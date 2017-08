Хроники свихнувшегося колонизатора

Великий русский писатель граф Лев Николаевич Толстой надел мужицкую рубаху и лапти, подпоясался веревкой, закинул за спину котомку и отправился пешком в Оптину пустынь... «Опрощение» и соответствующая философия всегда были одними из главных факторов культа Толстого, однако современные теоретики нередко называют подобные случаи присвоения чужой культуры (в случае Толстого — народной, мужицкой) культурной апроприацией или даже кражей, инструментом господства и актом привилегии. В последнее время число скандалов, связанных с культурной апроприацией, стабильно возрастает. Попробуем разобраться в оттенках культурного присвоения.

1.

Термин «апроприация» применяется в различных сферах: есть экономическое понятие «первичная апроприация», есть культурная апроприация и апроприация как метод в искусстве. Эти трактовки тесно взаимосвязаны, как взаимосвязаны экономика, культура и искусство, и прояснение их пересечений и нюансов помогает понять функционирование различных механизмов апроприации.

Ключевым вопросом здесь является понятие субъекта, а именно: вопросы самоопределения, идентичности этого субъекта, с одной стороны, и собственности и определения прав на собственность — с другой. В латинском appropriare неотделимы друг от друга два значения: делать что-либо подходящее (субъекту), должное, соответствующе-специфическое и делать что-либо индивидуальным, своим, присваивать. В первоначальном значении эти процессы приравнивались к благу, маркируя процесс приложения Разума к бесхозной и хаотической субстанции, вычленение некоторого элемента и определение ему своего (человеческого, связанного с индивидом) места, создание индивидуализированного, соразмерного человеку мира, Космоса из Хаоса.

Отсюда «первоначальная апроприация» в экономике (original appropriation) — ненасильственный процесс, в котором натуральные ресурсы, не имеющие владельца, становятся чьей-то собственностью. Она здесь вырабатывается «из ничего», «возникает» в результате труда из «природы». В либертарианстве апроприация определяется как сочетание труда по воздействию на природу с заявлением собственности на результаты этого труда.

Интересно, что позитивный взгляд на понятие апроприации наследуют и Карл Маркс, и Анри Лефевр. Можно сказать, что они онтологизируют апроприацию. Освоение или присвоение (appropriation) составляют, по Марксу, механизм функционирования труда — этого главного антропологического свойства человека [1]. Апроприация направлена на природу, приспосабливая ее под нужды человека, делая ее своей. В русском языке наиболее близким понятием, наверное, можно признать «освоение».

Культурная апроприация чаще всего понимается как продолжение колонизации, как присвоение культурных элементов угнетенной культуры — как правило, миноритарной — членами доминантной, господствующей культуры, и в этом смысле не может вызывать сочувствие.

Анри Лефевр пишет, что понятие «присвоение» у Маркса легче всего понять на примере пространства. «Если природное пространство изменяется, чтобы служить потребностям и возможностям данной группы, то можно сказать, что группа его присваивает... Присвоенное пространство сближается с произведением искусства» [2]. Однако, утверждает Лефевр, у Маркса понятие присвоения (appropriation) противостоит собственности, приравниваясь к «свойству человека», и, кроме того, не разделено с господством (подчинением). Так Лефевр «раскалывает» единый с двумя переливающимися смыслами термин appropriare на позитивное присвоение (делание своим, освоение) и негативное господство (собственность, объективация). В процессе истории (истории накопления) господство и присвоение все больше расходятся и начинают составлять оппозицию. Лефевр говорит, что господствующее все больше берет верх и любой прогрессивный проект должен сегодня бороться за истинное присвоение (вновь делать своим, осваивать), за то, чтобы заново присвоить себе тело и пространство [3]. Унитарный урбанизм и дрейф ситуационистов в этом контексте можно рассматривать как попытку практиковать апроприацию, вернуть себе телесно-единое неотчужденное пространство и жизнь. И это то присвоение, которое противостоит собственности.

