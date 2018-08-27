Кристиана Пол. «Цифровое искусство на пороге традиционного музея — материалы, медиация, модели»

Кольта продолжает публиковать записи лекционного цикла с передвижного симпозиума NEMOSKVA, который представляет друг другу кураторов и экспертов международного уровня из Европы и США и участников локальных арт-сцен в 12 городах России.

Лекционная часть проекта подготовлена и поддержана представительством Европейского союза в России.





Цикл продолжает куратор Музея американского искусства Уитни и директор Центра дизайна Шейлы К. Джонсон Кристиана Пол (Германия), которая 15 августа выступила в Перми с лекцией о столкновении дигитального искусства с музейными залами в их традиционном понимании.

Видео предоставлено Кольте проектом NEMOSKVA.



