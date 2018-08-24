 
24 августа 2018МостыNEMOSKVA
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Валентинас Климашаускас. «Прощай, белый куб: выставочные практики для XXI века»

Программный директор центра современного искусства kim? в Риге — о том, почему устарели классические галерейные пространства и почему бы не использовать для искусств облака

 
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Кольта продолжает публиковать записи лекционного цикла с передвижного симпозиума NEMOSKVA, который представляет друг другу кураторов и экспертов международного уровня из Европы и США и участников локальных арт-сцен в 12 городах России. Лекционная часть проекта подготовлена и поддержана представительством Европейского союза в России.


Цикл продолжает выступление программного директора рижского центра современного искусства kim? Валентинаса Климашаускаса, прошедшее 17 августа в Ельцин-центре в Екатеринбурге.


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