В некоторой степени можно сравнить позитивное онтологизируемое понятие апроприации у Маркса и Лефевра с подручным у Хайдеггера. Подручность окружающего обнаруживается в результате «заботы», осуществляемой Dasein. Одно из основных свойств подручного — его незаметность, непредставимость. Но в процессе проецирования своей воли к господству на сущее человек перерабатывает его в постав — ставит мир перед собой, раскалывает на субъекта и объект, антропологизирует, переводит в собственность. Используя постколониальную терминологию: конструируя Природу как объект своего господства и ресурс, человек отдаляется от нее.

Выяснилось, что природа в качестве конструкта содержит безграничное количество слоев, и то, к чему подходили как к освоению, первоначальному «нейтральному» присвоению, оказалось уже ранее кому-то принадлежащим. Отныне присвоение не является однозначным благом, теперь любая апроприация может быть рассмотрена как кража или колонизация. Продолжающийся пересмотр границ «природы» приводит к тому, что все новые объекты становятся субъектами и начинают заявлять свои права на то, что прежде кто-то присвоил, выработал из безголосой «природы».

2.

Теория культурной апроприации анализирует взаимоотношения между культурами через оптику господства/подчинения и постколониальных исследований. Подразумевается, что мир состоит из культур, которые обмениваются, заимствуют, крадут или отнимают друг у друга различные элементы. От материальных объектов, как, например, мраморы Парфенона, которые лорд Элгин вывез в начале XIX века из Греции в Англию, до элементов стиля, сюжетов, мотивов и даже «присвоения голоса» (voice appropriation), то есть возможности репрезентировать культуру.

Культурная апроприация чаще всего понимается как продолжение колонизации, как присвоение культурных элементов угнетенной культуры — как правило, миноритарной — членами доминантной, господствующей культуры, и в этом смысле не может вызывать сочувствие. Как правило, «рядовые» члены доминантной культуры совершают культурную апроприацию бессознательно, не понимая, что этим действием они демонстрируют скрытые привилегии своей группы и укрепляют гегемонию своей культуры. Классические примеры: надеть на праздник костюм индейца или сделать «красивую» татуировку, повторяющую рисунок маори.

Борцы с культурной апроприацией из числа угнетаемых сообществ говорят: вы не имеете на это права, головной убор вождя из перьев надо заслужить, бинди и мехенди (рисунки хной на руках) имеют ритуальный смысл, татуировки — это племенная информация, а куфия («арафатка») — это политический атрибут и символ свободной Палестины, а не прикольный клетчатый платок. Дреды, за которые представитель нашего сообщества считается грязным бродягой или иностранцем, вам придают «бунтарский» облик на модной вечеринке. Используя все эти элементы как «прикол» и «приправу» в своем пресыщенном мире, вы оскорбляете наши культуры, экзотизируете нас, забираете наши голоса, производя подмену, и продолжаете угнетение. Наши культуры — не тренд и аксессуар. Апроприация — это продолжение империализма и расизма, утверждается на сайте Республики Лакота в перепосте анонимного текста.

В культурной апроприации сегодня обвиняются поп-звезды и модные торговые дома. После клипа Мадонны «Frozen» (1998) в моду вошли мехенди. Гвен Стефани и Аврил Лавинь, по словам критиков, используют другие культуры в качестве антуража. Сообщество навахо судится с Urban Outfitters, Inc. из-за эксплуатации традиционных паттернов и узоров навахо в выпуске экзотической линии одежды. Модельер Марк Джейкобс вынужден объяснять, почему он считает вправе делать брейды (cornrows) своим моделям. Число скандалов и публикаций на эту тему неуклонно растет в последние годы.

Однако в массе своей все это передел старого пирога на новых основаниях. Практически все сообщества сегодня примерили на себя западные концепты: «культура», «идентичность». Все стали «сообществами», то есть субъектами, и начали играть по правилам глобального геокультурного рынка.

3.

Работая в Лаборатории комплексных геокультурных исследований Арктики, мы последовательно проводили критику геокультуры и выстраивали новые основания геокультурного анализа [4]. Смысл в том, чтобы уйти от эссенциалистского понимания культуры как того, что можно более-менее изолированно очертить, привязать к определенной территории — локализовать — и затем бороться за ее права. При такой, господствующей сегодня, метагеографии мир предстает как мозаика ареалов, к каждому из которых привязана определенная культура, привязана биологически, биополитически. Очевидно, что при такой концептуальной рамке число конфликтов продолжит возрастать. В основе этого лежат концепт «культура» и принцип локализации, которые вместе образуют геокультурную машинерию, некритически разделяемую сегодня большинством людей.

