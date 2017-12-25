Петербург Достоевского глазами Бёлля
Онлайн-премьера фильма «Писатель и его город» по сценарию Генриха Бёлля
COLTA.RU представляет документальный фильм «Писатель и его город: Достоевский в Петербурге», снятый в 1969 году по сценарию Генриха Бёлля западногерманским режиссером Уве Бранднером.
По воспоминаниям сына писателя Рене Бёлля, «совместное кинопроизводство с Советским Союзом находилось под строгим контролем: агент КГБ сопровождал съемки и следил за каждым кадром фильма. В фильме “документальное” о Ленинграде сильно отличается от того, что в то время показывали в советских “документальных” фильмах». В частности, в одном из эпизодов фильма снялся Иосиф Бродский, это было его первое киноинтервью.
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