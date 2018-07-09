Мы жертвою пали

Сегодня третью программу летнего филармонического просветительского абонемента ГАСО «Истории с оркестром» проведет главный приглашенный дирижер коллектива Василий Петренко, и на этом московский концертный сезон можно считать закрытым. Впрочем, жирную итоговую точку уже успел несколькими днями раньше поставить шеф оркестра Владимир Юровский, посвятивший в этом году весь цикл памяти Геннадия Рождественского и взявший на себя его вторую программу (первая досталась его отцу Михаилу Юровскому).

Лекционно-музыкальная композиция из музыки Мусоргского, Бриттена и Шостаковича с обстоятельными разъяснениями, какое все это имеет отношение одно к другому, а также к нам теперешним и даже к бушующим на улице футбольным страстям, стала одним из лучших сочинений маэстро в этом жанре (видеозапись здесь). Как обычно, в программе было много раритетного — три забытые фортепианные миниатюры Мусоргского («Страстный экспромт», «На Южном берегу Крыма», первая часть неоконченной сонаты) в оркестровке его горячего почитателя Юрия Буцко, вокальный цикл «Без солнца» в оркестровке другого его почитателя Эдисона Денисова (солист — Николай Диденко), малоизвестное сочинение молодого пацифиста Бриттена «Русские похороны» для духовых и ударных, в котором композитор, встревоженный Гражданской войной в Испании, процитировал песню первой русской революции «Вы жертвою пали в борьбе роковой».

Подготавливая зал к осознанному прослушиванию, дирижер с микрофоном в руке сам затянул эту песню аккуратным баритоном, предложив публике подхватывать (перед началом концерта всем выдали бумажки с нотами и текстом). Публика дисциплинированно подхватила. Минимальный процент мейнстрима в программе обеспечивал «Рассвет на Москве-реке» из «Хованщины» в эталонной оркестровке Шостаковича. А главным, прямо-таки ошпаривающим событием, к которому стягивались все смысловые нити, оркестровый блеск и дирижерский драйв, была Одиннадцатая симфония Шостаковича, давно и прочно затерявшаяся среди Пятой, Седьмой, Восьмой, Десятой и Тринадцатой. Ни в какой другой ситуации, кроме как выступление Владимира Юровского перед им же самим воспитанной московской аудиторией, невозможно себе представить переполненный зал, слушающий такую музыкальную подборку.

Этот сезон, совпавший со 100-летием Октябрьской революции, Юровский со своим московским оркестром открыл мощной и резкой программой, дразнящим транспарантом которой была кантата Прокофьева «К 20-летию Октября» на тексты Маркса, Ленина и Сталина. Закрыл — Одиннадцатой симфонией Шостаковича («1905 год»), в которой обильно цитируются революционные песни (в том числе и та, что спел хор слушателей зала Чайковского). Прокофьевскую кантату власть в свое время отвергла, шостаковичевскую симфонию, напротив, приняла на ура, дала за нее Ленинскую премию. Но разница в судьбах партитур никак не отменяет той общей сложной, царапающей правды и щемящей документальности, которые именно сейчас прорываются в обоих этих сочинениях и которые чуткий Юровский совершенно справедливо вытаскивает из-под пыльных завалов истории. Сезон у главного оркестра страны вышел очень честный и совершенно непарадный.

В следующем поклонникам дирижера расслабляться тоже не придется. Юровский с удвоенной силой бросается на помощь новой музыке. В рамках его филармонического фестиваля «Другое пространство» ожидается марафон свежих сочинений российских композиторов всех возрастов. На основной сцене театра Станиславского и Немировича-Данченко он выпускает мировую премьеру оперы Александра Вустина «Влюбленный дьявол», двадцать пять лет пролежавшей в столе.