Скинхеды против пришельцев

Главные герои «Притяжения» — молодые москвичи Юля (Ирина Старшенбаум) и Артем (Александр Петров). Место действия — Чертаново, южная окраина Москвы. Юля живет в многоэтажке с отцом-военным (Олег Меньшиков) и учится в последнем классе школы. Артем — первый парень на районе, дружбу с которым отец Юли явно не одобряет. Поэтому, чтобы встретиться, молодым людям приходится применить изобретательность. Под предлогом того, что над югом столицы ожидается уникальный звездопад, они уединяются в квартире у Юлиной одноклассницы, которая, как и множество москвичей, решает понаблюдать редкое космическое явление с крыши. Первый секс главных героев совпадает с первым контактом землян с инопланетной цивилизацией, но, как это часто происходит и с чувственным проявлением близости, первая встреча проходит не слишком гладко — корабль инопланетян терпит бедствие, разрушая половину Чертанова. Человеческие жертвы исчисляются сотнями. Подруга Юли гибнет, а главным героям чудом удается спастись. Район падения космического корабля оцеплен военными, в Чертанове вводится комендантский час, а отец Юли по должности становится главным человеком в городе и лично отвечает за контакты с внеземной цивилизацией.

Первая часть фильма уверенно развивает идеи «Района № 9», главного «референса» «Притяжения»: инопланетянам, как и любым чужим, на Земле рады не будут. После гибели сотен людей огни городской окраины вполне ожидаемо загораются злостью и ненавистью к пришельцам. А у главных героев ненависть эту усиливает личный мотив. И когда становится понятно, что власти не собираются мстить за погибших, ребята из Чертанова решают взять ситуацию в свои руки.

© Sony Pictures

Основной акцент в рекламе «Притяжения» сделан на том, что это первый российский фильм о вторжении инопланетян. Завсегдатаи мультиплексов и любители sci-fi наверняка будут сравнивать его с лучшими образцами жанра, и фильм к этому готов. Его драматургия тонко построена на обмане зрительских ожиданий, и при желании «Притяжение» можно развинтить на «запчасти», чтобы узнать, с каким известным фильмом в том или ином эпизоде «разговаривают» создатели. Это неудивительно: новый фильм Федора Бондарчука снят в кинематографической традиции, незнакомой российскому кино, и дань этой традиции в нем отдается сполна.

Но куда важнее то, что «Притяжение» — это еще и первый со времен дилогии о «Дозорах» Тимура Бекмамбетова российский фантастический блокбастер, действие которого происходит в современной России. Видимо, у российских кинематографистов раз в десять лет появляется своеобразная необходимость сверить часы с окружающей реальностью.

Сравнения с «Дозорами» не избежать уже в трейлере «Притяжения»: одним из самых запоминающихся эпизодов дилогии Бекмамбетова было прыгающее по Москве и разрушающее все на своем пути чертово колесо. В «Притяжении» космический корабль пришельцев, похожий на человеческий глаз в трехмерной проекции, не менее эффектно падает на Чертаново. И точно так же, как «Дозоры» стали главным высказыванием о нулевых в коммерческом кино, «Притяжение» имеет все шансы стать главным кассовым фильмом о 2010-х. Чтобы о нем думать, не нужно высматривать, что же сказали авторы помимо своей воли о своем времени.

© Sony Pictures

Бондарчук снимает мир, который боится будущего и крайне враждебно к нему настроен. Мир, в котором бунтари без причины, молодые романтики за несколько минут превращаются в агрессивную толпу с битами в руках, скандирующую: «Это наша земля». Причем это мир совсем не картонных персонажей. Развитие характера главного героя, его метаморфоза — одно из самых интересных достижений «Притяжения», может быть, даже более интересное, чем безболезненная пересадка жанра фильма об инопланетном вторжении на российскую почву. Обаятельный и наглый хулиган всего за час экранного времени превращается в лидера неофашистского движения (и это не может не напоминать о том, как многие сторонники «сильной руки» на наших глазах всего за несколько лет превратились в правых популистов). Но при этом режиссер не спешит выставить ему однозначную моральную оценку (отчасти на похожей логике построена драматургия «Сталинграда», где немецкий капитан, сжигающий заживо людей, был показан человеком с историей, трагедией и судьбой). Режиссер объясняет выбор главного героя, но при этом убедительно показывает, что этот выбор — неверный. В недавно родившемся коммерческом российском кинематографе «Притяжение» выполняет, наверное, самую важную на сегодняшний день социальную задачу — это первый жанровый антифашистский фильм.

© Sony Pictures

Фильмы о прибытии инопланетян всегда были удобным способом высказывания о проблемах отношения к другому в современном обществе. В «Звездном десанте» Верховен блестяще показал фашистскую изнанку американской идеологии, «День независимости», наоборот, оправдывал сомнительный вклад США в борьбу с мировым злом путем вмешательства в дела других государств, а в «Районе № 9» Нил Бломкамп поставил диагноз ценностям уже глобального мира. «Притяжение» помимо прочего говорит о выборе между цивилизацией, которую для режиссера и человека Федора Бондарчука олицетворяют европейские ценности, и варварством. Но парадоксальным образом на идеологическом уровне в «Притяжении» «Район № 9» встречается с «Днем независимости». По Бондарчуку, возможность мира на Земле вроде бы все еще обеспечивают государство и его военная машина, в функции которой как раз и входит строительство охранительного забора, отделяющего одних от других. Но достаточно даже мысленно поменять местами героя Олега Меньшикова, разумного военного, способного принять мудрое решение в экстремальной ситуации, и героя Александра Петрова, ослепленного ненавистью к чужому и жаждой мести, чтобы понять — будущего у такого забора и такого общества нет.