non/fiction-2017: что делать?

29 ноября в ЦДХ открывается XIX ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. В этом году посетителей ждут встречи с писателями из Бельгии, Норвегии, Индии, Португалии, Украины и еще 15 стран. Четверть века исполняется «НЛО» — одному из важнейших издательств России. Часть событий приурочена к другому юбилею — столетию со времени русских революций. Как и прежде, гостей ярмарки ждут лекции по гуманитарным и естественным наукам, мастер-классы от ведущих писателей, переводчиков, ученых и журналистов, представление главных медиапроектов года, встречи с любимыми авторами и экскурсии по историческим выставкам, которые будут работать в эти суматошные, но необходимые для любителей книг пять дней.



Художественная проза

Поэзия

Non-fiction

Воспоминания, архивы, дневники

Лекции и мастер-классы

Искусство

Медиапроекты

Детская программа

Художественная проза

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Презентация романа Лены Элтанг «Царь велел тебя повесить»

2 декабря, 16:00—17:00

Зона семинаров № 2, зал 16

Редкий гость в Москве, Лена Элтанг представляет свой новый роман, который вышел в издательстве Corpus. «Царь велел тебя повесить» — детективная, ускользающая от определения история. В книгу включен старый, но полностью переписанный роман Элтанг «Другие барабаны». Прибалтийский студент сидит в тюрьме за преступление, которого не совершал. Ему предстоит доказать свою невиновность с помощью постоянного обращения к единственным свидетелям из прошлого, в котором и скрывается путь к свободе. Над этой книгой Лена Элтанг работала около восьми лет, текст посвящен ее мужу, которого убили в 1994 году.

Современная женская литература Италии

3 декабря, 15:00—16:00

Зона семинаров № 1, зал 8

В этом году на non/fiction можно будет познакомиться с новинками итальянской литературы, романами и рассказами Донателлы Ди Пьетрантонио, Терезы Чабатти и др. Модератор — критик и писатель Филиппо Ла Порта.

Английский квадрат: от Шекспира и Байрона до Лоуренса и Берджесса

1 декабря, 13:00—15:00

Пресс-центр

Библиотека иностранной литературы и издательский центр «Рудомино» подготовили ряд книг о литературном мире Великобритании: неизданные раннее тексты лорда Байрона в новых переводах Георгия Шенгели, «Марло, Шелли, Уайльд: английская пирамида Константина Бальмонта», «Двойное вероломство. Потерянная пьеса Уильяма Шекспира и Джона Флетчера» и другие новинки.

Новые переводы Хенрика Ибсена

1 декабря, 15:00—16:00

Авторский зал, зал 15

Посольство Норвегии и издательство АСТ представляют обновленные переводы текстов Хенрика Ибсена, выполненные Ольгой Дробот в рамках проекта Ibsen in Translation. Пьесы Ибсена исполнят актеры иммерсивного шоу «Вернувшиеся».

Презентация новых книг Макса Фрая

29 ноября, 19:00—20:00

Авторский зал, зал 15

Автор Ехо, одной из самых популярных и манящих вселенных волшебства и одиночества, представит новые выпуски художественно-бытовых историй «Новая кофейная книга», «Новая чайная книга» и очередные части из популярного цикла «Сновидения Ехо».

Презентация книги «Самое шкловское»

2 декабря, 12:00—13:00

Зона семинаров № 2, зал 16

Осенью в редакции Елены Шубиной вышел сборник избранных произведений самого популярного представителя формализма, писателя и теоретика Виктора Шкловского (1893—1984). В книгу вошли манифесты ОПОЯЗа («Искусство как прием»), полубиографическая проза, отрывки из учебника литературного творчества для пролетариата «Техника писательского ремесла», часть мемуарного наследия Шкловского и другие произведения Шкловского, наделяющего каждый свой текст невольной художественностью. Книгу представят внук писателя Никита Шкловский, Людмила Улицкая и Елена Шубина.

