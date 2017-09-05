«Двойка» / «The Deuce»10 сентября, HBO

Автор «The Deuce» Дэвид Саймон 13 лет отработал полицейским репортером в газете The Baltimore Sun, зарядился полной обоймой реальных историй и в 2002 году при помощи кабельного канала HBO выстрелил могучей коп-драмой «The Wire» («Прослушка»). Сегодня этот сериал считается фундаментальным в становлении золотого века сериалов на ТВ и одним из лучших в истории, по мнению и зрителей, и критиков. При этом в свое время «The Wire» не получил никаких значимых наград. «Двойка» — новый проект Дэвида Саймона, придуманный в соавторстве с писателем Джорджем Пелеканусом. Действие разворачивается в начале 70-х годов ХХ века в Нью-Йорке, где начинались расцвет и легализация американской порноиндустрии. В центре событий — братья-близнецы Винсент и Фрэнки Мартино; их обоих сыграет голливудская звезда Джеймс Франко, который также указан в титрах «The Deuce» исполнительным продюсером. Братья Мартино связываются с мафией, производством порнографии и проститутками, среди которых выделяется Кэнди, женщина с амбициями порнорежиссера. Ее роль исполнила Мэгги Джилленхол («Золотой глобус» за мини-сериал «The Honourable Woman»). Чтобы лучше понимать свою героиню, Джилленхол провела немало времени в компании бывшей порнозвезды Энни Спринкл. «Я взялся за эту историю, потому что мне стало интересно, как секс стал товаром и многомиллионной индустрией», — говорит Дэвид Саймон. В первом сезоне «The Deuce» отснято восемь эпизодов.