Евгений Гришковец и Naviband. «Колыбельная»

Евгений Гришковец очень любит музыку и не расстается с ней надолго. Прежде популярный драматург и писатель записывал песни и выступал вместе с группами Brainstorm, «Бигуди» и Mgzavrebi. Его новые музыкальные партнеры — белорусский дуэт Naviband, с которым Евгений Гришковец исполнил «Колыбельную»:

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/3962262/track/32504899'>Колыбельная</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4762550'>Евгений Гришковец & NAVIBAND</a> на Яндекс.Музыке

Евгений Гришковец

У меня были гастроли в городе Гомеле, в Белоруссии. После спектакля я пришел в бар, и там играла первоклассная группа. Бар был совсем маленький, людей было немного, но они знали все песни наизусть. Ребята пели по-белорусски и по-русски. Это было настолько здорово и ярко, что в какой-то момент я забыл, что нахожусь в маленьком баре, мне группа дала ощущение полноценного, большого, многосотенного концерта. Они узнали, что я в баре, и пригласили меня на сцену. Я вышел и что-то там такое сымпровизировал, и получилось симпатично. После концерта мы пообщались и договорились попробовать записать вместе песню. Вот и попробовали.

Артем Лукьяненко, Naviband

Евгений Гришковец — очень светлый и очень близкий нам по духу человек. Его манера общения — мы как будто с ним на одной волне. Он говорит о похожих каких-то вещах, о которых мы еще только догадываемся и делаем вслепую, а он уже это говорит осознанно, верными словами. Очень классно, что мы друг друга так понимаем и прониклись друг к другу. В работе он очень простой человек, без каких-либо претензий, и это очень круто, когда творчество для человека на первом месте. Это и есть самое важное.

Евгений Гришковец

«Бигуди» все-таки был такой... таинственный проект. Не вполне самостоятельный без меня. Группа Mgzavrebi — понятно, крепкий, большой мужской грузинский коллектив, глубоко национальный по своей сути. А Navi — это яркий дуэт, где два фронтмена и сильный и нежный одновременно женский вокал, который полностью отличает группу от остальных коллективов. И «Бигуди», и Mgzavrebi, и Navi — это все люди, обладающие яркой жизнерадостностью. По этой причине я на них реагирую. У них могут быть песни печальные, лирические, но в этом во всем всегда есть красота и жизнеутверждающая сила. Те, кто послушает нашу совместную песню с Navi, услышат, насколько это по-другому. Navi дает возможность гораздо более гармоничного звучания со мной. Все-таки и у «Бигуди», и у Mgzavrebi это всегда было «разговор — припев — разговор — припев». С Navi именно по причине сильной женской составляющей есть ощущение, что я пою. Мне даже самому показалось, что я в нашей «Колыбельной» пою.

У нас уже есть опыт колыбельных. И с «Бигуди», и с Mgzavrebi есть колыбельные. Но здесь колыбельная была ровно такая, какую я сам хотел бы услышать. Хотел бы, чтобы мне вот так же спели. И так это и звучит. Женщина в этой колыбельной все-таки обращается не к ребенку (хотя до конца мы не понимаем, может быть, и к ребенку) — она определенно обращается либо к мальчику, либо к мужчине. А мой лирический герой в этой песне обращается определенно к ребенку, и скорее всего к девочке.

© Naviband

Артем Лукьяненко, Naviband

Эту песню написала Ксюша, и для нас это что-то такое... словно изнутри достали и положили... Есть песни, которые быстро пишутся, а эта хоть и была быстро написана, она не такая легкая, как у нас есть, она все-таки более глубокая. Наверное, эта песня о любви и о том, что нужно ценить друг друга, ценить простые вещи, имеющиеся у нас. Еще круто, что в куплете, который поем мы, немного другой смысл, а когда читает Евгений, там появляется что-то новое. Как две параллельные линии, в припеве приводящие к чему-то одному.

Евгений Гришковец

Мы хотим записать еще одну песню, есть еще музыкальный материал. Но мы никуда не спешим. Я очень занят сейчас, у ребят есть свои концерты. И в работе с Navi мне труднее, чем с другими коллективами. Именно по причине серьезной женской музыкальной составляющей. Нужно настолько точно совпасть — интонационно, и текстом, и темой. Поэтому я не могу так быстро, как, например, с Mgzavrebi, приехать на три дня и записать четыре новые песни, которые при этом сочинялись накануне ночью. Здесь так не получится. Здесь необходима филигранная работа. Поэтому запишем еще песню, а про альбом посмотрим... У нас пока нет таких далеко идущих планов. Есть возможность записать — будем делать, и так, может быть, соберется альбом.