 
14 сентября 2017ЛитератураНеизданная антология
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Preview_cover_pictureОльга Седакова о другой поэзии
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Ольга Седакова о другой поэзии

На COLTA.RU — премьера документального фильма

 
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Семидесятые годы двадцатого века — время, о котором мы знаем слишком мало. Неофициальная, или вторая, культура все еще нуждается в историографах и мемуаристах. COLTA.RU с гордостью представляет премьеру документального фильма Ольги Крутилиной «Неизданная антология». Каждый четверг на нашем сайте Ольга Седакова рассказывает о том, какой была неподцензурная поэзия конца двадцатого века — от Айги до Аронзона и не только.


«Неизданная антология. Леонид Аронзон» — в следующий четверг, 21 сентября

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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