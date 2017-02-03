Терпел и нам велел

Вот уже неделю в прокате идет новый фильм Мартина Скорсезе «Молчание» — костюмно-религиозная трагедия из жизни двух миссионеров-иезуитов: герои едут в недружелюбную Японию XVII века окормлять христианскую общину, сильно поредевшую после репрессий сёгуната, — и исчезают навсегда. Фильм снят по мотивам одноименного романа Сюсаку Эндо, который более сорока лет назад уже был экранизирован японским режиссером Масахиро Синодой. Ретроспективно «Молчание» кажется одним из самых невыносимых пунктов фильмографии Синоды, в остальном очень зажигательной и яркой (подробнее о режиссере можно прочесть тут). Что же касается Скорсезе, то для него «Молчание» — это как бы работа над ошибками «Последнего искушения Христа» — и, как любой подобный труд, оно полно повторов и тавтологий. Василий Корецкий, посмотревший обе экранизации, положил их на весы своего терпения и тщательно записал все аргументы «за» и «против» того и другого фильма.

1.

«Молчание» Скорсезе длится без двадцати минут три часа. «Молчание» Синоды — всего два десять.