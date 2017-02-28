Сейчас Ира Смелая живет в Петербурге, а родом она из Набережных Челнов. Татарка она наполовину, но ее блог в YouTube носит название «Татарские будни»: там она описывает свою жизнь — бьюти, шопинг, еда, муж и с недавних пор съемки клипов. У блога почти полмиллиона подписчиков.

Муж — Илья Прусикин, вокалист и идеолог Little Big, группы, сделавшей ставку на переосмысление стереотипов о России в духе Die Antwoord и добившейся гастролей по Европе в тысячных залах. По сути, клипы для Иры Смелой можно считать ответвлением этого проекта — над ними работает одна команда. Tatarka выступит на разогреве у Little Big во время мартовских концертов группы в Москве и Санкт-Петербурге.

Текст для первой песни Tatarka «Алтын» написал участник казанского рэп-дуэта Ittifaq и сооснователь лейбла Yummy Music Ильяс Гафаров. В 2007 году Ittifaq выпустил первый альбом (силами единственной крупной в Татарстане продюсерской компании Bars Media), с тех пор дуэт готовит второй, но тем не менее остается главной силой в татарском рэпе. Поэтому, когда режиссер Эльдар Джарахов начал искать текстовика в Твиттере, несколько человек с ходу назвали Гафарова. А вот музыку написал питерский битмейкер Виктор Сибринин, работающий для студии Royal Vibes.

Tatarka — «Алтын»

Ильяс Гафаров собрал хитрый текст, в котором слова типа «хайп», «вайб», «лайк», «Инстаграм» сочетаются со скоростной самопрезентацией на татарском:

Из чего же сделаны девочки? Может, они сделаны из звезд,

Может, они сделаны из лунного света? (Кто знает?)

Наши друзья — бриллианты (так точно), наш друг — Инстаграм (так точно),

Но стоит посмотреть в глаза — съем тебя целиком.

Запоминается, конечно, первый рефрен в припеве «Безнең кызлар ут» («Наши девушки — огонь»). Второй, «Мин алтын матур чәчәк» («Я — золотой красивый цветок»), придумали уже в Питере.

Клип, снятый как реклама мобильного телефона, набрал уже 15 с лишним миллионов просмотров. В нем — модный нынче гоп-стиль, пацанские авто, пышные шубы, спортивные очки, золотые цепи, а также прогулки по питерскому метро.

Аудитория клипа четко делится на две категории: те, кто понимает татарский язык, и те, кто нет. Многие представители второй категории начали писать, что им очень хочется выучить татарский, чтобы самим понимать, о чем же читает Tatarka. Те же, кто прекрасно понимает татарский текст, разбились на два лагеря. Одни восприняли клип как вирусный: красивая девушка в модной одежде рефлексирует на тему молодежной музыки на языке, на котором раньше ничего подобного не делалось. По сути, с Tatarka может ассоциировать себя любая девочка в Татарстане, которая смотрела видео Кати Clapp и Pharaoh — и вдруг получила что-то условно родное.

Их язык — это пиджин инглиш, их знамя — четыре полоски поддельного костюма Adidas.

Другие же, поколением постарше, начали обсуждать, насколько сильный у Tatarka акцент и насколько этот клип поможет в продвижении татарской культуры. Сколько человек после «Алтына» возьмется учить татарский язык? В татарской прессе «Алтын» и ее исполнительницу обсуждали очень придирчиво. Вот характерная цитата: «У меня вопрос к автору текста этого клипа — в чем его смысл? Внесла ли эта песня вклад в рост татарской культуры? Конечно, нет, и автор явно это понимает. Этот клип снят для большого количества просмотров, лайков. Туда попало то, что смотрит нынешняя молодежь. Я не увидела в этом видео смысла. В клипе нет татарскости: во-первых, от полуголой девушки не стоит ожидать националистичности, во-вторых, ощущается, что она не знает татарского, и по виду она не татарка. Наверное, татарский язык она выбрала лишь потому, что у нее есть друзья-татары. Возможно, она поет на татарском только для привлечения внимания — мол, спою первой на татарском и стану популярной».

Причины такого въедливого внимания к клипу-мему, не претендующему на серьезность, понятны. Миноритарный татарский язык является сейчас, скорее, способом не коммуникации, но самоидентификации: многие татары вообще не умеют на нем говорить, но четко связывают себя с нацией через родственников, кухню, одежду и музыку и потому ревностно относятся к эксплуатации своих символов чужаками.

При этом вряд ли кому-то придет в голову обижаться на то, что в гротескных клипах Little Big русские представлены клиническими отморозками, которые только бухают, палят из калашей, танцуют гопака и пускают пьяную слезу, глядя на церковные купола:

Или гордиться тем, что тель-авивские побратимы Little Big — репатрианты из Москвы Orgonite пропагандируют вареную гречку с тхиной и кальян, собранный из матрешек:

Понятно, что это не культурные манифесты, а клипы-приколы, сделанные специалистами по вирусному видео. Членов музыкального семейства Little Big объединяют не национальный язык или народные мелодии. Их язык — это пиджин инглиш, их знамя — четыре полоски поддельного китайского костюма Adidas, который приходилось носить в детстве, их медиум — это мобильный телефон, использующийся сейчас и как видеокамера, и как телевизор. Их культурный код — это западная поп-музыка. Однако клип «Алтын» сделал больше для привлечения внимания в России к татарской культуре, чем многолетняя программа по развитию языка с методичками, книгами и национальными праздниками, после которых никто его толком и не выучил. Прикол сработал в том направлении, в котором и не предполагалось.

То, что не предполагалось, доказывает второе видео Tatarka «U Can Take», появившееся на прошлой неделе и уже собравшее больше трех миллионов просмотров. В нем Ира Смелая читает на татарском: «Я ярче звезды, тверже камня, мой язык — мое знамя. Кто мое знамя? На улице я — солнце, я — красивый золотой цветок». Но припев уже исполняет Илья Прусикин — по-английски, да и клип привлекает, в первую очередь, агрессивным битом и неоновой картинкой, снятой в Таиланде. Понимать текст не обязательно, национальных визуальных маркеров нет — можно расслабиться.

Несмотря на то что в активе Иры Смелой всего два музыкальных видео, Tatarka заслуживает того, чтобы быть отправленной на конкурс «Евровидение», и, возможно, добьется там успеха «Бурановских бабушек». Модный звук, неочевидные для иностранцев язык и имидж, легко считываемый месседж, вирусная природа песни. Может, и европейские хипстеры запомнят слово «алтын» и что Россия — это не только «матрешка, водка, Путин», но и многонациональная страна.