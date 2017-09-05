Финская скрепа
Дима Слободенюк и Сантту-Матиас Роували — новое поколение дирижеров для музыки Сибелиуса
Лахти — довольно крупный по финским меркам город с населением аж 120 тысяч человек. По такому случаю здесь имеется отличный оркестр, а также один из самых больших и хороших залов Европы (на 1250 мест), шедевр современной деревянной архитектуры с уникальной акустикой, панорамными видами на озеро Весиярви и обязательной для местного культурного досуга сауной. Зал носит имя Сибелиуса — как и проходящий в нем ежегодный фестиваль, состоящий только из музыки этого композитора. На удивленные вопросы организаторы невозмутимо напоминают о том, что в Байройте тоже год за годом слушают одного и того же Вагнера — и ничего, не надоедает.
И действительно: буквально на пару дней погрузившись в музыку Сибелиуса в исполнении знающих в ней толк музыкантов, понимаешь, что все, попал. Это бездонная воронка, которая затягивает. Уж на что загадочна русская душа, но с финскими потемками ничто не сравнится.
Ян Сибелиус — финское «наше все», имя, которое знают уже в детском саду. И одновременно — депрессивный отшельник из лесной глуши, большую часть жизни проведший в деревенской усадьбе вдали от столицы, от недовольства собой спасавшийся алкоголем на фоне растущей, хоть и довольно клочковатой, славы. Символ праведной национальной борьбы за независимость и почитаемый нацистами арийский творец, симфонист — наследник Бетховена и симфонист-анахронист, не вписывающийся в победное шествие авангарда.
Он прожил огромную жизнь, фактически замолчав как композитор в 61 год, не оставив последователей, уже написанное переделывал, исправлял, жег. Последние 30 лет от него ждали Девятой или хотя бы Восьмой симфонии, но их так и осталось семь. Еще известны его многочисленные симфонические поэмы, отсылающие к финскому эпосу, и Скрипичный концерт.
Его вокальная или фортепианная музыка звучит гораздо реже, но на монофестивале в Лахти можно было услышать и эти редкости — причем в замечательном исполнении. Сопрано Ану Комси, солировавшая в трех оркестровых песнях и симфонической поэме «Луоннотар», — опытная ворожея. А аккомпанировавший ей оркестр «Симфония Лахти» под управлением своего главного дирижера Димы Слободенюка — это вообще отдельное потрясение.
42-летний маэстро родился в Москве, учился на скрипке в ЦМШ, в 16 лет уехал с родителями-музыкантами в Финляндию, занимался в Академии Сибелиуса у знаменитого мэтра Лейфа Сегерстама, пополнил могучую дирижерскую школу маленькой Финляндии, возглавляет оркестры в Лахти и в испанской Галисии, имеет многообещающие ангажементы на ближайшее будущее, умница и симпатяга, продвигает современную музыку, сотрудничает с прогрессивными солистами — такими, как Патриция Копачинская, Виктория Муллова, Барбара Ханниган. Со своим финским оркестром он уже покорил питерскую публику на выступлении в Большом зале Ленинградской филармонии, но с российскими оркестрами ни разу не работал. Узаконенное сокращенное имя «Дима» — не фамильярность, а реверанс финнам, которым сложно воспроизвести первые две буквы в слове «Дмитрий».
В течение пяти дней фестиваля, приуроченного в этом году к широко празднуемому 100-летию независимости Финляндии (прямо скажем — от России), маэстро со своей «Симфонией Лахти» дал три программы. А также в качестве художественного руководителя форума показал, каким разным может быть Сибелиус, — пригласив еще один специализирующийся на нем оркестр из шведского Гетеборга.
За пультом — будто персонаж из сериала «Моцарт в джунглях»: финский Дудамель, лохматый приплясывающий пассионарий 31 года (на вид — 18) по имени Сантту-Матиас Роували. Он — тоже ученик Сегерстама, уроженец Лахти, вырос в местном оркестре, родители — музыканты, начинал ударником.
В результате Сибелиус в исполнении оркестров Лахти и Гетеборга — это два совсем разных композитора, и оба по-своему зачаровывают. Тончайшая мистическая сказка, подвисающая в акустических чудесах Sibeliustalo, или нахрапистая, дико заводная киномузыка, ожидаемо заканчивающаяся восторженным свистом публики? Выбирайте. Загадочный главный финский композитор не торопится быть разгаданным, и, похоже, это залог долголетия его музыки.Понравился материал?помоги сайту!
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