В итоге культуры действуют как создатели брендов на мировом глобальном рынке. И «свой путь» здесь — это желание создать свой товар, label of authenticity. Большинство сколачиваемых сообществ ведут политику идентичности в целях монетизации.

В целом, несмотря на накал страстей, в отношении культурной апроприации в мире установлен либеральный консенсус. Доминирующий, дискурсивный взгляд в прогрессивных устремлениях подвергает анализу status quo, критикует свои привилегии, признает интересы новых, самооформляющихся субъектов. Но в итоге все приходит к ценностям художественной свободы, индивидуализма, самовыражения и отсутствия цензуры, лежащим в основе капиталистического общества. Признается, что минусы культурной апроприации сравнительно малы по отношению к ее плюсам, выражающимся в кросс-культурном взаимодействии и, следовательно, развитии культур. Негатив может компенсироваться более ответственным отношением и вводимыми преференциями для «малых сообществ». Академические аналитики неизбежно делают вывод, что культурная апроприация важна для расцвета искусств и культур в современном мире — это его базис [5]. В пример приводятся греко-буддийская школа живописи, индийская драма и Шекспир и проч. Сомнений нет. Апроприация лежит в основе капитализма, а значит, и современного искусства: взлет «третьего сословия» начался с ценностей, вывозимых в эпоху Великих географических открытий из Нового Света.

С другой стороны, едкая борьба меньшинств за свои права — это часто требование впустить «наверх» и раздвинуть существующие преференции. Либеральный консенсус проявляется на мировых биеннале современного искусства. Это решение, наследующее Жан-Юберу Мартену и «Магам земли» [6]. Постинтернет-инсталляции по соседству с rarrk-style painting, пэчворком и танцующими индейцами. Всемирные выставки продолжаются. В этой логике разделение (apartness) и модернистские штампы сохраняются.

В колониальную эпоху большинство земель оказалось «ничьими», потому что живущие на них люди не обладали рациональностью и суверенитетом в западном понимании. Это была «природа», ничья протяженность, которую можно было осваивать и «бесконфликтно» присваивать (appropriate). К настоящему моменту большинство произошедших деколониальных событий свелось к состоянию постзавоевания, по-новому утверждающему глубинную, абиссальную, линию раскола (Север—Юг) [7] и гегемонию европоцентричного модернистского субъекта. Миноритарная элита вошла в «большую» элиту, и линия разлома сдвинулась, как, например, произошло в ЮАР [8]. Дискурсивные основы (онтология субъектности, порядок социальной и юридической сфер) не поставлены под сомнение. Просто родились новые суверены, субъекты по европо-модерному образцу, — и они заявляют свои права. Либо на свой «кусок пирога», с которого пойдет рента. Либо, в националистическом пределе, это европоцентризм наоборот, сохранение манихейского (дуалистичного, «черно-белого») сознания.

Апроприация лежит в основе капитализма, а значит, и современного искусства.

Франц Фанон предостерегал от прямой, манихейской деколонизации, которая кроется в кличе «И последние станут первыми!». Он сообщал нам, что это националистическая буржуазная реакция, которая приведет к тому, что расизм сменится ксенофобией, этническим шовинизмом и в конечном счете масштабным неоколониализмом [9]. Любой центризм и национализм — это повторение дискурсивных рамок европоцентризма.

Не здесь ли объяснение официальной российской деколониальной риторики последних лет? «Революционность Путина и России — это оболочка, арифметическое действие отрицания отрицания. Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи. Она направлена не на то, чтобы отвергнуть истеблишмент, а на то, чтобы стать им» [10]. Консервативная реакция на нарушение границ — это признак усвоения доминирующих норм и сигнал о начале борьбы за власть — но за ту же самую власть.

