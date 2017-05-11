Башмет разбрасывает споры

Каждый уважающий себя музыкант нынче стремится иметь свой фестиваль. У Юрия Башмета их пятнадцать; правда, некоторые находятся в режиме stand by, но цифра все равно впечатляет. Самый крупный, сочинский, фестиваль только что отметил свое десятилетие, второй по величине — ежегодный культурный форум в Ярославле — стоит на пороге первого юбилея: с 1 по 9 мая он прошел в девятый раз. Исторический облик города, уютный зал филармонии с хорошей акустикой, приветливая публика полюбились Башмету и его гостям. Фестиваль ширится, разбрасывает споры по окрестностям, но, как это нередко бывает, количество влияет на качество. Впрочем, формат домашнего регионального мероприятия, кажется, устраивает всех.

Тем не менее отлаженный механизм фестивальной машины постепенно обрастает новыми деталями. В этом году в программе появились «преконцерты», где основатели московского клуба Way2Art Алексей Стеблёв и Юрий Дашевский подтягивали слушателей по матчасти. Не ограничившись форматом ликбеза, организаторы привезли в Ярославль легендарного профессора Московской консерватории Екатерину Михайловну Цареву (нашего главного специалиста по Брамсу, дочь великого драматического актера) и трех ее коллег, чтобы провести научную конференцию по истории музыкального романтизма в Австрии и Германии — магистральной теме для нынешнего фестиваля. Научно подошли и к вопросу игры на духовых инструментах: в день выступления английского ансамбля London-brass почти десять спикеров разбирались в тонкостях этого непростого дела.

Тем, кому недосуг посещать конференции, филармония предлагала после концерта не торопиться домой (с энтузиазмом напоминая, что «проблемы и заботы никуда от вас не денутся») и пообщаться с музыкантами. Призыв вызвал на удивление живой отклик, дети и взрослые с завидной непосредственностью расспрашивали гостей фестиваля обо всем на свете. Жаль, что такой встречи не предложили после концерта самого маэстро Башмета: местная публика очень его любит и ждет, в зале неизменный аншлаг (чего не скажешь о концертах без его фамилии в афише), в финале — стоячая овация.

А вот Венгерская рапсодия № 2 Листа звучала как музыка к сиквелу «Том и Джерри на пенсии».

Впрочем, худрук фестиваля почти каждый день выступает как солист и дирижер. На открытие он привез спектакль по мотивам «Маленького принца» с Константином Хабенским, за пультом «Солистов Москвы» и «Новой России» продирижировал двумя тематическими программами, показав сочинения Брамса, Шумана и Мендельсона в окружении музыки их современников. Программу концерта 3 мая будто нарочно составили так, чтобы показать: история справедливо возносит на пьедестал одних и повергает в забвение других — если довольно водянистый Концертштюк Клары Вик-Шуман постарался реабилитировать пианист Филипп Копачевский, то венгерский скрипач Петер Ковач своей игрой похоронил и без того малоинтересный концерт Йозефа Иоахима. Зато отличный урок мастерства преподали кларнетист Игорь Федоров и виолончелист Александр Рудин, с виртуозным блеском исполнив Концертштюк Мендельсона.

Но в целом программы радовали как раз тем, что раритетов в них было больше, чем хитов. В концерте камерного ансамбля из Норвегии «Солисты Тронхейма», многократно номинировавшегося на «Грэмми», широкой публике хорошо знакомо лишь имя Грига. В комплекте с сюитой «Из времен Хольберга» шли отличное исполнение «Вариаций на тему Фрэнка Бриджа» Бриттена, в меру попсовое сочинение «Orawa» поляка Войцеха Киляра, известного саундтреками к фильмам Полански и Копполы, а также «Osa», большая сюита молодого Гьермунда Ларсена в народном стиле. Вместе с братом он исполнил незатейливые фольклорные наигрыши на диковинных народных скрипках, инкрустированных перламутром, так виртуозно и зажигательно, что вчерашнее выступление Ковача показалось недоразумением, публика требовала бисов и явно расскажет тем, кто не купил билет на незнакомое название, как много они потеряли.

© Алексей Молчановский

Программа британского ансамбля London-brass, впервые посетившего Россию, оказалась не такой успешной. Выстроив концерт как музыкальную ретроспективу от Дауленда до Дюка Эллингтона и своего современника Поля Харта, они переоценили универсальность ансамбля медных духовых. Остроумно устроенные «Фанфары для собора св. Эдмунда» Бриттена и джазовая тема «Караван» — это 100% их репертуар, Сюита Баха произвела впечатление виртуозностью отдельных музыкантов, особенно тубиста, ловко выдувавшего триоли в быстрой жиге. А вот Венгерская рапсодия № 2 Листа звучала как музыка к сиквелу «Том и Джерри на пенсии», «Вариации на тему Паганини» Лютославского, и в оригинальном-то варианте для двух фортепиано не отличающиеся прозрачностью фактуры, превратились в звуковое месиво. Впрочем, попытку взяться за столь неподходящие вещи можно зачесть музыкантам за подвиг.

За норвежскими и английскими гостями последовали день Испании (сочинениями Родриго, Лало и де Фальи в исполнении Ярославского симфонического оркестра продирижировал Алексис Сориано), гала-концерт солистов на деревянных духовых инструментах совместно с финским Круселль-фестивалем, немецкую тему продолжили Максим Венгеров и Ксения Башмет. Но, может быть, самая ценная для региона часть фестиваля — концерты в окрестных городах и селах, куда отправлялись десанты камерных ансамблей с самыми разными программами. Селу Вятское, например, выпал непритязательный вечер с Дивертисментом Моцарта и «Детским альбомом» Чайковского, а вот в Угличе Ксения Башмет исполнила в дуэте с Юрием Абрамовичем альтовые сонаты Глинки и Брамса, а соло сыграла пьесы Гласса, Наймана и Карманова. Такой концерт интересно и в Москве послушать.

Завершился фестиваль 9 мая. Пока вся страна пела песни военных лет, Башмет с опозданием в два дня отметил день рождения Чайковского гала лауреатов конкурса имени Петра Ильича: в Ярославль по его приглашению приехали пианист Барри Дуглас, виолончелист Густав Ривиниус, скрипач Николай Саченко и триумфатор конкурса 2015 года — баритон из Монголии Ариунбаатар Ганбаатар.