Сергей Кузнецов и Галина Юзефович: диалог о романе «Учитель Дымов»

30 ноября, 14:00—15:00

Авторский зал, зал 15

Новый роман Сергея Кузнецова — история аполитичности в Советском Союзе на примере истории одной семьи. Мужчины в ней на протяжении трех поколений выбирают различные формы преподавания как жизненную стратегию. За цельностью рода следит почти вечная героиня Женя, для которой нет ничего важнее любви, генетической, возрождающейся в детях и внуках возлюбленного.

FANZON. Презентация новинок интеллектуальной фантастики

29 ноября, 17:00—18:00

Литературное кафе, зал 13

Издательство «Эксмо» представит новинки научной фантастики, среди них читателя ждет встреча с культовыми графическими историями Алехандро Ходоровски и Филипа Дика.

«Сквозь зеркало и что там увидела Алиса: как жизнь превращается в роман»

3 декабря, 16:00—17:00

Киноконцертный зал

Как личные, жизненные истории, письма, фотографии, воспоминания и другие фрагменты частной жизни могут оказаться материалом для успешного и популярного художественного произведения, обсудят Людмила Улицкая и Майя Кучерская.





Поэзия

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Презентация книги стихов «На берегу реки» Чеслава Милоша

30 ноября, 17:00—18:00

Литературное кафе, зал 13

В издательстве «Текст» при поддержке Польского культурного центра вышло двуязычное собрание стихотворений нобелевского лауреата Чеслава Милоша (1911—2004). Этот сборник коллеги Бродского впервые выходит на русском языке в полном объеме, книгу представит переводчик Никита Кузнецов.

Презентация антологии «Китайская поэзия сегодня»

30 ноября, 17:00—18:00

Пресс-центр

В этом году международный фестиваль «Биеннале поэтов» посвящен китайской литературе. Проект «Культурная инициатива» вместе с редакторами антологии расскажет о работе над переводами «туманной» и социальной поэзии современного Китая. Это издание — первый том в серии двуязычных сборников «Мировые поэтические практики». В презентации примут участие китайские и русские поэты.

Презентация книги Эзры Паунда «Кантос»

1 декабря, 20:00—21:00

Авторский зал, зал 15

В издательстве «Наука» вышел сборник «Кантос» Эзры Паунда — знаменитого американского поэта-авангардиста, публициста и литературного критика. Модернистский эпос, погружающий читателя в бездну мировой культуры, представит переводчик Андрей Бронников.





Non-fiction

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Поэзия и полиция. Встреча с Робертом Дарнтоном

1 декабря, 17:00—18:00

Зона семинаров № 1, зал 8

В Россию приезжает профессор Гарвардского университета Роберт Дарнтон — один из самых востребованных исследователей чтения и микроистории. На русском языке уже выходили его книги «Великое кошачье побоище» и «Поэзия и полиция». На ярмарке ученый представит свое новое исследование о роли цензуры в истории мировой культуры, раскроет таинственные отношения цензоров, книжного рынка и общества.

Борис Кагарлицкий. Между классом и дискурсом. Левые интеллектуалы на страже капитализма

1 декабря, 17:00—18:00

Пресс-центр

Историк Борис Кагарлицкий в рамках презентации своего нового исследования расскажет о связи капиталистического кризиса и левого движения, объяснит, с какими проблемами сталкиваются левые политики, теоретики и активисты при борьбе за власть и даже после проникновения в управленческие структуры.

Русская развлекательная культура Серебряного века (1908—1918)

1 декабря, 18:00—19:00

Пресс-центр

Презентация самой ожидаемой коллективной монографии, посвященной исследованию кабаре, летних театров, миниатюр, балета, немого кинематографа — не столь известного досуга в России начала XX века. Книгу представят ее редакторы-составители: профессор Сорбонны Нора Букс и профессор НИУ ВШЭ Елена Пенская.

