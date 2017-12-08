«Софичка». Онлайн-премьера

Вместе с онлайн-платформой российского авторского кино «Пилигрим» мы продолжаем показы нового и независимого российского кино. В этот уикенд, 9—10 декабря, смотрите «Софичку» Киры Коваленко, выпускницы знаменитой кабардино-балкарской мастерской Сокурова. «Софичка» — деликатное постколониальное кино, снятое на материале одноименной повести Фазиля Искандера, но не на русском, а на абхазском языке. Есть в фильме и феминистские мотивы; подробнее обо всем этом можно прочесть здесь. По окончании трансляции на COLTA.RU фильм будет доступен для просмотра на «Пилигриме» — и там же можно поддержать его авторов финансово. Приятного просмотра!