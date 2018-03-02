1 марта стало известно, что бывший главный редактор «Ведомостей» Татьяна Лысова вышла на работу в информационное агентство «Интерфакс», где будет исполнять должность шеф-редактора службы политической информации. Лысова покинула «Ведомости», где проработала больше 10 лет, в начале 2017 года по собственному желанию — она ссылалась на семейные обстоятельства и отрицала, что ее уход связан со сменой собственника газеты. COLTA попросила коллег из медиа прокомментировать эту новость.

Илья Азар

«Новая газета»

Нужно для начала поздравить «Интерфакс». Трансфер года проведен уже в зимнее (1 марта — это еще, увы, далеко не весна) окно.

Если ваш интерес (а следовательно, и вопрос) связан с уместностью работы профессионального журналиста в таком СМИ как «Интерфакс», то надо признаться, других СМИ у нас для Татьяны Лысовой нет. К сожалению. Но, будем надеяться, появятся.

«Интерфакс» все-таки частное агентство, и сам Роман Баданин (главный редактор телеканала «Дождь» — Ред.) в свое время туда ходил работать (ненадолго). Да, содержательно «Интерфакс» несильно отличается от ТАСС или России Сегодня, но будем надеяться, что теперь как раз и начнет.

Немного смущает описание должностных обязанностей из новости самого «Интерфакса». Какой-то церемониал. Но, опять же, будем надеяться, что описание неполное.

Ну, а что нам остается вообще? Только надеяться. На профессиональных журналистов — и чтобы на смену календарной зиме не пришла ядерная.





Олег Кашин

публицист

Как очень точно высказался по этому поводу мой друг Максим Кононенко, «чем больше человек из себя строит — тем ниже он в итоге окажется». Татьяна Лысова — знаковая, буквально историческая фигура для отечественной независимой прессы. Ее приход в фактически государственный информационный орган — это капитуляция. Соответственно, «по ту сторону» это повод для радости — все люди одинаковые, у каждого есть цена, не надо из себя ничего строить, и так далее. Собственно, поэтому новость про Лысову и «Интерфакс» кажется мне кошмарной. Я не знаю, какие обстоятельства заставили ее сделать такой выбор, но очевидно, что речь идет о чем-то серьезном, так что Татьяне, конечно, сочувствую.





Александр Морозов

публицист

Если бы Татьяну Лысову назначили вместо Писарева (Андрей Писарев — директор Дирекции социальных и политических программ Первого канала — Ред.) — политическим директором Первого канала, то это было событие и тут стоило бы задуматься о том, в чем смысл этого и кому это надо. А тут, мне кажется, это нечто вроде назначения Миронюк в Сбербанк (Светлана Миронюк, бывший главный редактор РИА Новости, покинула свой пост в связи с ликвидацией компании в 2013 году, позже занимала должность старшего вице-президента Сбербанка — Ред.).

У Татьяны Лысовой такая безупречная репутация, что я думаю, она сможет даже политическую повестку отрабатывать объективно, хотя очевидно, что ей придется часто отключать телефон.

Тимур Олевский

«Настоящее время»

Мне приходится читать российские информационные агентства, тем более, что я часто делаю программу из Праги. Агентство ТАСС я воспринимаю как пресс-службу Кремля, «Россию Сегодня» как «Пионерскую зорьку», а «Интерфакс» больше всех похож на настоящее информационное агентство — при всех оговорках. У Татьяны Лысовой такая безупречная репутация, что я думаю, она сможет даже политическую повестку отрабатывать объективно, хотя очевидно, что ей придется часто отключать телефон. Зато когда Лысова уйдет из «Интерфакса», можно будет точно отменить подписку.





Юрий Сапрыкин

публицист

Я к Татьяне отношусь с огромным уважением и, наверное, могу понять ее мотивы. Для любой новостной организации приход такого человека — это большая удача. Говорить о том, что Татьяна должна делать то и не должна это, у меня нет никакого морального права, и вообще, все это фантазии об идеальном сферическом мире в вакууме. А мир не идеален, и состав воздуха в нем сейчас именно таков.





Михаил Соколов

«Радио Свобода»

«Интерфакс» профессионально усилился, но не думаю, что это назначение может принципиально изменить стиль работы агентства, имеющего тесные связи с Кремлем.