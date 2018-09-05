Звезды осени

Одним из первых титульных шоу кабельного канала FX было «Sons of Anarchy» — история о группе байкеров, которая чем дальше, тем отчетливее напоминала настоящую шекспировскую трагедию. «Mayans M.C.» — спин-офф этого сериала. События развернутся спустя два с половиной года после финала «Sons of Anarchy». В центре внимания — молодой парень, который вышел из тюрьмы и теперь хочет стать членом байкерского клуба «Майя», а заодно отомстить наркокартелю за какую-то подлость. Но дорога, вымощенная жаждой мести, зачастую обречена на поворот не туда. Разработкой спин-оффа руководит создатель «Sons of Anarchy» Курт Саттер, так что руль «Mayans M.C.» в умелых руках. По его словам, спин-офф не будет бесхитростной латиноамериканской версией «Sons of Anarchy», а постарается найти собственный голос. В первом сезоне — десять серий.
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