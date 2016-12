Тимоти Шери: «Давление новой политики Трампа приведет к культурной революции»

Тимоти Шери — ведущий исследователь американской молодежной субкультуры и молодежного кино, автор двух книг («Generation Multiplex: The Image of Youth in Contemporary American Cinema» и «Teen Movies: American Youth on Screen») и множества статей и эссе. В это воскресенье, 18 декабря, он прочтет в Санкт-Петербургской школе нового кино лекцию, завершающую мини-ретроспективу американских фильмов о подростках «Нежный возраст» — она уже идет в кинотеатре «Родина» (каждый из показов также предваряется небольшим ликбезом, который проводит Шери). Лёля Нордик поговорила с Шери об истории появления подросткового кино как жанра, его мутациях в эпоху мультиплексов и феминизма, а также, разумеется, о Дональде Трампе.

— Вы — автор нескольких книг и большого количества статей, посвященных teen movies. Как вообще начинались ваши исследования?

— В середине 90-х я был студентом, и мне нужно было выбрать тему для своей кандидатской диссертации. Тогда кто-то дал мне хороший совет: «Выбирай тему, которая мало изучена и, главное, интересна тебе самому». Мне тогда было чуть больше двадцати, я постоянно смотрел кино, в том числе подростковые фильмы, которые мне особенно нравились. Я замечал, что подростковое кино как категория недостаточно освещается и почти не исследуется; таким образом, teen films стали темой моей первой работы. К 1998 г. диссертация была закончена, и я захотел расширить ее, чтобы выпустить книгу, — так в 2002-м появилась «Generation Multiplex». К этому моменту в США было издано не более трех книг, затрагивающих тему подросткового кино, и около тридцати отдельных статей. В своей работе мне было важно представить современный контекст, а также тезис о принципиальном сдвиге в истории teen films, вызванном массовым появлением в США торговых центров и мультиплексов. В начале 80-х они стали новым местом встреч для молодых людей, местом, где тусуются тинейджеры. Это в корне изменило рынок, индустрия стала подстраиваться под обстоятельства и выпускать большое количество фильмов, рассчитанных на юных посетителей торговых центров. Аналогичная ситуация сложилась в 1950-х, когда в ответ на послевоенный бэби-бум студии также стали выпускать огромное количество фильмов для тинейджеров — значительно больше, чем позднее, в 1960-х и 1970-х.

Тимоти Шери

— Когда в США появились понятие teenage movie и вообще термин teenager?

— Это довольно интересная тема — кстати, я буду говорить об этом на моей лекции в воскресенье. Само понятие «подросткового возраста» как промежуточной фазы между детством и зрелостью появилось сравнительно недавно, в начале XX века, когда появилась high school. До этого в Америке дети заканчивали обучение в школе к 12—13 годам и затем сразу отправлялись на работу. Учиться в старших классах считалось обязательным только для тех, кто хотел построить серьезную научную карьеру, стать врачом или адвокатом. Существует много споров о том, когда же впервые стали применять термин teenager, но исследователи настаивают, что это произошло в 1930-х годах, когда большинство детей стало оставаться на обучение в старших классах.

И, конечно же, после войны общество стало отчетливее осознавать, что есть эта социальная группа — подростки от 12 до 20 лет. Большая часть населения этого возраста была в школах, это создало новые условия для того, чтобы тинейджеры начинали группироваться, объединяться в сообщества. Тогда же появляются первые подростковые банды, распространяется подростковая преступность. Потому что, если эти группы ребят не заняты учебой или работой, их совместное времяпрепровождение часто выливается в хулиганство.

Что касается кинематографа, то категории teen movies не было до 1930-х годов — собственно, потому что не было этой аудитории как социальной группы. Были фильмы про детей, фильмы про семью, где также были персонажи-тинейджеры, но фильмы, где именно подростки становятся главными героями, появились только в 1930-x. Именно тогда выходит сериал «Энди Харди», где в главной роли был Микки Руни, который становится настоящей звездой в среде старшеклассников. И он, и Джуди Гарленд, и другие актеры сериала становятся знаменитыми именно как тинейджеры и уже потом вырастают в больших звезд.

Кадр из фильма «Двойная жизнь Энди Харди»

— Есть ощущение, что ранние подростковые фильмы, такие, как, например, «Blackboard Jungle», — это, в первую очередь, взгляд взрослого человека на тинейджеров как на таких непонятных и довольно опасных существ, от которых можно ожидать чего угодно. Но в 60-х (даже, скорее, в 70-х) фокус смещается, и мы видим ту же ситуацию, но уже с точки зрения детей, для которых родители — это такие странные, ни в чем не разбирающиеся динозавры, уходящие на второй план.

— Да, как раз в послевоенное время начинают происходить глубокие изменения в подростковом кино. «Бунтарь без причины» — первый крупный фильм, в котором история показана с точки зрения тинейджера. Да, там присутствуют родители и добрый полицейский, но родители уже выглядят довольно отстраненно. А к 1970-м годам формируется целое поколение тинейджеров, которые совершенно отчуждены от своих родителей. Потому что родители не вписываются в их культуру, само присутствие родителей не вписывается в контекст. И несмотря на то, что в школе есть взрослые, все важнейшие события в жизни старшеклассников все равно происходят вне поля зрения старшего поколения. Родители, как правило, вообще не имеют представления о перипетиях жизни своего ребенка в компании сверстников. Сегодня, с появлением интернета и мобильной связи, родители проявляют гораздо больше обеспокоенности и пытаются контролировать жизнь своих детей.

