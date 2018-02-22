«Убеждения» Татьяны Чистовой — онлайн-премьера

COLTA.RU и онлайн-платформа российского авторского кино «Пилигрим» продолжают совместные показы новых отечественных инди-фильмов. 23—25 февраля в нашей программе — тематический док Татьяны Чистовой, посвященный проблеме альтернативной службы (как известно, российскому призывнику почти невозможно воспользоваться правом на нее). С антропологической непредвзятостью, в режиме исследования (а не иллюстрации заранее вынесенного автором вердикта) Чистова следит за несколькими отказниками — и их оппонентами в военной форме и белых халатах. Тихий трансгендер, несносный гей-пранкер, начитанный юноша пацифистских взглядов — все они проходят пристрастное собеседование с комиссией, цель которой — забрить как можно больше новобранцев. Но особенность этого кино в том, что реальность оказывается парадоксальнее и богаче предубеждений зрителя. Временами нам не остается ничего другого, как симпатизировать военкому, а не стоящему перед ним оболтусу, а через минуту — наоборот, проклинать Систему. 60 минут напряженной словесной дуэли между гражданином и государством, старым и новым, наивностью и коварством, анархизмом и консерватизмом. Одновременно с трансляцией на COLTA.RU фильм будет доступен для просмотра на «Пилигриме» — там можно поддержать его авторов финансово. Приятного просмотра!





Показ завершен