Петербург Достоевского глазами Бёлля

COLTA.RU представляет документальный фильм «Писатель и его город: Достоевский в Петербурге», снятый в 1969 году по сценарию Генриха Бёлля западногерманским режиссером Уве Бранднером.







По воспоминаниям сына писателя Рене Бёлля, «совместное кинопроизводство с Советским Союзом находилось под строгим контролем: агент КГБ сопровождал съемки и следил за каждым кадром фильма. В фильме “документальное” о Ленинграде сильно отличается от того, что в то время показывали в советских “документальных” фильмах». В частности, в одном из эпизодов фильма снялся Иосиф Бродский, это было его первое киноинтервью.