Почти официальная «российская школа геокультуры», выросшая из методологических кружков 1970-х годов, сегодня публично утверждает эссенциалистское понимание культуры и практикует стратегический эссенциализм с целью создания брендов для мировых рынков, в том числе политических. Они цитируют Иммануила Валлерстайна как своего предшественника, не обращая внимания на то, что он говорил о единой неолиберальной геокультуре как болезненном и опасном состоянии современного мира [11]. И предлагал тратить силы не на то, чтобы понять, как играть по правилам этой геокультуры, а на то, чтобы критиковать ее тотальные основы, в том числе внутри своих собственных установок, и думать, как это состояние преодолеть.

4.

Иначе выглядит саморефлексивная апроприация в искусстве, когда присвоение тематизируется и проблематизируется само по себе, становится медиумом искусства. Символично, что апроприация, как стратегия в искусстве, впервые отчетливо проявляется в кубизме. Ведь именно в начале XX века культурная апроприация во всех сферах жизни многократно выросла в масштабах. И тогда же Пабло Пикассо с Жоржем Браком применили ее в качестве стратегии в искусстве: вклеивание газет как апроприация объектов и копирование африканской пластики как апроприация стиля и voice appropriation.

Дальнейшую цепочку искусства апроприации можно очень пунктирно обозначить так: кубизм — дадаизм — сюрреализм — поп-арт — нео-гео — симуляционизм — appropriation art 1980-х — нет-арт — цифровое искусство — постинтернет. Множественные саморефлексивные акты апроприации играют здесь роль реалистичных и критических жестов. Они начинаются как реакция на массовость культурной апроприации, как ее зеркало. Некритично у Пикассо и как концептуальный вызов — в реди-мейдах. Поп-арт и концептуальное искусство используют апроприацию, чтобы пересмотреть концепции авторства, плагиата и оригинальности. Путь от концептуального вызова до объявления эпохи повсеместных культурных апроприаций как основного метода культуры капитализма занимает несколько десятилетий.

Любой центризм и национализм — это повторение дискурсивных рамок европоцентризма.

Appropriation art 1980-х (Шерри Левайн, Ричард Принс, Барбара Крюгер, Джефф Кунс, Грег Колсон) — это уже не объявление метода, а его тонкое использование, реконтекстуализация и борьба за переозначивание внутри культуры — «второй природы». Апроприация как тема искусства направляет внимание к отношениям власти, гендера, общества потребления, социальной роли искусства. Picture generation совпадает с постколониальными исследованиями: природы нет, все одинаково сконструированно и одинаково первично.

В цифровую эпоху методы апроприации выходят на новый уровень: апроприационизм, «археология настоящего», постпроизводство, просьюмеризм, ресайклинг, реэнактменты, реконструкции, имиджборды и мем-культура. Сегодня, при креативном капитализме, массовости культурного производства с помощью новых медиа, спекулятивной оптике и тотальности знаковой среды, кажется, что апроприация, как чума, стала всепроникающей и неизбежной, превратилась в окружающую нас среду.

Однако существует важная, но часто неразличимая извне разница. Между повсеместной бессознательной культурной апроприацией как проявлением креативного неолиберального капитализма с его спекулятивными рисками, символическими капиталами и огромным аппетитом к производству новых товаров любой ценой. И саморефлексивным критическим искусством апроприации как диагностикой этого общества. Это важная разница между неосознанным присвоением и актами гегемонии культур — с одной стороны и осмыслением ситуации, выносом ее на поверхность — с другой. Критическое искусство апроприации, такое, как дадаизм, поп-арт, appropriation art 1980-х, ряд практик присваивания в постинтернет-искусстве, выступает в качестве критического реализма эпохи тотальной культурной апроприации.

5.

Критическое искусство в своем жесте изображает саму апроприацию или использует ее для реконтекстуализации и борьбы за переозначивание. Субалтерн, или подчиненный, может находить ниши, чтобы с помощью апроприации делать окружение «своим», возвращать его себе, например, в телесно-пространственном смысле, как делали ситуационисты.

Американский исследователь Джордж Липсиц описывает такой важный прием, как «стратегический антиэссенциализм» [12]. Например, «политика маскарада». Эта политика подразумевает осознанное переодевание в Другого, подверженного дискриминации так же, как и ты. «Так, в Новом Орлеане на протяжении последних полутора веков существует традиция, в соответствии с которой в день Марди Гра десятки афроамериканских мужчин выходят на улицы в карнавальных костюмах индейцев» [13].

