смеяться, потом задуматься»
«Память крови. Автобиография»
Тест: 47 лет с Aerosmith
«Люблю смотреть, как муравьи заползают в глаз мертвого пересмешника»
Русскость как проблема
Возвращение Медеи
Мишель Гуревич: «Я рада, что это в прошлом»
Америка — это мечта?
Любите нас черненькими
Эпоха в истории телевидения
Мамочки!