Революция, искусство и оккультизм. Лекция Бориса Фаликова

1 декабря, 19:00—20:00

Зона семинаров № 1, зал 8

Религиовед Борис Фаликов, автор исследования «Величина качества. Оккультизм, религии Востока и искусство XX века», прочитает лекцию о влиянии потусторонних практик и революции на творчество Крученых, Хлебникова, Матюшина и других представителей русского авангарда.

Заклятые друзья: российские и американские колониальные истории. Беседа с Иваном Куриллой и Амираном Урушадзе

1 декабря, 13:00—14:00

Зона семинаров № 1, зал 8

Как в XX веке разворачивалась колониальная политика двух мировых держав, расскажут, привлекая частные истории, профессор Европейского университета Иван Курилла и Амиран Урушадзе, автор книги «Кавказская война. Семь историй».

Черное солнце философии ХХ века: (частичное) затмение?

2 декабря, 18:00—19:00

Пресс-центр

В издательском доме «Дело» РАНХиГС вышли «Черные тетради (1938—1939)» Мартина Хайдеггера — одного из самых влиятельных мыслителей XX века. В рамках презентации издатели и переводчики обсудят значение и достоверность отношения Хайдеггера к политике нацистов, не обойдя вниманием и саму возможность разделения частного и публичного для философа.

Презентация книг Станислава Дробышевского «Достающее звено» и Ирины Якутенко «Воля и самоконтроль»

30 ноября, 15:00—16:00

Зона семинаров № 1, зал 8

Один из ведущих популяризаторов науки Станислав Дробышевский прочитает лекцию о сохранении эволюционных завоеваний в человеческом теле «Достающее звено: от Большого взрыва до человека». О том, почему мы так зависимы от желаний на генетическом и мыслительном уровнях, расскажет Ирина Якутенко, автор книги «Воля и самоконтроль: как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами».

Презентация книг «Преломление» Бо Лотто, «Nudge» Ричарда Талера и Касса Санстейна и «Путеводитель по лжи» Дэниела Левитина

30 ноября, 17:00—17:30

Стенд В-7

В издательстве МИФ вышли три переводные книги о хрупкости человеческого восприятия, подверженного постоянным искажениям, искусстве выбора и критическом мышлении как спасении в современном мире. Книги представят продюсер проекта Ренат Шагабутдинов и редактор «МИФ.Научпоп» Надежда Чеботкова.





Воспоминания, архивы, дневники

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ХХ век — память в семье и в школе. Презентация сборника «Человек в истории» и настольной игры «74»

3 декабря, 13:00—14:00

Литературный зал, зал 13

Издательство АСТ (редакция «Ангедония») совместно с «Мемориалом» выпустила сборник текстов о травматических событиях XX века, которые рассматриваются в книге и как фрагмент частной истории. На презентации Ирина Щербакова, Илья Данишевский, Лев Рубинштейн, Сергей Лебедев и Петр Мазаев обсудят, как говорить об этой сложносочиненной истории семьи и страны со школьниками.

Презентация книги Петра Авена «Время Березовского»

3 декабря, 18:00—19:00

Зона семинаров № 1, зал 8

Издательство Corpus представляет воспоминания 20 знакомых (среди них — Александр Волошин и Михаил Фридман) о Борисе Березовском, которого сегодня можно считать одним из главных символов девяностых, «времени становления второго российского капитализма». Книгу обсудят журналист Владимир Познер, предприниматель Леонид Богуславский, режиссер документального сериала «Березовский» Андрей Лошак, предприниматель Юлий Дубов, модератор встречи — продюсер проекта Анатолий Голубовский.

«Остальгия как современная реальность Германии»

30 ноября, 14:00—16:00

Литературное кафе, зал 13

Стенд I-3

Фонд Фридриха Науманна за свободу и Центр немецкой книги в Москве проводят обсуждение книг «Остальгия» и «ГДР: миролюбивое государство, читающая страна, спортивная нация?». Автор исследований Томас Абэ и редактор-составитель Томас Гроссбёльтинг расскажут про особенности публичной памяти в Германии, в частности, про объединение ФРГ и ГДР и ностальгию по воображаемому и реальному прошлому.