Кадр из фильма «Бунтарь без причины»

— Как изменились наиболее характерные тренды в подростковом кино в XXI веке в сравнении с фильмами конца 80-х и 90-х годов?

— Тема подростковой преступности — это, конечно, самый главный тренд, который доминировал десятилетиями, с 40-х и вплоть до 90-х годов. Истории о том, как дети попадают в большие неприятности, почему это происходит и что с этим делать. К сожалению, за последние 15 лет тема подростковой преступности практически исчезла из фильмов. Я уверен, что это связано с большим количеством реальных трагедий, началом стрельбы в школах в 90-х. Это уже был совсем другой уровень подростковых преступлений: это уже не травля, не кражи в супермаркетах и не драки с ножиками — это массовые убийства. Индустрия кино оказалась не готова взять на себя ответственность и сталкивать подростков с подобными проблемами еще и на экране. Конечно, какие-то малобюджетные фильмы затрагивали тему расстрелов в школах, но они были не очень заметны в широком прокате. Сегодня студии стараются избегать этой темы. Также можно сказать о практически полном исчезновении родителей из фильмов. То есть это уже совсем не семейное кино. И если в «Бунтаре» родители еще как-то значимо присутствовали на экране, то к 80-м годам они совсем пропадают. Также в 80-х рушится табу на тему подросткового секса. Если в фильмах 50-х мы могли наблюдать лишь невинную романтику и не могло быть даже разговора о реальном сексуальном контакте между подростками, то в 80-е годы тема секса открыто доминирует, появляется огромное количество комедий на тему потери девственности. В свою очередь, этот бум резко прекращается в конце 80-х — это напрямую связано с борьбой против СПИДа, а также с увеличением количества подростковых беременностей в США. Но уже в 90-е подростковый секс снова возвращается на экраны благодаря кампаниям, пропагандирующим безопасные сексуальные отношения.

В XXI веке главным трендом в подростковом кино становится тема сверхъестественного, фэнтези. Появляются настоящие тин-блокбастеры, такие, как «Гарри Поттер», «Сумерки», «Голодные игры».

А драмы о реальной жизни переходят в категорию независимого кино. Даже те подростковые фильмы 90-х, которые были невероятно популярны (такие, как «10 Things I Hate about You», «American Pie» и так далее), не приносили столько денег. Они имели огромный успех у целевой аудитории, но масштабы прибыли этих фильмов несравнимы с сегодняшними подростковыми блокбастерами.

Печально, конечно, что тинейджеры не видят лучших фильмов про них. Независимое кино остается незамеченным большинством подростков.

Кадр из фильма «10 причин моей ненависти»

— Чем образ «бунтаря» классических фильмов отличается от «бунтаря» сегодняшнего?

— Сейчас поле героики — это, в первую очередь, проблемы социальной несправедливости. Сегодня на экранах подросткового кино значительно больше девушек в главных ролях. Это серьезная тенденция. Но если в «Сумерках» женский персонаж — еще не совсем героиня, то в «Голодных играх» это полноценный, независимый и сильный герой. Сегодня роль бунтаря гораздо ярче исполняется девушками, и это здоровая тенденция. Хотя сегодня в Америке сложная ситуация с феминизмом. На своих лекциях о гендере я спрашиваю студентов: «Как вы относитесь к равноправию?» Они отвечают: «Класс, равные права у всех людей — это супер! Мы за!» Я говорю: «Так, значит, вы все феминисты!» — «Нет, мы не феминисты». — «Как так? Это же безумие, феминизм — это и есть движение за равные права для всех людей». Они отвечают: «Ну да, вообще мы за, но поддерживать это не будем» (смеется).

Кадр из фильма «Голодные игры»

— Как вы думаете, повлияет ли патриархальный курс нового президента США на индустрию и, в частности, на эту тенденцию появления женских персонажей в кино? И как будет меняться подростковое кино в ближайшие пять лет?

— Если политика Трампа все-таки заденет тинейджеров (которые обычно в большинстве случаев сторонятся политики), то, я думаю, это может вызвать целую волну фильмов с новой тематикой и новыми героями-бунтарями. Но стоит также помнить, что Америка сейчас сильно разделена и, возможно, студии будут очень осторожны с критикой новой власти, так как они не захотят потерять половину своей потенциальной аудитории. Да, большинство работников Голливуда не придерживается правых взглядов, но, я думаю, студии будут крайне осторожны и, скорее, прибегнут к методу завуалированного противостояния. Это может вылиться в серию фантастических фильмов, где зло будет представлено в образе некой сверхъестественной силы. Вообще в ближайшие два года мы вряд ли увидим большое количество подросткового кино, потому что сейчас индустрии нужно будет время, чтобы проанализировать новую обстановку в политике и культуре.

По поводу сексизма Трампа (а он, очевидно, сексист): мне кажется, что мы услышим много важных и громких речей на грядущей оскаровской церемонии. Я уверен, что многие актеры и представители киноиндустрии воспользуются этой возможностью высказать огромной аудитории по всему миру свою позицию по отношению к новому президенту США и его политике. Телевидение и СМИ также продолжат критиковать Трампа, но все будут крайне осторожны, опасаясь разочаровать часть аудитории, поддерживающую правое крыло, довольно значительную.

Я предполагаю, что положительным эффектом от перемен в политике США станет подъем независимого кино. Молодые режиссеры все-таки более свободны и крайне чувствительны к политической повестке, социальным проблемам. Я думаю, в ближайшие пять лет американское инди-кино начнет активно набирать обороты. Хочется надеяться, что давление новой политики Трампа приведет к культурной революции.