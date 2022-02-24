Митрополит Киевский и всея Украины обратился к Патриарху Кириллу

Нет войне
От редакции COLTA.RU24 февраля 202210613
Сегодня, 27 февраля, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний направил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу обращение в связи с войной в Украине.
Обращение опубликовано на сайте Православной Церкви Украины. COLTA.RU приводит его полностью:
Главе Русской Православной Церкви
Московскому патриарху Кириллу
Владыка!
Четвертый день продолжается неспровоцированная полномасштабная агрессия России — государства, Православную Церковь которого Вы возглавляете, против Украины. В результате развязанной руководством Вашей страны войны страдают миллионы людей, сотни тысяч детей, женщин, престарелых были вынуждены искать более безопасного места, покинув родной дом. Ежедневно наши сограждане вынуждены часами находиться в укрытиях во время обстрелов наших городов российскими войсками. Гибнут военнослужащие и мирные жители.
К сожалению, из Ваших предыдущих публичных заявлений уже понятно, что сохранение благосклонности Путина и руководства РФ для Вас намного важнее, чем забота о людях в Украине, часть из которых до войны считала Вас своим пастырем. Поэтому вряд ли имеет смысл обращаться к Вам с просьбой сделать что-нибудь действенное, чтобы агрессия России против Украины немедленно прекратилась.
Но у меня еще остается надежда, что хотя бы в отношении своих собственных сограждан, большинство из которых — православные христиане, Ваша паства, у Вас найдутся духовные силы проявить человечность и заботу.
Речь идет о более чем трех тысячах убитых российских военнослужащих, тела которых находятся на земле Украины. Руководство нашей страны уже обратилось к Международному Красному Кресту с призывом способствовать возврату тел российских военных на родину, чтобы родные и близкие смогли с ними попрощаться и предать погребению. К сожалению, никакого ответа с российской стороны получено до сих пор не было.
Поэтому я обращаюсь к Вам, как главе РПЦ — проявите хотя бы к своим согражданам и пастве милосердие. Если не можете возвысить свой голос против агрессии — хотя бы помогите забрать тела российских солдат, жизнь которых стала платой за идеи «русского мира» — Ваши и Вашего президента.
Пусть Господь даст Вам духовные силы хотя бы на это, особенно сегодня — в воскресенье воспоминания о Страшном суде!
Епифаний,
Митрополит Киевский и всея Украины,
Предстоятель Православной Церкви Украины
27 февраля 2022 г.
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