Дикий, дикий пляж

Внеочередной показ программы «Кино глазами инженера» пройдет во время Ночи кино: 25 августа в 19:00 на трибунах бассейна «Чайка» покажут пляжную комедию Генриха Оганесяна «Три плюс два».

«Три плюс два» (1963)

Режиссер Генрих Оганесян

«Три плюс два» сегодня звучит несколько двусмысленно — как название категории на Pornhub. Впрочем, примерно так фильм, вышедший в разгар оттепели, и был воспринят — лето, Черное море, дикий пляж, откровенные купальные костюмы и ожесточенная война полов за место под солнцем. С афиши надменно посматривают две дивы советского кинематографа, взятые крупным планом, а три нарисованные мужские фигуры рядом хвастают мускулатурой, загаром и свежеотпущенными бородами. Очевидно, назревает что-то волнующее.

Следующим же летом после выхода фильма на экраны советские граждане массово хлынули покорять пустынные пляжи дикарями.

Экранизировать пьесу Сергея Михалкова «Дикари» (о том, как трое убежденных женоненавистников падают к ногам двух феминисток под палящим крымским солнцем) было решено спустя несколько лет после премьеры спектакля в театре имени Ермоловой. Главные герои пьесы — люди за тридцать, ищущие душевного тепла и понимания. Переводя эту историю в кино, Оганесян сделал ставку на секс: набрал актеров помоложе, за две недели до начала съемок вывез в Судак, чтобы они успели загореть и настроиться на нужный лад, и заставил фланировать по улицам в легких одеждах, улыбаясь стражам порядка и зевакам, как по Променад де ля Круазет.

Эта картина вообще не очень советская, она как будто приехала из Франции, а в СССР была лишь переозвучена с небольшой поправкой на местные реалии. Три друга — ветеринар (Андрей Миронов), дипломат (Евгений Жариков) и доктор физико-математических наук (Геннадий Нилов) — едут к морю отдохнуть от сердечных драм и городской суеты. К крыше «Волги» прикручена палатка, моднейший приемник ловит танцевальную музыку, дана торжественная клятва не влюбляться и не бриться.

На пляже их ждет сюрприз: на их заветном месте уже разбит лагерь — сарафаны, крем для загара, шоколадные конфеты и журналы. Вскоре появляются и оккупантки — укротительница львов и тигров Зоя (Наталья Фатеева) и артистка кино Наташа (Наталья Кустинская). Они, между прочим, тоже поклялись провести отпуск без мужчин и хотят сделать это именно здесь. Конечно, все закончится спешным бритьем, романтическими прогулками под луной и робкими признаниями. Пары разобьются по интересам: ветеринар с укротительницей, дипломат с актрисой. И только ученый останется наедине с детективным романом.

Удивительно, что этот легкий, веселый фильм, в котором жизнь бьет ключом, был снят человеком при смерти. «Три плюс два» стал последней работой Оганесяна — в конце 1964 года режиссер умер от рака желудка. Может быть, зная о том, что остается немного, он позволил себе все: и прекрасных полуобнаженных женщин, и рычащих тигров, и насмешку над советским сервисом, лебезящим перед высокопоставленными иностранцами, и собственное камео в роли официанта, и отказ снимать в роли ветеринара Ромы сына автора пьесы «Дикари» Никиту Михалкова.

© Киностудия имени М. Горького

Бассейн «Чайка»

Бассейн «Чайка» — это слоеный торт. В основе его — сооружение, построенное еще в 1956 году к предстоящему Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

Первый бассейн назывался «Москва». Архитектура у него была соответствующая. В стране еще царила классика. Бассейн получил рустованный цоколь с монументальными арками (как на Провиантских складах напротив) и беседку-бельведер (как вестибюль станции метро «Парк культуры»). Однако фестиваль был событием молодым, да еще и всемирным — и в лаконичных формах и фасадах бассейна «Москва» чувствовалось веяние модернизма, который совсем скоро захватит советскую архитектуру.

В 60-е бассейн переименовали в «Чайку» («Москвой» стал называться более серьезный бассейн на месте недостроенного Дворца Советов). А в 70-е — к Олимпиаде — его еще и перестроили. Правда, если гулять вокруг, то можно увидеть стены трибун — все с теми же рустовкой и арками. Но зато с фасада вырос самый узнаваемый элемент комплекса — теннисный корт с волнообразным перекрытием.

Теннисный корт этот можно считать одним из первых произведений в духе постмодернизма. Это ведь самая настоящая «говорящая архитектура». В бассейне вода, на воде волны, вот и на крыше у нас — волны. При этом сделаны эти волны из клееной древесины. Архитектор Дмитрий Солопов в своих работах возлагал большие надежды на этот материал — прочный, современный. И в то же время получаемый из дерева — традиционного и столь распространенного в нашей стране сырья, что, казалось бы, как можно в России строить из чего-то еще?!

А опираются деревянные ригели на мощные стальные балки. Те, в свою очередь, покоятся на монументальных граненых железобетонных колоннах. Вся эта архитектоника напоминает античные храмы. А как же иначе — все-таки спортивные состязания изначально посвящали богам. Так что даже новый бассейн «Чайка» получился не менее классическим, чем его первоначальный вариант. И в своей классичности оказался очень современным.