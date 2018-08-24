Валентинас Климашаускас. «Прощай, белый куб: выставочные практики для XXI века»
Программный директор центра современного искусства kim? в Риге — о том, почему устарели классические галерейные пространства и почему бы не использовать для искусств облака
Кольта продолжает публиковать записи лекционного цикла с передвижного симпозиума NEMOSKVA, который представляет друг другу кураторов и экспертов международного уровня из Европы и США и участников локальных арт-сцен в 12 городах России. Лекционная часть проекта подготовлена и поддержана представительством Европейского союза в России.
Цикл продолжает выступление программного директора рижского центра современного искусства kim? Валентинаса Климашаускаса, прошедшее 17 августа в Ельцин-центре в Екатеринбурге.
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