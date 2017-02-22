Виктор Рыбин из «Дюны»: «Мы как Rolling Stones!»

В минувший уикенд в клубе YOTASPACE 30-летие отпраздновала группа «Дюна» — самый известный музыкальный коллектив из подмосковного города Долгопрудный. Сейчас «Дюна» ассоциируется с добродушной и дурашливой попсой из 90-х, с «Приветом с большого бодуна», с комичными панамками ее участников и с походкой вприпрыжку фронтмена Виктора Рыбина. Мало кто поверит, что «Дюна» начинала свою музыкальную карьеру с арт-рока, что одним из ее первых участников был гитарист-виртуоз Дмитрий Четвергов, а резкий поворот в поп-клоунаду группа из Долгопрудного совершила после того, как ее песню исполнила Лариса Долина. Денис Бояринов обсудил с Виктором Рыбиным историю «Дюны» и то, как она покоряла советский и постсоветский шоу-бизнес.

«Дюна» — «Страна Лимония»

— В Википедии написано, что до того, как запеть в «Дюне», вы были ее директором. Это правда?

— Да не был я директором никогда. Ерунду всякую в интернете пишут. Мы с Сережей Катиным создали команду, потом стали искать музыкантов, потому что решили, что не в кайф мы играем (смеется). Набрали музыкантов — гитариста Диму Четвергова, барабанщика Андрея Шатуновского. Они звезды тогда все были — с ними совладать было невозможно. Недисциплированные и непослушные! Тогда мы с Серегой всех разогнали и остались вдвоем. Поскольку я играл на барабанах лучше, чем на гитаре, то я сел за ударную установку. А пели мы с ним вдвоем. Песни записывали тоже вдвоем — сами на студии. Брали только сессионного гитариста, и все.

Так что я не был администратором, просто Серега писал песни, а я их раскручивал — бегал по студиям записи, всесоюзному телевидению и радио. Это ж был 1987 год! По нынешним меркам я был продюсером.

А группа «Дюна» — это же кино и цирк вместе.

— Расскажите, как вы проталкивали песни в 1987 году.

— Сначала надо было поступить куда-нибудь на работу. Мы поступили в Московскую областную филармонию. Нам надо было сдать концертную программу. Вдвоем мы бы ее не сдали, поэтому позвали на помощь наш первоначальный рокерский состав — Диму Четвергова, клавишника Андрея Чепеленко, на вокале был Андрей Рублев. Сдавали, как сейчас помню, в Доме культуры «Каучук». Нас с умным видом слушала комиссия. Отметила работу барабанщика и тексты (смеется). Мы поступили в филармонию и стали работать: основную программу исполнял Саша Серов, а мы у него были на разогреве, потом играли с Пашей Смеяном и группой «Доктор Ватсон» — помните такую? Иногда мы включали телевизор — и вдруг видим: в программе «Музыкальный ринг» Лариса Долина исполняет нашу песню «Страна Лимония».

Лариса Долина — «Страна Лимония»

— Как это получилось?

— Я был очень удивлен, когда это увидел. Стал звонить Сереге. Он мне сказал: «Витя, она без спросу песню взяла» (смеется). А выяснилось, что он мне наврал. Он сам ей ее подсунул — она даже с нашей рок-аранжировкой ее исполняла. Но с Ларисой Долиной из-за этого у нас были постоянные скандалы — до конца 90-х. При встрече мы друг друга люто ненавидели (смеется).

Через пару дней мы поехали на студию и переписали «Страну Лимонию» в разухабистой аранжировке. С балалайками и т.д. Тогда я понял, что надо пропихиваться. Начал с радио — была в Советском Союзе такая юношеская музыкальная станция «Юность». Звонит мне как-то ее редактор Наташа Могиловская и говорит: «Виктор, завтра утром вы проснетесь знаменитыми! Ваша песня прозвучит в утреннем эфире радиостанции “Юность”». Мы так обрадовались, но знаменитыми ни фига не проснулись (смеется).

Потом мы вспомнили слова Владимира Ильича Ленина, который писал, что для нашего народа важнейшими из искусств являются кино и цирк. А группа «Дюна» — это же кино и цирк вместе. Глядя на иностранное MTV, мы стали снимать клипы. Сами нашли камеру, сами нашли пленку, сами проявляли, сами монтировали. Это был 1989 год. Когда в Москве появился коммерческий телеканал «2x2», а у нас уже было готово три клипа: «Страна Лимония», «Дай-дай» и «Фирма». Я приехал на канал, привез клипы — нам говорят: деньги платите. Что ж, хорошо, заплатил денег — и наши клипы стали крутить каждый день. А потом они понравились людям, потому что одновременно с нами крутились клипы «На-На» и «Домино». Они еще чаще крутились — видимо, больше денег заплатили. Но кто сейчас вспомнит «Домино»? Хотя у них музыка был приличная — такой Фил Коллинз в советском исполнении.

