Экс-руководитель «Яндекс.Новостей» обратился к бывшим коллегам

Сегодня, 1 марта, один из создателей сервиса «Яндекс.Новости» Лев Гершензон, ушедший из «Яндекса» несколько лет назад, опубликовал обращение к своим бывшим коллегам, в котором назвал сервис «ключевым элементом в сокрытии информации о войне».

Обращение размещено в фейсбуке Льва Гершензона. COLTA.RU приводит его текст полностью:





Сегодня шестой день войны России с Украиной, в который ракетами и залповыми системами огня обстреливаются жилые кварталы Харькова, общежития, роддома. 11 погибших, десятки раненых. Сегодня шестой день, когда на главной странице Яндекса минимум 30 млн российских пользователей видят, что никакой войны нет, тысяч погибших российских солдат нет, десятков погибших под российскими бомбежками мирных жителей нет, нет десятков пленных, нет огромных разрушений в разных украинских городах.

То, что значительная часть населения России может считать, что войны нет, является основой и движущей силой этой войны. Яндекс сегодня — ключевой элемент в сокрытии информации о войне. Каждый день и час таких «новостей» — это человеческие жизни. И вы, мои бывшие коллеги, за это тоже отвечаете.

Нет таких российских законов, которые не позволяют выбрать в качестве заголовка сюжета материал Новой Газеты. Нет уголовной ответственности за то, что на главной Яндекса появятся заголовки русскоязычных сми, не имеющие лицензии СМИ. Нет никакой уголовной ответственности за то, что сервис «сломался» или «подвергся хакерской атаке». Любые ваши возможные издержки не сравнимы с тем вредом, который сервис наносит каждый день с начала войны.

Еще не поздно перестать быть соучастниками ужасного преступления. Не можете ничего сделать — увольняйтесь. Помните, вы отвечаете не только перед тысячами ваших коллег, но и перед десятками миллионов ваших пользователей. И перед миллионами ваших не-пользователей в Украине тоже.







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