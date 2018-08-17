Михал Новотный. «Люди и город в ритме современного искусства»

Только что начался монументальный проект NEMOSKVA, организованный РОСИЗО—ГЦСИ при поддержке Европейского союза и проходящий с 14 августа по 9 сентября. Проект, направленный на поддержку арт-сцены в регионах, включает в себя путешествие более 60 российских и зарубежных спецов по 12 городам России, а если точнее, по соединяющей их Транссибирской магистрали, лекции, передвижную выставку «Большая страна — большие идеи», ревю проектов региональных художников в каждом из городов и не только это.

Европейский союз поддержал приглашение европейских экспертов, выступающих в проекте с циклом лекций. А Кольта будет следить за передвижением этой громады по России и, в частности, документировать и публиковать весь лекционный цикл.

Первым городом на пути NEMOSKVA стал Нижний Новгород, где в Волго-Вятском филиале ГЦСИ в Арсенале Нижегородского кремля 14 августа выступил директор центра современного искусства Futura в Праге Михал Новотный.