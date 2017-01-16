Возвращение Маркиза

Шутки шутками, а некогда молодежный фестиваль «Возвращение» прошел уже в 20-й раз. И при этом не сдулся, не забронзовел, не скатился в наработанную постновогоднюю рутину. Наоборот — про все четыре его программы понятно, что такого нигде больше не услышишь, что это заряд любопытства, энергии, свежести, музыкального качества и музыкантского неравнодушия на весь год.

В этот раз тематические названия первых трех вечеров окрашены трагически-ерническими тонами: «Муки любви», «Закат», «Эпитафия». В их озорной концептуальный винегрет каких только редкостей не намешано: фортепианные трио Леоша Яначека и Бедржиха Сметаны, лирическая поэма «Закат» Отторино Респиги для голоса и струнного квартета на стихи Шелли, квинтеты советского автора сложной судьбы Александра Локшина (две скрипки, два альта и виолончель) и важного представителя немногочисленной британской композиторской школы Ральфа Воана Уильямса (кларнет, валторна, скрипка, виолончель, фортепиано).

© Дарья Каретникова

В то же время на основополагающие шедевры камерного репертуара тут тоже замахиваются безо всякого страха и с полным на то основанием — посреди причудливой музыкальной мозаики незыблемыми вершинами возвышаются Второй струнный секстет Брамса (ведомый первой скрипкой Аленой Баевой) или ми-бемоль мажорное Трио Шуберта для фортепиано, скрипки и виолончели (Екатерина Апекишева, Роман Минц, Кристина Блаумане). Вальс «Амурские волны», задиристо открывший фестиваль (какое отношение то или иное исполняемое сочинение имеет к заявленной теме — по-прежнему увлекательно разъясняет буклет), соседствует в репертуаре пианиста Вадима Холоденко со столь же гениально им исполненными двумя «Сонетами Петрарки» Ференца Листа.

© Дарья Каретникова

Из наших композиторов-современников вместе мирно уживаются Петерис Васкс («Равнины»), Тристан Мюрай («Тринадцать цветов заходящего солнца»), Леонид Десятников («Эскизы к “Закату”»), Сергей Ахунов («Квинтет памяти Музыканта») и Сергей Невский («Правила любви» на тексты советских школьниц). Опус Невского с умной и смелой певицей-актрисой Юлией Корпачевой в качестве солистки — это необыкновенно успешный и элегантный выход «Возвращения» на узкоцеховую территорию концертов и фестивалей современной музыки, необходимость которых в виде этакого сурового гетто сразу кажется сомнительной.

И все-таки «Возвращение» — прежде всего фестиваль инструментальной музыки (ее оттеняет совсем небольшое количество пения), а точнее — фестиваль сильных струнников и пианистов. На этот раз их было не просто много, а как-то неприлично много, всех не перечислишь. В их роскошную компанию добавлено несколько драгоценных духовиков, в числе которых флейтистки Мария Алиханова и Мария Федотова, кларнетисты Михаил Безносов, Игорь Федоров и Антон Дресслер, гобоист Дмитрий Булгаков (вместе с Романом Минцем — бессменный руководитель фестиваля), фаготист-патриарх Валерий Попов. И драгоценнее всех — валторнист Станислав Давыдов.

© Дарья Каретникова

Статусность фестиваля, позиционирующего себя независимым и дуракавалятельным, тем не менее неуклонно повышается. В качестве скромного слушателя в Рахманиновском зале можно было встретить Юрия Башмета. А все четыре вечера украшал своим присутствием лучезарный старик с горящими глазами, в последний вечер, традиционно именующийся «концертом по заявкам», вышедший на сцену, чтобы сесть перед ансамблем из 13 «возвращенцев» в кресло и обстоятельно продирижировать «Зигфрид-идиллией» Рихарда Вагнера. Это был 86-летний Лев Маркиз, легенда из прошлого, концертмейстер оркестров Рудольфа Баршая и Кирилла Кондрашина, один из самых знаменитых советских эмигрантов, в 1981 году покинувший страну, руководитель Амстердамской симфониетты. Что и говорить, свое 20-летие фестиваль отметил красиво. 20 лет назад казалось, что возрастной принцип для «Возвращения» — определяющий. Сейчас его уникальность определяется, конечно же, не возрастом, а радостью от встречи суперпрофессионалов и единомышленников.