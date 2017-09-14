Ольга Седакова о другой поэзии

Семидесятые годы двадцатого века — время, о котором мы знаем слишком мало. Неофициальная, или вторая, культура все еще нуждается в историографах и мемуаристах. COLTA.RU с гордостью представляет премьеру документального фильма Ольги Крутилиной «Неизданная антология». Каждый четверг на нашем сайте Ольга Седакова рассказывает о том, какой была неподцензурная поэзия конца двадцатого века — от Айги до Аронзона и не только.





«Неизданная антология. Леонид Аронзон» — в следующий четверг, 21 сентября