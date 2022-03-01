Нобелевские лауреаты призвали остановить войну

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Более 160 лауреатов Нобелевской премии подписали открытое письмо с призывом к правительству России прекратить военные действия в Украине.
Письмо опубликовано на сайте Nobel Campaigns. Нобелиаты «выражают свою поддержку украинскому народу и свободному независимому государству Украина перед лицом российской агрессии» и осуждают «военные действия и отрицание президентом Путиным самой легитимности существования Украины»
«Российское вторжение запятнало международную репутацию России на десятилетия вперед. Оно станет препятствием для ее экономического развития и источником трудностей для ее населения. Наложенные санкции ограничат свободу передвижения талантливых и трудолюбивых россиян по миру. Зачем сейчас строить стену между Россией и миром?», — спрашивают авторы письма.
«Мы объединились вокруг этого обращения, — пишут они, — чтобы призвать российское правительство прекратить вторжение в Украину и вывести свои войска из Украины».
Письмо заканчивается словами: «Пусть придет мир в наш прекрасный мир».
Среди тех, кто его подписал, лауреаты Нобелевской премии по литературе Джон Максвелл Кутзее, Кадзуо Исигуро, Эльфрида Елинек, Герта Мюллер, Орхан Памук и Воле Шойинка.
1 марта дирижер Василий Петренко объявил о решении «приостановить работу в России, включая все будущие обязательства» художественного руководителя Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова.
«Разворачивающаяся в Украине трагедия уже является одной из величайших моральных провалов и гуманитарных катастроф нашего века, — считает Петренко. — Исторические и культурные связи между русским и украинским народами, которыми я горжусь, никогда не оправдают вторжение России. <...> Я верю в продвижение дружбы и понимания через границы. Мир должен быть восстановлен как можно скорее».
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