Леонид Парфенов представляет книгу «Намедни. 1931—1940»

2 декабря, 13:00—14:00

Зона семинаров № 1, зал 8

Очередная часть легендарного цикла Парфенова, этот выпуск посвящен описанию главных событий предвоенного десятилетия: среди них — Большой террор, битва за Британию, Гитлер и Голодомор, «Золотой теленок» и «закон о трех колосках», убийство Кирова.

Александра Маринина. Были 90-х

2 декабря, 15:00—16:00

Зона семинаров № 2, зал 16

Издательство «Эксмо» устраивает встречу с автором популярных детективов Александрой Марининой. На этот раз она выступает как автор идеи и составитель сборника народных воспоминаний о девяностых. Об этом тревожном и обсуждаемом сегодня десятилетии рассказывают бывшие школьники, военные, бизнесмены и многие другие.

Презентация книги Александра Кушнира «Кормильцев. Космос как воспоминание» и трехтомника Ильи Кормильцева «Поэзия», «Проза», «Non-fiction»

2 декабря, 16:00—17:00

Пресс-центр

Издательство «Рипол-Классик» представляет масштабную биографию Ильи Кормильцева — культового издателя, поэта и автора текстов «Наутилуса Помпилиуса» и других рок-команд.

Книгу, в которую входят сотни интервью со знакомыми Кормильцева и архивные фотографии, представит автор-составитель, музыкальный критик и продюсер Александр Кушнир. В рамках встречи будет представлен и трехтомник текстов Кормильцева «Поэзия», «Проза», «Non-fiction».

«Право переписки». Презентация книги о письмах из мест заключения на волю и обратно

2 декабря, 19:00—20:00

Литературное кафе, зал 13

На основе анализа множества семейных архивов сотрудники «Мемориала» составили одно из первых исследований переписки репрессированных жителей СССР с родными. В книге рассматриваются способы связи и передачи данных в условиях перлюстрации и цензуры.

Презентация книги Егора Летова «Офлайн»

30 ноября, 19:00—20:00

Стенд 26, Винил-клуб, 3-й этаж

Вдова Егора Летова Наталья Чумакова расскажет о работе над книгой интервью с музыкантом. Эти беседы происходили в основном в онлайн-пространстве: Летов редко отвечал на вопросы журналистов, но общался с теми, кто писал ему на сайт.

Презентация книги «Архив Харджиева»

30 ноября, 16:00—17:00

Литературное кафе, зал 13

Фонд по развитию и поддержке искусства «ИН АРТИБУС» представляет собрание уникальных свидетельств о культуре русского авангарда 1920-х годов.

Книгу составляли несколько лет вместе с сотрудниками РГАЛИ. В презентации участвуют кураторы одноименной выставки — Екатерина Бобринская и Анна Корндорф и специалисты, работавшие над материалами архива, — Татьяна Горяева, Николай Молок, Александр Парнис, Елена Руденко.

Презентация книги «Свободные люди: диссидентское движение в рассказах участников». Составитель Александр Архангельский

30 ноября, 13:00—14:00

Зона семинаров № 2, зал 16

Книжная версия видеокурса Александра Архангельского на сайте «Арзамас». В книге с помощью магистрантов ВШЭ собраны монологи советских диссидентов, размышляющих о причинах сопротивления власти в СССР.

Презентация книги Наума Клеймана «Эйзенштейн на бумаге. Графические работы мастера кино»

2 декабря, 15:00—16:00

Зона семинаров № 1, зал 8

Издательство Ad Marginem и «Гараж» представляют корпус графических работ одного из главных режиссеров и реформаторов кинематографа начала XX века. Иллюстрации снабжены детальными комментариями киноведа Наума Клеймана.

«Иностранная литература» о революции 1917 года — уникальные воспоминания очевидцев

3 декабря, 12:00—13:00

`Литературное кафе, зал 13

Представление ноябрьского номера культового журнала «Иностранная литература», где опубликованы свидетельства шведских журналистов, чешского генерала, французского писателя, польского ксендза, которые стали очевидцами Октябрьской революции.