Политссыльный Российской империи и этнограф В.Г. Богораз-Тан изучал чукчей — «малый народ», который в свое время подвергся завоеванию и дискриминации. Сам принадлежа к национальному меньшинству и будучи репрессирован по политическим причинам, Богораз-Тан консолидировался с другим, изучаемым, меньшинством и любил называть себя «дикий чукоч». Очевидно, что это самонаименование подчеркивало его инаковость и сохраненную независимость, «дикость».

Примеров стратегического антиэссенциализма существует немало. Например, хипстеры («белые негры») 1940-х годов в США [14], битники 1950-х, современные вигеры. Однако и здесь сохраняется важное различие, которое при этом «на поверхности» может совершенно не считываться: различие между теми, кто, чувствуя свою инаковость и дискриминированность, консолидируется с другим меньшинством, и теми, кто примеряет на себя чужие формы как модный аксессуар. В первом случае мы имеем дело со стратегическим антиэссенциализмом по Липсицу, во втором — с культурной апроприацией со стороны доминирующей культуры. Видимо, в ряде случаев даже тонкий анализ не способен провести эту границу. Как смотреть на апроприацию Пикассо африканской пластики? Как на еще одну кражу, которую совершает представитель культуры колонизаторов по отношению к колонизуемым? Или как на консолидацию нищего, бесправного, желающего эпатировать и переделать буржуазное общество богемного художника, приехавшего из более бедной страны в столицу, с работницами секс-индустрии (случай «Авиньонских девиц»), принадлежащими к колонизуемым национальным меньшинствам, с которыми этот молодой художник живет и работает в едином социальном пространстве?

Афроамериканский историк, социолог и деятель панафриканистского движения Уильям Дюбуа писал о «двойственном сознании» (double consciousness) в своей работе «Души черного народа» [15]. Этот феномен состоит в постоянном бытии между двумя идентичностями, которое противопоставляет себя эссенциализму и укорененности. В случае субалтернов это порой становится единственным способом сопротивления и свободы. У Дюбуа, который анализировал афроамериканцев, речь идет о бытии между «черный» и «американец».

Ссылающийся на Дюбуа британский исследователь «черной» музыки и субкультур Пол Гилрой в своем труде «Черная Атлантика: модерн и двойственное сознание» приводит множество примеров, когда культурная гибридизация, двойная идентичность и стратегический антиэссенциализм становились для субалтернов практиками свободы. Например, в 1976 году на Ноттинг-Хиллском карнавале происходили протесты против расовой дискриминации в Британии [16]. Молодые участники группы The Clash Джо Страммер и Пол Симонон, которые тогда чувствовали себя изгоями в своей стране, в ходе произошедших на карнавале уличных беспорядков действовали вместе с протестующими мигрантами. На выпущенной в тот период пластинке музыканты активно использовали элементы даба и регги.

В 1970-е годы молодые люди из рабочих кварталов в Британии стали носить короткие стрижки и штаны с подтяжками. Протестная субкультура скинхедов заимствовала элементы стиля у ямайских руд-боев и карибских мигрантов, у всех у них было мало шансов на социальный лифт и продвижение по карьерной лестнице [17].

Антрополог Анна Цзин называет подобный «текучий» подход к идентичности «примесное многообразие» [18]. Индивиды и субъекты, в том числе коллективные, при таком подходе предстают не как изолированные сущности, а как ситуативные шаткие ассамбляжи, обусловленные отношениями. Причем участие в этих субъектообразующих констелляциях принимает множество акторов, в том числе технологические, природные и животные. Подобную оптику по отношению к геокультурам мы предлагали в упомянутой ранее работе [19].

Порой отказ признать свою практику апроприацией может вести в тупик эссенциализма и вторичности, а ставка на прогрессивную апроприацию как стратегию — к неожиданной и плодотворной гибридизации.

Можно сказать, что это «левый» полюс континуума идентичности. «Правый» полюс связан с изолированными локализованными индивидами, которые понимаются эссенциалистски. Апроприация здесь связана с собственностью и борьбой за нее изолированных субъектов. Для «левого» полюса учреждение субъекта — это смешение, гибридизация, делание своим, вложение себя в окружающее, размытие границ, сотрудничество и хрупкость в смысле Анны Цзин.

