Донжуан Донжуаныч

Одним из обязательных направлений проекта Елены Харакидзян «Опера априори» являются сольные концерты легендарных певцов с не самой очевидной программой. В прежние годы оперный герой-любовник Йонас Кауфман тут пел интровертный «Зимний путь» Шуберта, Рене Папе — не набор хитов, а бескомпромиссную подборку вагнеровских монологов. В этом году легендой выступил американский баритон Томас Хэмпсон. На сцене театра Станиславского и Немировича-Данченко под аккомпанемент местного оркестра он выступил с программой The American Spirit, состоящей из музыки юбиляра этого года Леонарда Бернстайна и великого мастера легкого жанра Коула Портера, а также российской премьеры «Писем от Линкольна» Майкла Доэрти, созданных в 2009 году по заказу Симфонического оркестра города Спокен в ознаменование 200-летия 16-го президента Соединенных Штатов.

Первый номер «Писем» называется «Погребальный поезд Линкольна» (он был застрелен в Страстную пятницу 1865 года, и траурный поезд с гробом любимого президента две с половиной недели шел по стране, с ним прощались миллионы американцев). Последний, седьмой, номер — «Геттисбергская речь» (эти 272 слова были сказаны Линкольном в 1863 году во время открытия Национального солдатского кладбища, формулировали принципы равенства и вошли в историю Америки). В остальных номерах тоже используются исключительно слова самого Линкольна — публичные и из частной переписки. Позитивная и цветастая партитура для баритона (Хэмпсон был ее первым исполнителем) и оркестра, написанная в лучших традициях Бернстайна, не скрывает искренней гордости за страну и любования ее правителем. В европейской, а тем более в русской, музыке трудно представить, что что-либо подобное не будет выглядеть издевательством (даже если Прокофьев в своей кантате «К 20-летию Октября» честно хотел как лучше).

© Ира Полярная / Опера априори

Вообще-то Хэмпсон сделал себе имя в абсолютно традиционном оперном репертуаре из Моцарта, Верди и Вагнера на главных сценах мира. Сейчас «лучшему баритону Америки» уже 62, голосом он не роскошествует, но ум, вкус, стать и запредельное мастерство — при нем. Все, что может сработать, используется. Включенность в каждый текст и в каждый ритм, молодой задор в глазах, стильное пританцовывание и бережное форте в ответственных местах — и в результате даже не слишком хорошо слышные в его исполнении шлягеры Портера вызывают восторг. Седовласый красавец из старого голливудского кино полностью затопил зал обаянием.

Находясь сбоку от законного дирижера Валентина Урюпина, певец все время разными жестами и взглядами подогревал оркестр, а в «Трех танцах» из мюзикла Бернстайна «Увольнение в город» даже встал за пульт — к радости уже окончательно влюбившейся в него публики. Молодой маэстро Урюпин — один из наиболее перспективных в своем поколении — в свою очередь, и сам здорово расшевелил оркестр и оказался прекрасной находкой для этой программы. В нелегком деле по исполнению легкой музыки он обеспечил и точность, и драйв.

© Ира Полярная / Опера априори

История с легким жанром в дорогом оперном исполнении была продолжена бисовым кальмановским «Чардашем» из «Марицы». Ну и, конечно, не обошлось без Дон Жуана — одной из коронных партий Хэмпсона. «Серенада» и дуэт с Церлиной из оперы Моцарта блестяще продемонстрировали искусство соблазнения публики и млеющей солистки театра Натальи Мурадымовой. Претензий в сексуальных домогательствах пока никто не предъявлял.