Лекции и мастер-классы

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Лекция американского писателя Серхио де ла Павы

30 ноября, 16:00—17:00

Зона семинаров № 2, зал 16

COLTA.RU в рамках проекта PEN America «Written in the USA / Написано в Америке» привозит в Россию адвоката и писателя Серхио де ла Паву, который прочтет лекцию о возможностях современной прозы и особенностях американской литературы. Модератор встречи — поэт и литературный критик Лев Оборин.

Серхио де ла Пава

Лекция «Знак не сотрется. Груз молчания (Судьбы остарбайтеров в устных рассказах и документах)»

3 декабря, 18:00—19:00

Литературное кафе, зал 13

Сотрудники «Мемориала», авторы исследования об остарбайтерах и лауреаты «Просветителя-2017», расскажут о судьбе миллионов людей, которых угнали на работы в Германию во время Второй мировой войны.

Встреча с литературоведом Романом Тименчиком

2 декабря, 18:00—19:00

Литературное кафе, зал 13

Издательство «Мосты культуры» организует встречу с выдающимся исследователем русской литературы начала XX века Романом Тименчиком, автором недавно вышедшей книги «Подземные классики. Иннокентий Анненский. Николай Гумилев» и таких трудов, как «Последний поэт. Анна Ахматова в 1960-е годы», «Ангелы. Люди. Вещи. В ореоле стихов и друзей», «Что вдруг. Статьи о русской литературе».

«Memento mori, или Современные ученые о старении и смерти»

2 декабря, 13:00—14:00

Зона семинаров № 2, зал 16

Издательство Ивана Лимбаха организует обсуждение условий повышения продолжительности жизни и гармоничного старения. В дискуссии участвуют ведущие ученые-геронтологи Рюди Вестендорп и Берт Кейзер. Модератор встречи — Александр Гаврилов.

Лекция лауреата премии «Просветитель-2017» Александра Пиперски «Слова из пробирки»

3 декабря, 17:00—18:00

Зона семинаров № 1, зал 8

Лауреат премии «Просветитель-2017» расскажет о творческих возможностях речи, зачем и как слова заимствуются из одного языка в другой и кто придумал слово «стушеваться».

«Как нам, журналистам, тронуть сердца читателей и как вести расследования для наших текстов»

3 декабря, 14:00—15:00

Авторский зал, зал 15

COLTA.RU и Швейцарский совет по культуре Про Гельвеция вместе с посольством Швейцарии в России проводят встречу с главным редактором швейцарского журнала «Репортажен» Даниэлем Пунтасом Бернетом. Журналист расскажет о значении репортажа в медиа и возможностях этого жанра на стыке эмоции и факта в современном обществе.

Константин Богданов: «Будущее как настоящее: дауншифтинг в фольклоре»

2 декабря, 13:00—13:15

Киноконцертный зал

Константин Богданов, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы РАН, расскажет о том, как воспринимали будущее в фольклорных текстах и что нам дают эти знания для анализа текущей политической ситуации.

Николай В. Кононов: «Docufiction: как писать художественный текст на основе архивных и личных документов»

1 декабря, 17:00—18:00

Зал ДНК

Почему читателям нравятся истории, основанные на документальных данных, расскажет Николай Кононов — журналист и писатель, автор книг «Бог без машины: истории 20 сумасшедших, сделавших в России бизнес с нуля» и «Код Дурова. Реальная история соцсети “ВКонтакте” и ее создателя».

Александра Борисенко и Виктор Сонькин: «Художественный перевод: что такое хорошо и что такое плохо?»

30 ноября, 16:00—17:00

Зал ДНК

Литературные мастерские CWS организуют диспут о критериях современного перевода. В рамках беседы планируется обсудить, почему зарубежные произведения переводят заново и как можно передать современную интонацию в русской версии текста.

