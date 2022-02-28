Володин приравнял осуждение войны к предательству

© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал предательством своего народа позицию тех граждан России, кто выступает против войны с Украиной.

«Появились те, кто начинает рассуждать на тему мира», — написал Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Подобные разговоры слышим от родившихся "с золотой ложкой во рту" и уехавших за границу», — рассуждает спикер Госдумы. Он предлагает этим людям вернуться в Россию и поработать на ее благо, а «не транжирить в ресторанах и на курортах деньги родителей».

«Сейчас сложный период в истории нашего государства, но сплотившись, мы всё преодолеем. В этой связи неприемлема также позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов», — говорится в сообщении Володина.

«Это никак иначе как предательством своего народа и тех, кто участвует в миротворческой операции, не назовешь, — считает он. — Если вы такие принципиальные, начните с того, что откажитесь от государственных грантов, от должностей в бюджетных учреждениях».



С 24 февраля против войны выступили российские музыканты, ученые и научные журналисты, кинематографисты, журналисты и эксперты, учителя, деятели культуры, представители художественного сообщества, аниматоры и работники детской литературы, врачи и благотворители, театральные деятели и шекспироведы, музыкальные критики, архитекторы и градостроители, дизайнеры и иллюстраторы, муниципальные депутаты, музыкальные журналисты.

К 13:15 мск 28 февраля антивоенная петиция на Change.org собрала почти 980 000 подписей.







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