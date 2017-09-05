Финская скрепа

Лахти — довольно крупный по финским меркам город с населением аж 120 тысяч человек. По такому случаю здесь имеется отличный оркестр, а также один из самых больших и хороших залов Европы (на 1250 мест), шедевр современной деревянной архитектуры с уникальной акустикой, панорамными видами на озеро Весиярви и обязательной для местного культурного досуга сауной. Зал носит имя Сибелиуса — как и проходящий в нем ежегодный фестиваль, состоящий только из музыки этого композитора. На удивленные вопросы организаторы невозмутимо напоминают о том, что в Байройте тоже год за годом слушают одного и того же Вагнера — и ничего, не надоедает.

И действительно: буквально на пару дней погрузившись в музыку Сибелиуса в исполнении знающих в ней толк музыкантов, понимаешь, что все, попал. Это бездонная воронка, которая затягивает. Уж на что загадочна русская душа, но с финскими потемками ничто не сравнится.

© Juha Tanhua

Ян Сибелиус — финское «наше все», имя, которое знают уже в детском саду. И одновременно — депрессивный отшельник из лесной глуши, большую часть жизни проведший в деревенской усадьбе вдали от столицы, от недовольства собой спасавшийся алкоголем на фоне растущей, хоть и довольно клочковатой, славы. Символ праведной национальной борьбы за независимость и почитаемый нацистами арийский творец, симфонист — наследник Бетховена и симфонист-анахронист, не вписывающийся в победное шествие авангарда.

Он прожил огромную жизнь, фактически замолчав как композитор в 61 год, не оставив последователей, уже написанное переделывал, исправлял, жег. Последние 30 лет от него ждали Девятой или хотя бы Восьмой симфонии, но их так и осталось семь. Еще известны его многочисленные симфонические поэмы, отсылающие к финскому эпосу, и Скрипичный концерт.

Его вокальная или фортепианная музыка звучит гораздо реже, но на монофестивале в Лахти можно было услышать и эти редкости — причем в замечательном исполнении. Сопрано Ану Комси, солировавшая в трех оркестровых песнях и симфонической поэме «Луоннотар», — опытная ворожея. А аккомпанировавший ей оркестр «Симфония Лахти» под управлением своего главного дирижера Димы Слободенюка — это вообще отдельное потрясение.

Дима Слободенюк © Juha Tanhua

42-летний маэстро родился в Москве, учился на скрипке в ЦМШ, в 16 лет уехал с родителями-музыкантами в Финляндию, занимался в Академии Сибелиуса у знаменитого мэтра Лейфа Сегерстама, пополнил могучую дирижерскую школу маленькой Финляндии, возглавляет оркестры в Лахти и в испанской Галисии, имеет многообещающие ангажементы на ближайшее будущее, умница и симпатяга, продвигает современную музыку, сотрудничает с прогрессивными солистами — такими, как Патриция Копачинская, Виктория Муллова, Барбара Ханниган. Со своим финским оркестром он уже покорил питерскую публику на выступлении в Большом зале Ленинградской филармонии, но с российскими оркестрами ни разу не работал. Узаконенное сокращенное имя «Дима» — не фамильярность, а реверанс финнам, которым сложно воспроизвести первые две буквы в слове «Дмитрий».

В течение пяти дней фестиваля, приуроченного в этом году к широко празднуемому 100-летию независимости Финляндии (прямо скажем — от России), маэстро со своей «Симфонией Лахти» дал три программы. А также в качестве художественного руководителя форума показал, каким разным может быть Сибелиус, — пригласив еще один специализирующийся на нем оркестр из шведского Гетеборга.

Сантту-Матиас Роували © Juha Tanhua

За пультом — будто персонаж из сериала «Моцарт в джунглях»: финский Дудамель, лохматый приплясывающий пассионарий 31 года (на вид — 18) по имени Сантту-Матиас Роували. Он — тоже ученик Сегерстама, уроженец Лахти, вырос в местном оркестре, родители — музыканты, начинал ударником.

В результате Сибелиус в исполнении оркестров Лахти и Гетеборга — это два совсем разных композитора, и оба по-своему зачаровывают. Тончайшая мистическая сказка, подвисающая в акустических чудесах Sibeliustalo, или нахрапистая, дико заводная киномузыка, ожидаемо заканчивающаяся восторженным свистом публики? Выбирайте. Загадочный главный финский композитор не торопится быть разгаданным, и, похоже, это залог долголетия его музыки.