 
27 августа 2018МостыNEMOSKVA
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Кристиана Пол. «Цифровое искусство на пороге традиционного музея — материалы, медиация, модели»

Как дигитальное врывается в аналоговые музеи и что с этим делать — рассказывает куратор Музея американского искусства Уитни и директор Центра дизайна Шейлы К. Джонсон

 
Detailed_picture© Colta.ru
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Кольта продолжает публиковать записи лекционного цикла с передвижного симпозиума NEMOSKVA, который представляет друг другу кураторов и экспертов международного уровня из Европы и США и участников локальных арт-сцен в 12 городах России.

Лекционная часть проекта подготовлена и поддержана представительством Европейского союза в России.


Цикл продолжает куратор Музея американского искусства Уитни и директор Центра дизайна Шейлы К. Джонсон Кристиана Пол (Германия), которая 15 августа выступила в Перми с лекцией о столкновении дигитального искусства с музейными залами в их традиционном понимании.

Видео предоставлено Кольте проектом NEMOSKVA.


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