Перспективы революции 1917 года. «Мы из будущего», или 100 лет спустя

2 декабря, 16:30—17:15

Киноконцертный зал

Обсуждение главной исторической темы 2017 года — революции, ее актуальности и мифологичности сегодня. Как и зачем рассказывать о событиях столетней давности, обсудят историк церкви Георгий Ореханов, политический обозреватель Михаил Соколов, член Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Владимир Рудаков. Модератор встречи — Юрий Сапрыкин.

Знания, журналы, будущее. Зачем, для кого и как выпускаются специализированные периодические издания

2 декабря, 19:30—21:30

Киноконцертный зал

Главные редакторы и авторы тематических печатных и онлайн-изданий обсудят главный вопрос индустрии: остаются ли сегодня журналы площадками для обсуждения, домом для духа времени или социальные сети отобрали у них читателей навсегда? В дискуссии участвуют Андрей Бабицкий, главный редактор ИД «ПостНаука»; Виктор Вахштайн, главный редактор журнала «Социология власти»; Антон Долин, главный редактор журнала «Искусство кино»; Артем Космарский, глава новостной группы Indicator.Ru; Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны»; Кирилл Титаев.

Об этическом и эстетическом. Паблик-ток Антона Долина и Андрея Звягинцева

1 декабря, 16:00—17:00

Зона семинаров № 1, зал 8

Организатор: издательство «НЛО».

Лауреат «Золотого глобуса» и один из самых обсуждаемых русских режиссеров за рубежом Андрей Звягинцев обсудит вместе с популярным кинообозревателем и главным редактором журнала «Искусство кино» Антоном Долиным взаимодействие этических и эстетических проблем в современном российском и западном кинематографе.





Искусство

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«Первые»: выставка о начале советских политических репрессий

1 декабря, 20:00—21:00

Литературное кафе, зал 13

К юбилею Октябрьской революции «Мемориал» организует выставку, посвященную арестам, которые проходили с 25 октября 1917 года по 4 января 1918 года. Посетители увидят портреты и биографии первых жертв советских политических репрессий. В рамках выставках пройдут кураторская экскурсия и обсуждение.

Презентация альбома «Бич 1917. События года в сатире современников»

30 ноября, 18:00—19:00

Зона семинаров № 1, зал 9

В издательстве «Бослен» вышла антология сатирико-юмористического еженедельника «Бич». В альбоме собрана выборочная подшивка журнала за 1917 год, в презентации участвуют авторы идеи Вадим Гусейнов и доктор исторических наук Владимир Булдаков.

Фотопроект Икуру Куваджимы «Я, Обломов»

1 декабря, 13:00—14:00

Стенд А-4

Дизайн-бюро ABCdesign представит оригинальное исследование повседневности — проект победителя конкурса Photobookfest Dummy Contest 2017 Икуру Куваджимы.

Презентация каталога «Советский Ренессанс»

2 декабря, 14:00—15:00

Зона семинаров № 1, зал 8

Сотрудники Музея Анатолия Зверева представят масштабный каталог российского искусства второй половины ХХ века, в основном нонконформизма, из фонда музея. В издание включены фотографии 2500 работ Дмитрия Плавинского, Дмитрия Краснопевцева, Владимира Немухина, Анатолия Зверева, Владимира Яковлева, Николая Вечтомова, Василия Ситникова, Вадима Сидура, Эрнста Неизвестного и других художников.





Медиапроекты

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Презентация проекта The Question

3 декабря, 13:00—14:00

Зона семинаров № 2, зал 16

Издательство АСТ (редакция «Времена») представит сборник самых актуальных и популярных ответов с сайта The Question и расскажет о том, как превращать значимые для общества медиаматериалы в книгу.

«Полка». Новый способ говорить о русской литературе

3 декабря, 18:00—19:00

Зона семинаров № 2, зал 16

Презентация самого ожидаемого литературного проекта 2017 года. В декабре по адресу polka.academy откроется новая образовательная платформа «Полка» — популярная история ста главных произведений русской литературы. Редакция проекта покажет интерактивную схему развития русской литературы. Редакторы «Полки» Лев Оборин, Елена Макеенко и Варвара Бабицкая вместе с руководителем проекта Юрием Сапрыкиным обсудят русский литературный канон и способы разговора о классической литературе в современном обществе.

