 
14 февраля 2017КиноТесты
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За прекрасных дам!

Ко Дню влюбленных — тест-путешествие в мир последнего романтика российского кино Анатолия Эйрамджана. Отличите ли вы Кокшенова от Державина? А «Бабника» от «Импотента»?

текст: Маргарита Кирпикова
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