Однако мы видим, что капитализм в тотальной трансгрессии производит внешне подобную шизофреническую ткань, выровненное поле без различий, зомби-реальность неолиберального урбанизма [20], «коммунизм капитализма» (Паоло Вирно). Поэтому размытые границы сегодня являются средой, в которой мы живем, а не целью художественного жеста.

Понимая субъектность реалистически, то есть ассамбляжно, мы тем не менее можем настаивать на апроприации в смысле Маркса, Лефевра и унитарных ситуационистских практик. Навигация и ситуативная ассамбляжная апроприация тел, пространств, субъектов и процессов в этой среде — необходимый для выживания навык, борьба с отчуждением и эссенциализмом одновременно.

Анализ с использованием концептов гибридной идентичности и ассамбляжа необходим многим культурам, в том числе «русской». К сожалению, в России сейчас все более уверенно чувствуют себя эссенциалистские трактовки идентичности и культуры. Но для некоторых исследователей очевидны «белые нитки» в концепте идентичности вообще и конкретных народов в частности, их гибридность и двойственность, даже множественность.

В XX веке якутский ученый С.И. Николаев-Сомоготто предложил оригинальную теорию этногенеза якутов — «вывернутая перчатка». Приход русских вызвал в Якутии бурную перестройку во всех сферах жизни. Так, чтобы уйти от фискальной политики Российской империи, полиэтнический автохтонный палеоазиатский субстрат в массовом порядке записывался в «якуты» в XVII веке. Давление российской цивилизации в процессе колонизации Сибири спровоцировало формирование административного этноса сборщиков ясака. А подземный мир в якутском национальном эпосе олонхо, утверждает Сомоготто, создан по образцу библейского ада [21]. Коневодство и коневое олонхо — влияние русских колонизаторов. Подражая православным священнослужителям, одетым в белые одежды, появилось и так называемое белое шаманство, абсурдно называющее себя «айыы ойуна». Таким образом, «айыы ойуна» — профанатор-сатанист, предавший собственно шаманство, называя последнее «черным». Только с этим «православным шаманизмом» и имели дело якутоведы. Его они выдавали за «исконно якутский шаманизм», не замечая православную начинку.

С.И. Николаев-Сомоготто говорит о местном происхождении якутов, пытаясь описать азиатский способ производства (оленескотоводство), всячески подчеркивая гибридность, текучесть и ситуативность идентичности.

Растворение субалтерна в языке эксплуататора может работать как прогрессивная апроприация, подрывная мимикрия или практика свободы внутри господства. В известной статье 1988 года «Please Wait by the Coatroom» американский поэт и критик Джон Яу пишет про афрокубинского художника с китайским отцом Вифредо Лама. Куратор MоMA Вильям Рубин описал его как подражателя Пикассо [22], картина Лама «The Jungle» висит в музее на второстепенном месте — в лобби у гардероба. Однако сам художник, общавшийся с Андре Бретоном и Эйме Сезаром, хотел быть «троянским конем» западного искусства, исходил из своей гибридной идентичности, пытаясь пропустить язык эксплуататоров через свой специфический язык. Тем самым он сплавлял модернизм и негритюд, пытался вернуть своей культуре «украденную» пластику африканского искусства, апроприировать ее в прогрессивном смысле, а не воспроизводить в виде туристических поделок. Таким образом, Рубин не распознал подрывной потенциал апроприации, производимой Ламом внутри западной культуры.

С помощью различных стратегических приемов субалтерны пересобирают продукты потребления и заставляют их работать для своих целей. Порой отказ признать свою практику апроприацией может вести в тупик эссенциализма и вторичности, а ставка на прогрессивную апроприацию как стратегию — к неожиданной и плодотворной гибридизации. Соц-арт в СССР сознательно присваивал господствующий государственный стиль. Постсоветские союзы художников в России слишком заняты декларацией своих незначительных стилевых «традиций» вместо того, чтобы переосмыслить свою прошлую и настоящую практику, например, в постколониальном ключе. И тогда в ней может оказаться немало апроприации, в которой заключены прогрессивный потенциал и уверенная позиция по отношению к господствующему порядку.

6.