Юрий Сапрыкин: «Вперед в Средневековье. Как из паблика сделать бренд?»

2 декабря, 13:15—13:30

Киноконцертный зал

Историк Юрий Сапрыкин-младший познакомит гостей ярмарки с возможностями и потенциалом пабликов в социальных сетях на примере собственного проекта «Страдающее Средневековье». Медиаменеджер также поделится своим опытом работы в проекте «1917. Свободная история».

Презентация книги Михаила Зыгаря «Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900—1917»

2 декабря, 12:00—13:00

Зона семинаров № 1 (2-й этаж)

Писатель и журналист Михаил Зыгарь расскажет о работе над своей новой книгой, посвященной истории русской революции и падению царской России. Основатель проекта «1917. Свободная история» анализирует архивные документы и свидетельства главных героев предреволюционной России, описывая события, которые и привели к октябрьскому перевороту.

«Арзамас». Презентация книг «Россия и революция» и «Дореволюционные Россия и Санкт-Петербург»

1 декабря, 17:00—18:00

Зона семинаров № 2, зал 16

Издательство «Эксмо» и образовательный проект «Арзамас» вместе с историками Борисом Колоницким и Борисом Лурье представят новую просветительскую серию книг о России начала XX века.





Детская программа

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Обзор ключевых мероприятий детского проекта «Территории познания»

30 ноября, 10:30—11:30

Киноконцертный зал

Редактор издательства «Компас-гид» Наталья Эйхвальд и главный редактор сайта «Библиогид» РГДБ Алексей Копейкин познакомят гостей ярмарки с программой ключевых мероприятий масштабного детского проекта «Территории познания», который в этом году посвящен разным измерениям «экологии».

Встреча с норвежским писателем Андерсом Квамменом

1 декабря, 13:00—14:00

Авторский зал, зал 15

Посольство Норвегии вместе с издательством «Бумкнига» привозит в Россию художника и писателя Андерса Кваммена, который представит свой графический роман о трудностях подростковой жизни «Старшая школа». Встречу проведет издатель Дмитрий Яковлев.

Как формировать детскую библиотеку для любого возраста

1 декабря, 17:00— 17:30

Стенд № 17-1

Продюсер детской серии издательства МИФ Анастасия Троян расскажет о том, как среди десятков издательств и сотен новинок выбирать книги для детской полки — самой первой, сокровенной, библиотеки.

Встреча с Артуром Гиваргизовым

1 декабря, 13:00—14:00

Стенд № 18-16

Издательство «Эгмонт» организует встречу с классиком детской литературы. Артур Гиваргизов представит свои новые романы и повести «Переход», «Полет самолета по нотам», «Где наш дедушка?», «Как исчез директор школы».

Экскурсия Ольги Виноградовой по выставке «Детская книга 1917—2017. История с продолжением»

30 ноября, 14:00—15:00

Киноконцертный зал

Ольга Виноградова расскажет о главных событиях в истории детской литературы XX века. Выставка начинается с «Крокодила» Корнея Чуковского, который был опубликован в 1917 году. Посетителей ожидают лекции о детском чтении Марии Майофис и Марии Скаф, поэтические чтения Ивана Ахметьева и Германа Лукомникова, а исследовательница Одиль Белькеддар прочтет лекцию о французских издателях советских детских книг 1920-х —1930-х гг.

Встреча с норвежским писателем Ларсом Соби Кристенсеном

1 декабря, 14:00—15:00

Авторский зал, зал 15

Посольство Норвегии вместе с издательством «Самокат» привозит в Россию Ларса Соби Кристенсена — автора известного романа «Полубрат». На ярмарке писатель представит свою новую книгу о трагическом взрослении «Герман» — историю о быстро лысеющем школьнике, которому никто не может помочь.