 
16:45 27 февраля 2022Новости
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Митрополит Киевский и всея Украины обратился к Патриарху Кириллу

News_detailed_picture© UNIAN

Сегодня, 27 февраля, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний направил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу обращение в связи с войной в Украине.

Обращение опубликовано на сайте Православной Церкви Украины. COLTA.RU приводит его полностью:


Главе Русской Православной Церкви
Московскому патриарху Кириллу

Владыка!

Четвертый день продолжается неспровоцированная полномасштабная агрессия России — государства, Православную Церковь которого Вы возглавляете, против Украины. В результате развязанной руководством Вашей страны войны страдают миллионы людей, сотни тысяч детей, женщин, престарелых были вынуждены искать более безопасного места, покинув родной дом. Ежедневно наши сограждане вынуждены часами находиться в укрытиях во время обстрелов наших городов российскими войсками. Гибнут военнослужащие и мирные жители.

К сожалению, из Ваших предыдущих публичных заявлений уже понятно, что сохранение благосклонности Путина и руководства РФ для Вас намного важнее, чем забота о людях в Украине, часть из которых до войны считала Вас своим пастырем. Поэтому вряд ли имеет смысл обращаться к Вам с просьбой сделать что-нибудь действенное, чтобы агрессия России против Украины немедленно прекратилась.

Но у меня еще остается надежда, что хотя бы в отношении своих собственных сограждан, большинство из которых — православные христиане, Ваша паства, у Вас найдутся духовные силы проявить человечность и заботу.

Речь идет о более чем трех тысячах убитых российских военнослужащих, тела которых находятся на земле Украины. Руководство нашей страны уже обратилось к Международному Красному Кресту с призывом способствовать возврату тел российских военных на родину, чтобы родные и близкие смогли с ними попрощаться и предать погребению. К сожалению, никакого ответа с российской стороны получено до сих пор не было.

Поэтому я обращаюсь к Вам, как главе РПЦ — проявите хотя бы к своим согражданам и пастве милосердие. Если не можете возвысить свой голос против агрессии — хотя бы помогите забрать тела российских солдат, жизнь которых стала платой за идеи «русского мира» — Ваши и Вашего президента.

Пусть Господь даст Вам духовные силы хотя бы на это, особенно сегодня — в воскресенье воспоминания о Страшном суде!


Епифаний,

Митрополит Киевский и всея Украины,

Предстоятель Православной Церкви Украины

27 февраля 2022 г.



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