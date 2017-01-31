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Анна Ворфоломеева. «Свобода»

Летний Тель-Авив, велосипед и фейерверк в сольном клипе участницы трио Young Adults

текст: Александр Великанов
Detailed_picture© Young Adults
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Анна Ворфоломеева — участница московского трио Young Adults, в котором обаятельные девушки исполняют чужие хорошие песни. Но в этот раз Анна Ворфоломеева исполняет свою — о свободе, бесконечном мире и обо всем хорошем, что ждет впереди:

Анна Ворфоломеева

Как и все сколько-нибудь интересное, съемки клипа «Свобода» были чистой авантюрой. Я поехала в Израиль в гости к своей подруге и с ее помощью, через три рукопожатия, познакомилась с режиссером Русланом Юдовским. Запрос у меня был примерно такой: «Есть несколько дней в Тель-Авиве, желтое платье и велосипед. Помоги, пожалуйста, сделать клип!». И Руслан, на мое счастье, согласился.

Мои друзья и друзья Руслана невольно стали нашей съемочной командой, за что им большое спасибо. Например, кадры с велосипедом Руслан снимал не из машины, как это делается обычно, а сидя на багажнике другого велосипеда, спиной к спине привязанный к своему другу, который был за рулем. Так что за первый час съемки Руслан не только адски обгорел (как я), но и накачал пресс, стараясь не свалиться сам и удержать тяжелую камеру.

Эпичные кадры с салютом были сняты на празднике в городе Бат-Яме. Руслан снимал там эпизоды для документального фильма, а в перерывах мы танцевали под «Свободу» и сделали этот million dollar shot с залпами.

Уже в Москве Игорь Андреев оперативно сделал монтаж и цветокоррекцию, и теперь вы можете посмотреть, что у нас получилось.

Ближайший концерт Анны Ворфоломеевой состоится 15 февраля в «Мумий Тролль Music Bar».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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