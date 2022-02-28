Российские информационные сайты взломаны хакерами

Сегодня, 28 февраля, хакеры из международной сети Anonymous взломали сайты нескольких российских информационных изданий и разместили на них антивоенное сообщение.

Как сообщает Meduza*, хакерская атака затронула 13 сайтов, среди которых сайты ТАСС, «Известий», Forbes.ru и «Фонтанки».

«Дорогие граждане. Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть. Путин заставляет нас врать и подвергает опасности. Нас изолировали от всего мира, перестали покупать нефть и газ. Через несколько лет мы будем жить как в Северной Кореи. Для чего это нам? Чтобы Путин попал в учебники? Это не наша война, остановим его! Это сообщение удалят, а некоторых из нас уволят или даже посадят. Но мы не можем больше это терпеть», — говорится в сообщении, появившемся на Forbes.ru.

Оно подписано логотипом Anonymous, также в подписи указана «Неравнодушные журналисты России».



* Внесена Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента







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