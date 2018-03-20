Суздаль-2018: 20 новых открытий

«Суета сует»

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Суздальский открытый анимационный фестиваль традиционно показывает практически все наличные российские мультфильмы, снятые за последний год. Поначалу — в 90-х — в конкурс входило буквально все, что снималось, а теперь, к 23-му фестивалю, анимации стало так много, что в конкурс попадает только часть. Но другую часть — спорное, но представляющее интерес — можно посмотреть на большом экране во внеконкурсном режиме, а все остальное — увидеть в фестивальной медиатеке. Так что, если захотеть, за четыре дня в Суздале можно получить полное представление о том, что у нас происходит в анимации, ну и понять, куда дело движется.

В этом году главным и очевидным итогом фестиваля стало ощущение, что пришло новое поколение, причем какого-то качественно иного уровня. Программы дебютных и студенческих фильмов были ударными, профессиональный рейтинг, который в Суздале ценится выше, чем выбор жюри, большей частью состоял из фильмов молодых и очень молодых режиссеров (среди призеров были даже первокурсники Scream School, сделавшие заставки к прошлогодней премии «Икар»). Появились авторы, фильмы которых свободны от следования канонам нарративной советской анимации и явно вдохновлены тем, что сегодня происходит в мировом медиаарте и иллюстрации, с традицией молодые авторы тоже работают по-новому. Если к этому добавить, что фестивальный зал был переполнен юной публикой, большей частью специально приехавшей, чтобы посмотреть новое кино, и невероятно бурно и радостно реагировавшей на фильмы, то понятно, почему в эти дни в Суздале было ощущение, что все мы оказались в счастливом мире будущего.

Кроме авторского кино на Открытом фестивале с каждым годом показывают все больше коммерческого — полных метров (в этот раз их было шесть), сериалов и рекламы. На полных метрах видно, что в анимационной индустрии идет активное наращивание объемов и умений, чего пока нельзя сказать о качестве (правда, в этот раз был один совершенно особенный авторский полный метр, о котором стоит сказать отдельно). А сериалы обнаруживают, что режиссеры, как известные, так и когда-то подававшие надежды своими дебютами, в продюсерских проектах совершенно теряют лицо (и деваться им некуда — это единственный способ заработка). Зато программа заказной анимации — рекламы, клипов, образовательных фильмов и т.д. — была очень сильной и тоже сплошь молодой; видимо, на сверхкоротком метре заказчики не боятся рискнуть и дают авторам предложить оригинальные решения.