«Все дороги ведут в Африн». Онлайн-премьера

Мы продолжаем трансляции нового российского инди-кино совместно с онлайн-платформой «Пилигрим» средним метром Арины Аджу, выпускницы Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова (картина, кстати, участвовала в программе «Артдокфеста-2016»). Вынесенный в название фильма сирийский город недалеко от границы с Турцией постоянно упоминается в новостях последней недели в связи с турецким наступлением на позиции курдских Отрядов народной самообороны. У Арины Аджу Африн тоже живет в ожидании наступления, но с другой стороны: еще не разгромлен ИГИЛ (организация запрещена в РФ. — Ред.). Россиянка Арина переходит границу, чтобы встретиться со своим отцом (по всей видимости, сирийским курдом), много лет назад покинувшим Россию; сейчас у него другая семья, много детей. Настоящая цель поездки не очень ясна: кажется, Аджу выполняет учебное задание школы Разбежкиной и Угарова — известно, что по методике школы, прежде чем начать наблюдение за другими, документалист должен разобраться с собой; именно поэтому первой работой их студентов часто становится сюжет о собственной семье (см. «Сестер» Валерии Гай Германики или «Тупик» Мадины Мустафиной). Аджу тоже хочет задать неудобные вопросы отцу. Например, почему он разлюбил мать и сошелся с «какой-то непонятной женщиной»; отец просит ее говорить потише, чтобы не слышали соседи. На улице ночь, и камера показывает черный квадрат, на котором появляются буквы субтитров. Днем Арина снимает прифронтовой город и экран телевизора, но ходить с камерой по улицам опасно — дважды ее арестовывает полиция. Так что фильм дрейфует в сторону интимного дневника: новые братья и сестры, быт, посещение кладбища (на заднем плане — плачущие родственники у могилы еще одной жертвы авианалета), непременный для начинающего режиссера нервный срыв. Главное — война; история прошлой семьи, уже не имеющая никакого значения перед лицом наступающей неизбежности, так и остается неловкой фигурой умолчания, тяжелым подтекстом, фильтром, замутняющим невероятно прозрачное сирийское небо и величественные пейзажи с кедрами.

P.S. Фильм также доступен для просмотра на «Пилигриме» — и там же можно поддержать его авторов финансово. Приятного просмотра!