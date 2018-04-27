 
27 апреля 2018Литература
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Самиздат актуальной поэзии

COLTA.RU публикует лучшие развороты каждого зина

 
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Проект «Зины поэтов — художников» презентуют 27—29 апреля в рамках «ГРАУНД-зин-феста».

Куратором проекта выступила Дарья Демехина, консультантом — Илья Кукулин. Участники: Илья Данишевский — Олег Кулик, Дарья Серенко — Саша Маршани, Оксана Васякина — Анастасия Левина, Денис Ларионов — Катя Умнова, Дина Гатина. Дизайн — Марии Рудаковой.

«Зины поэтов — художников» — это проект самиздата, диалог актуальных поэтов с современными художниками в формате зинов. Каждый зин имеет двух авторов — одного поэта и одного художника, чьи произведения сосуществуют в пространстве печатного издания. Каждый зин поэта — художника — это произведение искусства, отражающее встречу поэзии с визуальным кодом.

 

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