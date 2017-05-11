С 12 по 14 мая в московском Центре документального кино пройдет серия показов фильмов о современном материнстве «Матриархуд» (организаторы этого микрофестиваля — команда фестиваля 2morrow и Фонд имени Генриха Бёлля) В программе — пять новых игровых полнометражных картин, героями которых оказываются матери (плохие, хорошие, суррогатные и родные, также женщины, не желающие испытывать радости/тяготы материнства). Также в программе — познавательный док о проблеме абортов в консервативном штате Миссисипи и 39-минутная видеоинсталляция Марии Годованной «Голод» (пересказать простыми словами эту видеополемику с Юлией Кристевой и Сьюзан Сулекейман не представляется возможным).

«24 недели» («24 Wochen»)Режиссер Анне Зора Беррашед

Астрид счастлива до безобразия: у нее успешная карьера стендап-комедиантки, любящий муж (и ее менеджер по совместительству), маленькая дочка с умными глазами, хорошая квартира — и второй ребенок на подходе. Свою личную жизнь Астрид давно превратила в неиссякаемый источник новых гэгов для веселящейся публики. Но вот очередное УЗИ показывает, что ребенок должен родиться с синдромом Дауна, а следующие анализы приносят новые плохие вести. Жизнь семейства превращается в настоящий ад, и выход из него каждый видит по-своему. Нести свой крест с гордостью до конца или избавить себя и мир от очередного заведомого страдания — мнения Астрид и ее мужа впервые кардинально расходятся. Но природа и закон распорядились так, что последнее слово остается за женщиной. И в случае Астрид это слово необходимо произнести не только в больничных стенах, но и на публике.

«24 недели» — второй фильм немецкого режиссера Анне Зоры Беррашед, посвященный материнству (предыдущий был снят на третьем курсе, этот — уже дипломная работа, и оба — участники и призеры Берлинале). Человеческие истории и связанные с ними правовые вопросы — вот что интересует Беррашед. Издалека Германия кажется раем для защиты прав и свобод каждого. Но еще первый фильм Беррашед «Две матери» вносил коррективы в этот миф: на протяжении полутора часов женская пара, получив отказ во всех учреждениях, пыталась самостоятельно найти донора спермы для зачатия их будущего ребенка. В «24 неделях» (этот фильм, как и предыдущий, основан на травматическом опыте реальной пары) Беррашед изучает проблему с поздними абортами в Германии, которые «противозаконны, но не наказуемы». Считанные врачи соглашаются прервать беременность на 24-й неделе, и они стараются не афишировать эту практику. В фильме роль такого доктора играет реальный врач-гинеколог, который попросил не снимать его лицо и не упоминать имя.