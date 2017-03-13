Полуподвал, полукошмар

Сегодня, 13 марта, в московском Центре документального кино начинается небольшая программа фильмов о Берлине (не путать с «берлинской школой» — тут не будет ничего подобного). Четыре картины молодых немецких режиссеров рассказывают о разных — в том числе и довольно фантастических — сторонах жизни в клубной столице Европы.

© Art Bumiller

«Oh Yeah, Berlin»Режиссер Арт Бумиллер

«Раньше, если ты побывал в Берлине, тебе завидовали, потому что это круто. Сейчас, если ты ни разу не был в Берлине, это как минимум странно. Значит, ты вообще ничего не знаешь о современной жизни». Такие слова можно услышать где угодно. Люди со всего мира съезжаются в Берлин, чтобы окунуться в пресловутую берлинскую ночную жизнь и познакомиться с его разнообразной арт-сценой. Впрочем, вместо «окунуться» правильнее было бы сказать «спуститься», потому что ночные клубы в Берлине обычно расположены в подвалах. Фильм Арта Бумиллера «Oh Yeah, Berlin» — краткий гид по подземным лабиринтам ночного города. Его герои — тусовщики, художники и музыканты. Танцующая и искрящаяся женщина-диско-шар Белла Берлин, электро-рок-звезда Пилочка Крах, Мистер Timeless с его огромной коллекцией часов без времени, скотч-арт- и видео-мэппинг-художники — китч, кэмп и поп-авангард, короче, typisch Berliner.

Впрочем, на фоне безумия прошлых десятилетий сегодняшнее веселье столицы выглядит почти чинно и буржуазно. Но почти все эти клубы существуют нелегально — а потому закрываются один за другим. Так что каждый фильм о ночной жизни Берлина грозит превратиться в посмертный памятник ей (забавно, что перед московским показом фильма Бумиллера выступит делегация берлинских муниципальных чиновников, как раз и ликвидирующих эти заведения).