Гвинейский поэт и революционер Амилкар Кабрал, который сам принадлежал к «асимиладуш» — привилегированным африканцам, получившим доступ к образу жизни колонизаторов, то есть обладал элементами двойной идентичности, сформулировал теорию «классового самоубийства». Согласно ей, мелкая национальная буржуазия после осуществления революции в колонии должна отказаться от своего состояния и привилегий, отождествив себя с трудящимися. То есть по своей воле перестать существовать как класс, совершить «классовое самоубийство». К подобным действиям, возможно, и призывал Лев Толстой своим «опрощением» и личным примером, когда надевал крестьянские одежды, что оценили большевики, дав великому писателю хрестоматийное звание «зеркала русской революции».

Все наши рассуждения исходят из западной, дискурсивной, логики, в которой мы мыслим себя в мире тотальной апроприации и можем пытаться «раскачать» континуум присвоения, разделив его на полюса. Это попытки найти ресурсы «внутри» западной системы, внутри мира апроприации. Возможно, лучшее, что мы можем сделать изнутри современности, — это стать свихнувшимся колонизатором, расколоть и расстроить свои механизмы апроприации.

Критики современности — например, Роландо Васкес — говорят о том, что машинерия модерности/колониальности сводит землю к объекту репрезентации и апроприации [23]. Таким образом, апроприация и репрезентация являются фундаментальными процессами, с помощью которых современность организует мир, свой мир. С их помощью выстраивается метафизика присутствия и конструируется «реальное».

Более радикальные альтернативы, о которых мы не говорим в этом тексте, потому что у нас нет для них языка, — это гипотетические «другие» системы и миры, которые были вытеснены и колонизированы модерностью. Например, Pachamama и Sumak Kawsay (Эквадор и Боливия), Ubuntu (Южная Африка), доправославный сибирский шаманизм и многие другие возможности, наличие которых мы лишь предполагаем. Мы не можем говорить о них, потому что это станет лингвистической операцией перевода на наш язык, в котором все эти движения превращаются в европоподобный национализм. Их язык должен быть радикально другим — в своих онтологических основах, чтобы вопроса апроприации и репрезентации не существовало в принципе, как и субъекта в западном смысле. Мы можем отводить некое темное/непрозрачное место этим мирам, подвергая тем самым сомнению тотальность современности/колониальности. Или пытаться выработать гибридный язык на скрещении этих других языков и нашего, подобно Buen Vivir (Южная Америка) или некоторым ответвлениям евразийства. И это совсем другие потенциальные возможности решения вопроса апроприации.

7.

Итак, можно попробовать подытожить.

— Каждый случай апроприации стоит рассматривать отдельно. Число возможных позиций очень велико.

— Капиталистический мир построен на апроприации и экономически, и политически, и культурно.

— В основе разговора про апроприацию — понятие субъекта европо-модерного образца, в котором ключевыми являются вопросы идентичности и собственности.

— Сегодня большинство коллективных акторов в мире усвоили западные концепты «сообщество», «культура», «идентичность» и, применяя их, ведут игру на глобальных рынках. Они используют механизмы культурной апроприации и борьбы с ней, чтобы отвоевать себе преференции внутри существующего порядка, сохраняя при этом на онтологическом уровне модерновые основы современности.

— Поэтому число конфликтов и вопросов вокруг культурной апроприации будет только возрастать.

— Однако апроприация — это непрерывный континуум между двумя полюсами, который уже был заключен в латинском слове appropriare.

— Один, условно «правый», полюс — это полюс собственности и борьбы за нее изолированных индивидов, полюс принципа локализации и эссенциалистского понимания «культуры» и «идентичности».

— Другой, условно «левый», полюс сегодня — это навигация в тотальной геокультуре как в окружающей среде. Ситуативное, ассамбляжное возвращение себе тел, пространства и процессов.

— В этой точке апроприация может становиться прогрессивной: при неэссенциалистском понимании идентичности и в качестве борьбы с отчуждением.

— Описанная логика — логика изнутри модерности, логика свихнувшегося колонизатора, расшатывающего механизмы апроприации и репрезентации, работающие в нем.

— Помимо этого пути гипотетически существует множество других, насильно оставленных за пределами мира современности/колониальности. О них мы не можем говорить.