«Дюна» — «Фирма»

— Так, и вы проснулись знаменитыми?

— Да, все покатилось — пошли знакомства. Следующим шагом было появление в передаче «Песня года». Она тогда еще никому не принадлежала. Это было Центральное телевидение Советского Союза. Главным режиссером передачи был Виктор Черкасов — ему понравились наши песни. Он поставил нас в две программы подряд. Этого было достаточно, чтобы о тебе узнала вся страна. Популярная передача, главная кнопка. А потом нас крутила молодежная редакция Центрального телевидения. Там была программа «До 16 и старше» — такая продвинутая, типа программы «Взгляд», но для молодых. Там работали два наших друга — Коля Силаев и Коля Коровин. Они прониклись нашим музоном — мы денег им не платили (смеется).

«Дюна» — «Ламбада-Долгопа»

— Лариса Долина еще исполняла вашу песню «Русский народ».

— Это была вторая песня, которую мы записали после «Страны Лимонии». У нас на нее даже клип есть — там полпесни электричка едет. Отчего-то мы с Серегой решили такую концептуальную записать вещь, сложную. Но нас ее иногда просили даже на концертах исполнить (смеется).

— Ранние песни «Дюны» были вполне концептуальными — такие сатирические зарисовки постперестроечной реальности, а по вашим клипам можно представить себе повседневную жизнь в 90-х.

— Да, у нас была четкая сатира поначалу. Потом я решил облегчить нашу музыку. Пошли песни вроде «Борьки-бабника» и «Моря пива». Потом «Коммунальная квартира» вышла — и все! Прижились эти песни — и образ «Дюны» был создан. Я решил, что раз деньги музыкой зарабатываем — надо жить по законам коммерческого творчества.

Мы же все интуитивно делали. У меня получалось угадывать песни, которые были ко времени. Сейчас не могу угадать. Сейчас все изменилось. Сатирические песни никому не нужны. Сейчас другой юмор.

«Дюна» — «Коммунальная квартира»

— Почему не нужны? Вот Сергей Шнуров делает сатирические песни-зарисовки про нынешнее общество, как «Дюна» когда-то делала, — и все у «Ленинграда» в порядке.

— Ну какой это юмор! У «Ленинграда» все по серьезке. Серега такой человек!

В общем, перезагрузка группы «Дюна» не получилась. Значит, она и не нужна была. Мы как Rolling Stones или даже Pink Floyd! Нам не надо меняться (смеется).

Были у нас песни удачные на протяжении этих лет, а потом я повзрослел. Рядом со мной появился человек, с которым я могу петь романтичные песни, — и получилось. Наш дуэт с Наташей (Сенчуковой, женой Виктора Рыбина. — Ред.) пошел. У нас сейчас концерты бывают, на которые приглашают «Дюну» только вместе с Наташей.

Ну какой это юмор! У «Ленинграда» все по серьезке.

— «Дюна» была в начале 1990-х одной из самых популярных групп. Для братвы петь приходилось?

— Ну что братва… Для кого-то они были бандитами, а я рос вместе с ними в одном дворе и в одной школе учился. Жил в одном городе и до сих пор живу — кое-кто еще жив остался. Они уже между собой в войнушку наигрались. А тогда невозможно было отделить хороших от плохих — мы были одним обществом. И молодежь, к сожалению, мечтала вырасти и стать бандитами. Время такое было. Но мне оно вспоминается только хорошим — я не жалею ни о чем. Я и детство, и молодость свою советскую вспоминаю с радостью. Отлично все было в Советском Союзе! Мы гордились своей Родиной и октябрятством-пионерством-комсомольством. Мы — ребята из 60-х, крепкие! (Смеется.)

— Юбилейный концерт «Дюны» называется «30 лучших песен за 30 лет».

— Это на мой взгляд. Я выбирал.

— Песня «Анашик» прозвучит?

— Нет, не прозвучит (смеется). Считаю ее недальновидной. Помните, как в «О бедном гусаре замолвите слово» Леонов кричал: «Увлекся!». Ну тогда время такое было — максимализм в поступках. Общество было пропитано чем-то таким... знаете, «чем хуже, тем лучше» (смеется). Но она хоть без мата!