Я тебя съем

Шапочка, Шапочка, а почему у тебя в руках скрипка? Шапочка, Шапочка, а почему эти странные звери с кларнетами тебя преследуют? Шапочка, Шапочка, а почему такие причудливые звуки раздаются вокруг?

Знакомые с детства «почему» из сказки Шарля Перро можно на время забыть: на сцене Центра имени Мейерхольда будут удивлять не «большими ушами», а поразительным «инструментальным театром» для детей, до сих пор еще в России невиданным. Музыканты — не просто музыканты, а настоящие актеры, и кроме привычной игры звуками они используют слова, жесты и пластику тела.

Автор этого увлекательного действа — Жорж Апергис — настоящая мировая знаменитость. Уже около половины столетия музыкально-театральные спектакли композитора покоряют крупнейшие фестивали и площадки. Среди его премий есть «Золотой лев» Венецианской биеннале — едва ли не высшая награда для современных художников. В чем же особенность Апергиса и почему его ждут в Авиньоне едва ли не каждый год?

Композитор, родившийся в Афинах, усвоил главную идею античного театра: единство слова, мелодической декламации и жеста. Переезд во Францию в возрасте 18 лет, позволивший регулярно посещать концерты современной музыки и общаться с новомыслящими композиторами (Ксенакисом, Булезом, Кагелем), расширил его представления о границах звука и современном театре в принципе. Чтобы найти собственный способ взаимодействия всех элементов, Апергис в 1976 году создал творческую лабораторию АТЕМ, куда вошли и музыканты, и актеры (в том числе его жена, актриса Эдит Скоб). Они изолировались от Парижа в городе Баньоль, чтобы полностью погрузиться в работу. Бесконечные тренинги и совместные импровизации выработали авторский метод и узнаваемый язык.

© Екатерина Краева

Звуки человеческого тела, голос, речь находятся в центре внимания. Говорит человек, «говорят» его пальцы при игре, «говорит» сам инструмент в семенящем движении ритма. В «Красной Шапочке» участвуют шесть музыкантов, каждый из которых — как макроинструмент: владеет мастерством речи от шепота до декламации, движением, жестами и, собственно, дополнительным «бонусом» в виде скрипки, кларнета, фортепиано или саксофона. Текст сказки разделен между ними и повторяется по несколько раз в забавных вариациях, чтобы каждый зритель успел уследить за действием.

Апергис не прописывал отдельно героев сказки, и найти в партитуре Красную Шапочку, Серого Волка или Бабушку у вас не получится: есть лишь намеки на них в виде текста от автора и его подсказок в выборе инструментов. Сам сюжет о наивной девочке и опасном волке уходит на второй план, так как метаморфозы звуков и ритмов увлекают гораздо сильнее. Ребенку, для которого обычный стул вполне сойдет за коня, а расческа — за микрофон, подобный спектакль с необычными преобразованиями будет понятен и прост. Кроме того, у него будет возможность поразгадывать, кто есть кто и почему.

«Красная Шапочка» Апергиса может открыть дорогу в Россию для уникального театра с оригинальным французским юмором и музыкальным вкусом. Постановку готовят один из лучших российских ансамблей «Студия новой музыки» и лауреат конкурса «Нано-опера» режиссер Алексей Смирнов. Спектакль входит в программу фестиваля NET, где на первой неделе зрителей уже заставили поверить в дождь, идущий в обратном направлении («Проект необычных явлений»), и инопланетян в Томской области («Музей инопланетных вторжений»). На вопрос, съест ли Волк Шапочку и стоит ли ждать ее освобождения, ответ лучше искать в сказке Шарля Перро. «Красная Шапочка» Жоржа Апергиса будет удивлять не сюжетом, а тем, каким образом он рассказан.