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Дайджест нашей музыки: ноябрь

15 примечательных новых альбомов: SunSay, Федор Чистяков, «Мегаполис», «Хартыга», Lumen и другие

текст: Сергей Мезенов
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    1. Iowa«Import»

    Логично, что за дебютным альбомом «Export» у белорусских экспатов Iowa следует пластинка под названием «Import». Но разница в названиях на самом деле абсолютно уместна — на новом альбоме Iowa немного разворачиваются вовнутрь, и оказывается, что у них внутри много чего интересного. «Import» страннее, мрачнее, плотнее, насыщеннее. Если раньше тот факт, что группа не только не против носить такое же название, как и второй альбом Slipknot, но и даже немного имела это в виду, казался скорее не очень уместной пиар-шуточкой, то после «Import» как-то отчетливо становится ясно, что в плеерах участников помимо певицы Елки вполне может жить и Slipknot, и много чего интересного. Львиная доля прелести «Import» заключена в том, как затейливо вьются друг вокруг друга инструментальные партии, даже в тех песнях, что формально не особо заходят за привычные в случае Iowa поп-флажки, — в «Алло-алло» ударные и клавишные радостно ударяются в задорный модерновый r&b, подсказывающий, что две большие пластинки сестер Ноулз этого года ребята из Iowa прослушали внимательно и не без удовольствия, «140» выруливает в сторону своего стадионного припева из многослойной аранжировки с участием хора, а в балладных «Трех днях холода» и «Одиночестве» начинается едва ли не трип-хоп. В соответствии со звуковой картиной меняется и содержание песен — щенячий практически позитивизм самых запомнившихся песен с прошлой пластинки уступает место размышлениям и сомнениям. Iowa растут — да так, что следить за этим ростом увлекательно.

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